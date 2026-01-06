Новини
Любопитно »
Цветанка Ризова с остър коментар: Аз съм в списъка с журналисти за разкарване от ефира

Цветанка Ризова с остър коментар: Аз съм в списъка с журналисти за разкарване от ефира

6 Януари, 2026 11:31 2 109 58

  • цветанка ризова-
  • журналистка-
  • ефир-
  • екран-
  • коментар-
  • демокрацията

Журналистката добави и че е една от 12-те журналисти, клатещи стабилността на държавата

Цветанка Ризова с остър коментар: Аз съм в списъка с журналисти за разкарване от ефира - 1
Снимка: bTV
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Цветанка Ризова откри първото за годината издание на "Лице в лице“ с остър коментар относно случващото се у нас през последните седмици и особено в сферата на журналистиката. Все пак именно телевизията, за която работи - bTV, свали от екран една от най-разпознаваемите си водещи - Мария Цънцарова, която си позволи непряко да покаже позицията си относно политическата обстановка в България.

"Честита Нова година, честити нови реалности. На медийния фронт нищо старо не е забравено, и нищо ново не е измислено, но не съвсем. Има малки модификации. Натискът придоби и някои модерни форми за цензурата, с отсъстващи гости и с политическо мълчание", започна водещата.

"Преди списъците бяха тайни, сега станаха явни. Всеки си съчинява герои, антигерои, включва ги в някаква редичка. Аз, например, попадам във всички формати. В списъка от 12-те журналисти, клатещи стабилността на държавата, в списъка за разкарване от ефира, в този на демокрацията и в този на статуквото. Да попаднеш в полезрението на алчните, арогантните влиятелни субекти, е травматично, няма да отрека. Но калната вода на диванните фейсбук тигри и на жълтите медии бухалки вони", продължи тя.

"Добрата новина е, че ако нямаш зависимости, никога не се потапяш в калната вода, защото има разлика между това да имаш пристрастия и да имаш позиция. Едното е за домашно употреба, другото за обществена, а третото, ако журналист служи на други господари, освен на зрителите, си е отвратително. Затова нека всеки е толкова добър в работата си, колкото изисква от другите, каза още Ризова.

"И още нещо. Тези дни чувам много разкази за миналото от хора, които искат да легитимират настоящето си, но нека в полумрака на спомените не се промъкват несъстояли се геройства и да не пишат сценарии за чужди спектакли. Да бъдеш свободен е личен избор, който избор се плаща лично, и е готов да понесе цената си. И всеки, който е готов на това, има моята подкрепа. Надявам се и вашата, защото най-доброто предстояло", завърши лаконично Цветанка Ризова.


Оценка 2.3 от 32 гласа.
Оценка 2.3 от 32 гласа.
  • 1 хъхъ

    74 6 Отговор
    Ти вече си в пенсионна възраст. Освободи ефира.

    Коментиран от #42, #47, #54

    11:32 06.01.2026

  • 2 оня с коня

    78 7 Отговор
    нема да жалим за теб!!

    11:32 06.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    60 4 Отговор
    Взима по 5000 лв от гостите.Декември месец купи къща в Гърция за един милион.

    11:33 06.01.2026

  • 4 Перо

    72 4 Отговор
    Никоя джендърска мисирка не е сигурна за мястото си!

    11:33 06.01.2026

  • 5 реалистъ

    63 10 Отговор
    Тя и Светлъо Индиеца да се махат. Евроком да помисли да разкара Сашко на Дико Куката и Любица ку.

    11:34 06.01.2026

  • 6 Ризова

    40 4 Отговор
    На Бойко му го клатя

    11:34 06.01.2026

  • 7 възмУтен

    41 2 Отговор
    Верно ли взема 20-25К на месец?

    11:35 06.01.2026

  • 8 Хм...

    33 2 Отговор
    Едва ли... удобните за дебелаците не ги гонят

    11:35 06.01.2026

  • 9 Потрес

    63 3 Отговор
    И това го казва Цветанка Удобната 🤣🤣🤣
    Тая почна, като Борисов "ще я тепат", "едни гад0ве.. " и т. н. 😅 Аве друго си е да се търкаш във властимащите, усвояваш техните мурафети😉

    11:35 06.01.2026

  • 10 Ами

    51 4 Отговор
    Като искаш да вземеш позиция, ставаш политик или каквото искаш! Що използваш ТВ да сееш раздори? Айдеее...

    Коментиран от #27

    11:36 06.01.2026

  • 11 Хасковски каунь

    28 0 Отговор
    Е и...

    11:36 06.01.2026

  • 12 Трол

    34 3 Отговор
    Значи ще бъде в изборните листи напролет.

    11:37 06.01.2026

  • 13 Права си

    40 1 Отговор
    Малко ли пари профука за едното нищо?

    11:38 06.01.2026

  • 14 И то решило да се надува

    60 5 Отговор
    В списъка на слугите си първа, но в списъци на журналисти, не попадаш!

    11:38 06.01.2026

  • 15 отдавна

    46 3 Отговор
    не я гледам, дали ще е там или не, не ме интересува!

    11:39 06.01.2026

  • 16 Тик- Ток

    48 3 Отговор
    Идеално,една тvтурутка по малко,на никога няма да липсва

    11:39 06.01.2026

  • 17 Коко

    43 5 Отговор
    Ти изобщо не си за обществена телевизия. От самолет се вижда твоята привързаност към жълтопаветници и особено към ДБ. Докато беше жив Цонев /лека му пръст/ предаването имаше равнопоставеност на мнения. След него .......Външния вид е от бога, но простотията си е от човека.

    Коментиран от #46

    11:40 06.01.2026

  • 18 Сега

    32 5 Отговор
    Под някой мост и кавали кавали да видим колко пари ще изкараш!

    Коментиран от #48

    11:41 06.01.2026

  • 19 няма кой да поканят

    24 1 Отговор
    все едни и същи експерти, политикани , актьори и финансисти . видя се при кризата с бюджета . канесебе и бюджетарите седнаха трудно на преговори . а експертите по бюджетите - около 20 отхвърлиха бюджета като лощ . в юса медиите са по големите разносители на клюки . и могат да ги взимат за пример . тук предаванията са за печалба . има ли рейтинг пуска реклами срещу пари . винаги се следва някакъв сценарии . той е одобрен от някого . по-малко шоу, по малко смях . повече крякивост и гъгнявост - то това иде от брюксела . урсулита винаги за 3 секунди изкряква обикновено обиди към противника . може да се вдигнат заплатите .

    11:41 06.01.2026

  • 20 Питане

    28 2 Отговор
    А нещо за синчето да кажеш ?

    11:47 06.01.2026

  • 21 az СВО Победа 80

    30 2 Отговор
    Нервите й вече не издържат, защото знае, че Източният фронт идва и за нея! 🤣🤣🤣

    11:49 06.01.2026

  • 22 когато и да бъде

    38 3 Отговор
    махната , все е късно.Гнусна грозна платена помиярка.

    11:50 06.01.2026

  • 23 От пазаря

    23 1 Отговор
    Те и журналистите си мислят, че са вечни и богопомазани като гръцките селяни ( фермери ).

    11:53 06.01.2026

  • 24 Коня Солтуклиева

    13 1 Отговор
    Ах!
    Не може да бъде!

    11:54 06.01.2026

  • 25 Ха дано

    31 1 Отговор
    да те разкарат по-скоро

    11:55 06.01.2026

  • 26 хаджи Генчо

    30 2 Отговор
    Още една репресирана! А ти как реши, че можеш да използваш телевизията в която работиш, като политическа трибуна? Журналистът трябва да е безпристрастен и обективен. При теб така ли е? Много се съмнявам.Можеш ли да ми обясниш,защо частна медия като БТВ да няма право да определя политиката си и да подбира кадрите си? Кой ще и забрани да подбира кадрите си?Става дума за частна медия, а не за държавната телевизия.

    11:56 06.01.2026

  • 27 ганю

    22 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ами":

    истинският телевизионен водещ или журналист
    трябва да има класа не като облекло
    ами малко мозък под шапката
    за да представя фактите и опонентите непредубедено
    без да взема ничия страна обективно нито да ги прекъсва и
    апострофира( за да забравят мисълта си и да ги обърка или подведе)
    независимо от тяхната политическа принадлежност
    като управляващи или опзиция(свобода на словото)
    Такива професионалисти бяха Гарелов и Кеворкян
    а тази лелка е платена ясно от кого

    11:57 06.01.2026

  • 28 Не мога...

    24 1 Отговор
    ...да кажа дали това е лошо или хубаво. Не я гледам, но когато стане дума за личности, прочитам нещо за тях. Цветанка не за оплакване, в телевизиите получават големи пари. Така че, не е гола и боса на 60 г. Женена за богати мъже, скоро клюкаха, че си купила къща в Гърция. Няма лошо, ама що да се занимаваме с нея.

    11:58 06.01.2026

  • 29 А бе

    18 1 Отговор
    Ти не ще си свобдна,а освободена!

    11:58 06.01.2026

  • 30 плевен

    20 1 Отговор
    Хайде да не се лъжем. Журналистиката не е професия. Тя просто обслужва интересите на собственика на медията. Та той за това я е купил. Както се купува циглето под фенера на ъгъла. Ако не ти харесва, търси си друг "закрилник". Но времената когато можеш да работиш без сутеньор, приключиха.

    11:58 06.01.2026

  • 31 Ами това

    20 2 Отговор
    противно създание си е за разследване отвсякъде

    11:59 06.01.2026

  • 32 Е да,

    15 1 Отговор
    щом не си послушна мисирка като Дачков, ще те разкарат. Но споко, просто спираме да гледаме бТВ.

    12:00 06.01.2026

  • 33 Хехе

    23 1 Отговор
    Сега вместо "къщата в Барселона",ни разкажи за вилата в Гърция! Твоята вила!

    12:00 06.01.2026

  • 34 Права си

    24 0 Отговор
    С жалките си коментари много хора се отвратиха от националните телевизии

    Едната дразнителка я изхвърлиха ти си следващата

    12:03 06.01.2026

  • 35 тра-ла-ла

    22 0 Отговор
    Крайно време е пепелянката да си разкара субективната съскаща мутра.

    12:03 06.01.2026

  • 36 Хаха

    19 0 Отговор
    Няма да липсваш на никой.

    12:05 06.01.2026

  • 37 крайно

    13 0 Отговор
    време е! И тя и предаването отдавна не струват. И тук нямам предвид външноста на водещата.

    12:10 06.01.2026

  • 38 най после

    10 0 Отговор
    Радост за целокупния български народ.

    12:11 06.01.2026

  • 39 Ти и без друго си грешка

    8 0 Отговор
    На природата или в каквото там вярваш.

    12:17 06.01.2026

  • 40 Иван

    10 0 Отговор
    Явно някои хора си мислят за центъра на вселената ти като журналист трябва да предоставиш информацията няма нужда да си съпричастна с някоя партия затова има анализатори и политолози ти трябва да си безпристрастна

    12:19 06.01.2026

  • 41 ТА ТАКА , ДЕ

    10 0 Отговор
    БИХМЕ се радваи ако е така,... ами ти знаеш повече от тези дето ги каниш като събеседници и не им даваше думата
    И толкова убедително ни манупулираше, даже два пъти на ден, че с радост зключваме емисията ти

    12:22 06.01.2026

  • 42 бай Даньо

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    Крайно време неше,... но изпуска ли се такъв кокъл

    12:23 06.01.2026

  • 43 за разкарване от ефира

    6 0 Отговор
    амче лошо няма
    всички стринки сте до една наборсучени и сериозни и надути на в ефира що е в бг
    добре е да ви заменят с по истински говорители

    12:23 06.01.2026

  • 44 Евраци на рояци

    7 0 Отговор
    Мисирката отдавна е за гонене.

    12:24 06.01.2026

  • 45 Крайно време

    7 0 Отговор
    е да те разкарат!

    12:25 06.01.2026

  • 46 Откровен

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Коко":

    Хващам се от последното изречение в коментара ти ,,Коко" и заключавам,че Бог е бил...карикатурист :)))

    12:25 06.01.2026

  • 47 Макс

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    Така е . Мен лично много ме дразни ани салич . Не защото е в напреднала възраст , а защото е много негативна , винаги облечена в тъмни цветове , винаги намръщена , депресирана . Ризова не е точно пример за журналистика , но поне има усет за красота и финес .

    12:27 06.01.2026

  • 48 рускиня

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Сега":

    Женка ти там ли е ?

    12:29 06.01.2026

  • 49 Седящия бик

    3 0 Отговор
    Нормално , всичко има начало и край.Само вурста има два края казват немците.

    12:30 06.01.2026

  • 50 Порно

    2 0 Отговор
    Ха дано, ама надали. И стига са давали Цънцарела за пример, тя си е жив пропагандист на псевдолибералите

    12:35 06.01.2026

  • 51 тевизията на лъжите и манипулациите

    2 0 Отговор
    Цветана не е журналистка тя е маша на режима и го крепи нагло в ефир.Затова БТВ не гледаме в къщи и не им вярваме за нищо.

    12:37 06.01.2026

  • 52 От пет години си ми в списъка

    0 0 Отговор
    Ама не се притеснявай. Оттогава не гледам телевизия.

    12:38 06.01.2026

  • 53 Пич

    0 0 Отговор
    Кой те пита ?! Тръмп ясно каза , че ще унищожава дженди , НПО , и соросжурналистите !!!

    12:44 06.01.2026

  • 54 Оле-ле.

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    Да,ама ипотеката в Гърция на къщата кой ще я изплаща?Само обзавеждането струва още толкова.

    12:44 06.01.2026

  • 55 Доктора

    0 0 Отговор
    Ти не си жирналистка а мисирка с вид на настъпана жаба. Не само трябва да бъдете разкарани всички, като теб, а и трябва да бъдете съдени за лъжи, манипулации и внушения на обществото. Трябва да ви съдят за измислената пландемия, както и всяване на омраза към други държави и подстрекаване на война към тях. За коя държава става въпрос се сещате. Така, че вие сте за затвора. Народен съд ще има и тогава ще дойде вашето врема на ппедателите да отговаряте ппед народа чийй чужди интереси защитавахте, на кого служехте и колко ви пратиха за това.

    12:47 06.01.2026

  • 56 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Леле ! ЦветаРка Лизова и "остър език" 😀

    Коментиран от #58

    12:48 06.01.2026

  • 57 гузен негонен

    1 0 Отговор
    Цънцата с 25 бона заплата толкова години лъсна като комсомолка на Сорос-Блумбърг. Тази тука - гузен-негонен.
    Ами няма да си комсомолка, ще се бориш като всички нас.

    И какво значи "един от най-разпознаваемите"? Все едно да кажем за някой с 3 метра шекмбе че е лесно забележим.
    Други хвалби?
    Плюте по Тръмп и се натягахте на когото трябва. Получавахте облаги. Сега облагите леко ще ги съкратят - няма драма.

    12:49 06.01.2026

  • 58 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    По-скоро се разрИва пред двамата зрители, че и нейното столче се клати‼️

    12:49 06.01.2026