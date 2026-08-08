Кино легендата Дъстин Хофман става на 89 години днес

Американският актьор Дъстин Хофман навършва 89 години на днешния 8 август. Повече от половин век след пробива си в Холивуд той остава сред артистите, които промениха представата за това как трябва да изглежда и да се държи една филмова звезда.

Дъстин Лий Хофман е роден на 8 август 1937 г. в Лос Анджелис. Кариерата му започва трудно. Преди да стане известен, той прекарва години в обучение, малки театрални и телевизионни роли и дори преподава актьорско майсторство, за да се издържа. През 2026 г. Хофман си спомня, че в онези години вземал по пет долара от ученик и дълго време приемал преподаването като реална алтернатива, ако актьорската професия не потръгне.

Големият обрат настъпва през 1967 г., когато режисьорът Майк Никълс го избира за ролята на Бенджамин Брадък в „Абсолвентът“. Хофман няма класическата визия на холивудски романтичен герой и именно това се превръща в едно от най-силните качества на филма. Неговият несигурен, объркан и ироничен Бенджамин се превръща в образ на младото поколение от края на 60-те години и носи на актьора първата номинация за „Оскар“.

Следват роли, които окончателно го утвърждават като една от ключовите фигури на Новия Холивуд. В „Среднощен каубой“ Дъстин Хофман играе болнавия измамник Рацо Рицо, а в „Малък голям човек“ преминава през десетилетия от живота на един персонаж. В „Цялото президентско войнство“ си партнира с Робърт Редфорд в историята за журналистическото разследване на скандала „Уотъргейт“.

Първата награда „Оскар“ за най-добър актьор идва с драмата „Крамър срещу Крамър“ от 1979 г. Хофман играе баща, който трябва да преосмисли живота си и отношенията със сина си след раздялата със съпругата си. Девет години по-късно печели втория си „Оскар“ за „Рейнман“, където се превъплъщава в Реймънд Бабит редом до Том Круз. Общо Дъстин Хофман има седем номинации за наградата на Американската филмова академия.

Сред най-запомнящите се роли в кариерата му остава и „Тутси“ от 1982 г. В комедията актьорът играе безработен актьор, който се преоблича като жена, за да получи роля в телевизионна продукция. Любопитен детайл е, че част от сцените, в които персонажът му преподава актьорско майсторство, са вдъхновени от реалния опит на Хофман. Той дори кани истински курсисти на свой приятел преподавател, за да импровизират сцена за филма.

Признанието далеч не се ограничава до двата „Оскара“. Дъстин Хофман е носител на множество награди „Златен глобус“, БАФТА и „Еми“, а през 1999 г. Американският филмов институт му присъжда наградата AFI Life Achievement Award за цялостен принос към киното. През 2012 г. е сред отличените от Kennedy Center за приноса си към американската култура.

На 89 години Дъстин Хофман не е напуснал професията. През 2026 г. той се появи във филма „Tuner“ на режисьора Даниел Роър, в който си партнира с Лео Удол. Хофман играе опитния настройчик на пиана Хари Хоровиц, който става ментор на по-младия герой. Филмът има и лична връзка с актьора, защото музиката и пианото са негова стара страст.

Самият Хофман разказва, че продължава да свири редовно и трудно може да подмине пиано, без да седне зад клавишите. Интересът му към музиката предхожда актьорската му кариера и остава част от живота му десетилетия по-късно.

Една от причините филмите му да продължават да привличат интерес и днес е необичайната за своето време уязвимост на неговите герои. Дъстин Хофман рядко играе безупречния победител. Персонажите му са тревожни, несигурни, понякога неприятни и често противоречиви, но почти винаги човешки.

Точно това превръща актьора от нетипичен избор за главна роля през 1967 г. в една от фигурите, помогнали да се промени американското кино.