Заради нова жена ли се разведе Геро? (ВИДЕО)

Разводът на Герасим Георгиев–Геро, за който вече вече писахме наскоро, се оказа неочаквана раздяла в родния шоубизнес. Актьорът и спортната журналистка Цвета Гагарова изглеждаха като едно от устойчивите семейства, но след 18 години брак двамата вече официално са поели по различни пътища.
Геро потвърди раздялата пред Благой Георгиев по време на участието си в подкаста му, но старателно избегна конкретната причина. Обяви, че вече е „свободен човек“, че разводът е преминал без скандали и че е безсмислено двама души да продължават да стоят заедно, когато отношенията им не вървят. Какво точно е спряло да върви обаче, комикът не пожела да разкрие.
Именно мълчанието му отвори вратата за най-логичния светски въпрос – има ли нова жена в живота на Геро?
През последните две години актьорът претърпя пълна трансформация, пише Intrigi.bg. След поставен стомашен байпас той свали десетки килограми, промени стила си, започна да изглежда значително по-млад и видимо придоби ново самочувствие.
Самият Геро подчерта, че операцията е била медицинска, а не естетична, и че след нея се чувства отлично.
Промяната във външния му вид сама по себе си, разбира се, не доказва появата на друга жена. Тя обаче странно съвпада с периода, в който дългогодишният му семеен живот очевидно е започнал да се разпада.
В шоубизнеса подобни внезапни преобразявания нерядко предхождат ново начало – повече грижа за визията, нов гардероб, повече увереност и накрая категоричното: „Вече съм свободен“.
Още по-любопитното е, че само година и половина преди признанието за развода Геро и Цвета все още се появяваха заедно пред камера. През януари 2025 г. двамата дадоха семейно интервю, в което разказваха как поддържат любовта си вече 17 години и как преодоляват предизвикателствата в общия си живот. По това време нищо не подсказваше, че бракът им е пред окончателен край.
Това означава, че същинският разрив вероятно е настъпил сравнително скоро след въпросното интервю. Дали тогава в живота на някого от двамата се е появил трети човек, дали е имало изневяра, или просто умората от близо две десетилетия съвместен живот е взела връх – засега остава тайна.
Не бива да се пренебрегва и друг възможен отговор. Геро никога не е бил особен романтик по отношение на официалния брак. Още преди години той признава, че не е искал да се жени и определя брачната институция като бюрокрация, която поставя хората в окови.
Философията му още тогава е пределно ясна: когато вече няма любов и разбирателство, раздялата е по-честният избор.
Професионалните ангажименти също постепенно са държали двамата далеч един от друг. Цвета е споделяла, че вижда съпруга си по-рядко заради постоянните му пътувания, снимки и представления, докато и нейната работа е с ненормирано време. Самият Геро признаваше, че именно тя поема основната тежест у дома, докато той отсъства.
Възможно е тъкмо това постепенно отдалечаване да е убило близостта помежду им. Но фактът, че Геро премина през най-голямата физическа промяна в живота си непосредствено преди края на брака, неизбежно поражда подозрението, че актьорът вече е бил готов не само за ново тяло, но и за напълно нов живот.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Асан Насилев
11:05 08.08.2026
2 Фактура
11:07 08.08.2026
3 Анита артистичния хайлайф ескорт
11:07 08.08.2026
4 Хипотетично
11:09 08.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 на с апууннн
11:11 08.08.2026
7 много ясно
11:11 08.08.2026
8 любопитно миче а ти
11:12 08.08.2026
9 Гаро
Коментиран от #16
11:12 08.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Механик
Какви са тия протопитеци бе? То и аз не съм красавец, ама какъв вкус трябва да имаш, за да гледаш подобен клип с такива нелицеприятни личности?
А и какъв трябва да си, че да се снимаш в клип при положение, че мязаш на гранясала мекица?
11:18 08.08.2026
12 Aлфа Вълкът
Не вярвам просто, че жена му е имала сили да го изтърпи и има друга глупачка да се хване с тия тюфлек.
11:28 08.08.2026
13 Вили не говори глупости
11:31 08.08.2026
14 БялаКраставица
11:31 08.08.2026
15 Я си гледайте вашия живот толкова
Развежда се всеки когато прецени.
Да са здрави, това е по важноно
11:34 08.08.2026
16 Много си сложиха и се похвалиха
До коментар #9 от "Гаро":Но не това е причина за развод
Един даже не си смени спонсорката
По важно е дали хирургът е бил точен
11:37 08.08.2026
17 Изключително противен
Тоя бездарен фъфлещ и плюещ плужек, също толкова отблъскващ, колкото и Сашо Кадиев и Еврото!
11:48 08.08.2026
18 ИВАН
11:51 08.08.2026
19 Фют
Ако му търсите дама, имайте ме предвид, свободна съм :)
11:52 08.08.2026
20 Абе
12:19 08.08.2026
21 Перо
13:25 08.08.2026
22 Майтап
13:26 08.08.2026
23 Янко
Коментиран от #25
13:45 08.08.2026
24 Бай Дън Сяо Пън
14:20 08.08.2026
25 Бай Зън Сяо Пън
До коментар #23 от "Янко":Така е ама тези млади върби искат здраво лющене ...
Коментиран от #27
14:22 08.08.2026
26 Топорчо
14:28 08.08.2026
27 Тука
До коментар #25 от "Бай Зън Сяо Пън":са само средствата , а лющенето е на друго място.
15:12 08.08.2026