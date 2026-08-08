Заради нова жена ли се разведе Геро? (ВИДЕО)

Разводът на Герасим Георгиев–Геро, за който вече вече писахме наскоро, се оказа неочаквана раздяла в родния шоубизнес. Актьорът и спортната журналистка Цвета Гагарова изглеждаха като едно от устойчивите семейства, но след 18 години брак двамата вече официално са поели по различни пътища.

Геро потвърди раздялата пред Благой Георгиев по време на участието си в подкаста му, но старателно избегна конкретната причина. Обяви, че вече е „свободен човек“, че разводът е преминал без скандали и че е безсмислено двама души да продължават да стоят заедно, когато отношенията им не вървят. Какво точно е спряло да върви обаче, комикът не пожела да разкрие.

Именно мълчанието му отвори вратата за най-логичния светски въпрос – има ли нова жена в живота на Геро?

През последните две години актьорът претърпя пълна трансформация, пише Intrigi.bg. След поставен стомашен байпас той свали десетки килограми, промени стила си, започна да изглежда значително по-млад и видимо придоби ново самочувствие.

Самият Геро подчерта, че операцията е била медицинска, а не естетична, и че след нея се чувства отлично.

Промяната във външния му вид сама по себе си, разбира се, не доказва появата на друга жена. Тя обаче странно съвпада с периода, в който дългогодишният му семеен живот очевидно е започнал да се разпада.

В шоубизнеса подобни внезапни преобразявания нерядко предхождат ново начало – повече грижа за визията, нов гардероб, повече увереност и накрая категоричното: „Вече съм свободен“.

Още по-любопитното е, че само година и половина преди признанието за развода Геро и Цвета все още се появяваха заедно пред камера. През януари 2025 г. двамата дадоха семейно интервю, в което разказваха как поддържат любовта си вече 17 години и как преодоляват предизвикателствата в общия си живот. По това време нищо не подсказваше, че бракът им е пред окончателен край.

Това означава, че същинският разрив вероятно е настъпил сравнително скоро след въпросното интервю. Дали тогава в живота на някого от двамата се е появил трети човек, дали е имало изневяра, или просто умората от близо две десетилетия съвместен живот е взела връх – засега остава тайна.

Не бива да се пренебрегва и друг възможен отговор. Геро никога не е бил особен романтик по отношение на официалния брак. Още преди години той признава, че не е искал да се жени и определя брачната институция като бюрокрация, която поставя хората в окови.

Философията му още тогава е пределно ясна: когато вече няма любов и разбирателство, раздялата е по-честният избор.

Професионалните ангажименти също постепенно са държали двамата далеч един от друг. Цвета е споделяла, че вижда съпруга си по-рядко заради постоянните му пътувания, снимки и представления, докато и нейната работа е с ненормирано време. Самият Геро признаваше, че именно тя поема основната тежест у дома, докато той отсъства.

Възможно е тъкмо това постепенно отдалечаване да е убило близостта помежду им. Но фактът, че Геро премина през най-голямата физическа промяна в живота си непосредствено преди края на брака, неизбежно поражда подозрението, че актьорът вече е бил готов не само за ново тяло, но и за напълно нов живот.