8 август - Отбелязваме международния ден на котката

На 8 август светът отбелязва Международния ден на котката, посветен на едни от най-популярните и загадъчни домашни любимци. Датата е възможност не само за снимки и забавни видеа в социалните мрежи, но и за повече внимание към здравето, поведението и отговорното отглеждане на котките.

Международният ден на котката се отбелязва ежегодно на 8 август. От 2020 г. координацията на инициативата е поета от британската организация International Cat Care, която работи за подобряване на благосъстоянието на котките чрез ветеринарни знания, образование и практически насоки за стопаните.

Котките живеят редом до хората от хилядолетия. Археологически и генетични данни показват, че процесът на тяхното опитомяване е започнал в Близкия изток преди около 10 000 години. За разлика от много други домашни животни, те вероятно постепенно са се доближили до човешките селища заради изобилието от гризачи около запасите от зърно.

Днес котката Felis catus е разпространена почти по целия свят. Международният фонд за хуманно отношение към животните оценява глобалната популация на котките на стотици милиони, като в нея влизат както домашни любимци, така и свободно живеещи животни.

Котката остава ловец дори когато живее на дивана

Хилядолетията съвместен живот с човека не са заличили естествените инстинкти на котките. Те остават изключително добре приспособени ловци със силен слух, развито обоняние, бързи рефлекси и зрение, пригодено за условия на слаба светлина. Най-активни обикновено са около изгрев и здрач, което е наследство от ловното поведение на предците им.

Мъркането е една от най-разпознаваемите им характеристики, но не означава непременно, че котката е щастлива. Животните могат да мъркат и когато са напрегнати, болни или се опитват да се успокоят. Затова поведението трябва да се преценява заедно с положението на ушите, опашката, тялото и останалите сигнали.

Друг интересен детайл е, че котките не комуникират с хората по същия начин, по който общуват помежду си. Възрастните котки сравнително рядко мяукат една на друга, а мяукането до голяма степен се превръща в средство за привличане на човешкото внимание.

Котешките мустаци също са много повече от декоративна особеност. Те са чувствителни сетивни структури, които помагат на животното да преценява разстоянията и движението на въздуха около себе си. Именно затова не трябва да бъдат подрязвани.

10 любопитни факта за котките

Котките имат 32 мускула във всяко ухо, което им позволява да ги насочват много прецизно към различни звуци. Котките могат да скачат на височина около пет до шест пъти собствената си дължина на тялото. Това се дължи на мощните мускули на задните им крака. Сърцето на котката бие значително по-бързо от човешкото. В покой пулсът обикновено е около 140–220 удара в минута. Котките използват опашката си за баланс. Тя им помага особено при движение по тесни повърхности и при резки промени в посоката. Котешкият език е покрит с миниатюрни твърди папили, насочени назад. Те помагат както при почистването на козината, така и при отделянето на месо от костите. Котките прекарват значителна част от будното си време в почистване на козината. Освен за хигиена, това им помага и да регулират телесната си температура. Домашните котки имат 18 пръста при нормална анатомия – по пет на предните лапи и по четири на задните. Някои обаче се раждат с повече пръсти и се наричат полидактилни. Котките могат да тичат с около 45–50 км/ч на кратки разстояния, което ги прави изненадващо бързи спрямо размера им. Ключиците на котката не са свързани твърдо с останалата част от скелета. Това им позволява да преминават през много тесни пространства, стига главата им да се побира. Най-старата известна домашна котка е живяла 38 години. Крем Пъф от Тексас е родена през 1967 г. и достига възраст от 38 години и 3 дни, според Guinness World Records.

Денят има и по-сериозна страна

Зад популярността на котките онлайн стои и сериозният въпрос за тяхното благосъстояние. International Cat Care използва 8 август, за да насочва вниманието към правилното хранене, профилактичните ветеринарни прегледи, кастрацията, подходящата домашна среда и разбирането на естественото котешко поведение.

За една домашна котка добрата среда не означава само храна и място за спане. Необходими са възможности за катерене, укриване, игра, драскане и наблюдение на заобикалящата среда. Редовната игра имитира част от ловното поведение и има значение както за физическото състояние, така и за намаляването на стреса.

Международният ден на котката затова е добър повод стопаните да направят нещо повече от поредната снимка за социалните мрежи. Малко повече игра, профилактичен преглед, ново място за катерене или помощ за бездомна котка са далеч по-смислен начин да бъде отбелязан 8 август.