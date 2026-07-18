Официално: Bethesda потвърди разработката на Fallout 5

Гейминг гигантът Bethesda Game Studios официално потвърди, че дългоочакваното заглавие Fallout 5 е в активна фаза на препродукция. Новината беше съобщена лично от директора на студиото Тод Хауърд в официално обръщение към феновете, разпространено бързо от световните медии, включително гейминг портала Variety. Анонсът идва в ключов момент – малко след мащабните съкращения в компанията майка Xbox.

Новият двигател Creation Engine 3

Проектът се разработва на изцяло новата технологична платформа Creation Engine 3. Тя е споделена база, надграждана от премиерата на Starfield насам. Според изявление на Хауърд пред изданието Windows Central , този енджин позволява на разработчиците да поддържат няколко мащабни RPG проекта едновременно с модернизирани системи за визуализация и инструменти за рендериране.

Приоритети и съпътстващи проекти

Въпреки огромния медиен интерес към Fallout 5, от Bethesda подчертават, че The Elder Scrolls VI остава основен фокус на екипа в момента. По-голямата част от студиото работи по следващата глава на фентъзи поредицата. Като част от по-широката стратегия за франчайза обаче, компанията обяви и други вълнуващи новини за феновете на постапокалиптичния свят:

Сътрудничество с Obsidian: Bethesda официално си партнира със студиото Obsidian Entertainment (създатели на легендарната Fallout: New Vegas) за разработването на отделен spin-off проект в същата вселена.

Официални ремастъри: Потвърдена е работата по обновени версии на класиките Fallout 3 и Fallout: New Vegas.

Поддръжка на Starfield: Научнофантастичното заглавие ще продължи да получава съдържание, като нови материали за Starborn са планирани за 2027 г.

Информацията е потвърдена и от авторитетни източници като Polygon, които допълват, че новата стратегия на Xbox цели бързо ускоряване на разработката на водещите им франчайзи.