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Заради нова жена ли се разведе Геро? (ВИДЕО)

Заради нова жена ли се разведе Геро? (ВИДЕО)

8 Август, 2026 11:03 3 118 27

  • геро-
  • герасим георгиев - геро-
  • развод-
  • раздяла-
  • съпруга

Пред Благой Георгиев актьорът призна, че се е разделил със съпругата си след 18 години брак

Заради нова жена ли се разведе Геро? (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разводът на Герасим Георгиев–Геро, за който вече вече писахме наскоро, се оказа неочаквана раздяла в родния шоубизнес. Актьорът и спортната журналистка Цвета Гагарова изглеждаха като едно от устойчивите семейства, но след 18 години брак двамата вече официално са поели по различни пътища.

Геро потвърди раздялата пред Благой Георгиев по време на участието си в подкаста му, но старателно избегна конкретната причина. Обяви, че вече е „свободен човек“, че разводът е преминал без скандали и че е безсмислено двама души да продължават да стоят заедно, когато отношенията им не вървят. Какво точно е спряло да върви обаче, комикът не пожела да разкрие.

Именно мълчанието му отвори вратата за най-логичния светски въпрос – има ли нова жена в живота на Геро?

През последните две години актьорът претърпя пълна трансформация, пише Intrigi.bg. След поставен стомашен байпас той свали десетки килограми, промени стила си, започна да изглежда значително по-млад и видимо придоби ново самочувствие.

Самият Геро подчерта, че операцията е била медицинска, а не естетична, и че след нея се чувства отлично.

Промяната във външния му вид сама по себе си, разбира се, не доказва появата на друга жена. Тя обаче странно съвпада с периода, в който дългогодишният му семеен живот очевидно е започнал да се разпада.

В шоубизнеса подобни внезапни преобразявания нерядко предхождат ново начало – повече грижа за визията, нов гардероб, повече увереност и накрая категоричното: „Вече съм свободен“.

Още по-любопитното е, че само година и половина преди признанието за развода Геро и Цвета все още се появяваха заедно пред камера. През януари 2025 г. двамата дадоха семейно интервю, в което разказваха как поддържат любовта си вече 17 години и как преодоляват предизвикателствата в общия си живот. По това време нищо не подсказваше, че бракът им е пред окончателен край.

Това означава, че същинският разрив вероятно е настъпил сравнително скоро след въпросното интервю. Дали тогава в живота на някого от двамата се е появил трети човек, дали е имало изневяра, или просто умората от близо две десетилетия съвместен живот е взела връх – засега остава тайна.

Не бива да се пренебрегва и друг възможен отговор. Геро никога не е бил особен романтик по отношение на официалния брак. Още преди години той признава, че не е искал да се жени и определя брачната институция като бюрокрация, която поставя хората в окови.

Философията му още тогава е пределно ясна: когато вече няма любов и разбирателство, раздялата е по-честният избор.

Професионалните ангажименти също постепенно са държали двамата далеч един от друг. Цвета е споделяла, че вижда съпруга си по-рядко заради постоянните му пътувания, снимки и представления, докато и нейната работа е с ненормирано време. Самият Геро признаваше, че именно тя поема основната тежест у дома, докато той отсъства.

Възможно е тъкмо това постепенно отдалечаване да е убило близостта помежду им. Но фактът, че Геро премина през най-голямата физическа промяна в живота си непосредствено преди края на брака, неизбежно поражда подозрението, че актьорът вече е бил готов не само за ново тяло, но и за напълно нов живот.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Асан Насилев

    31 3 Отговор
    Може да е заради нов мъж.

    11:05 08.08.2026

  • 2 Фактура

    19 3 Отговор
    Жена му го изостави

    11:07 08.08.2026

  • 3 Анита артистичния хайлайф ескорт

    5 5 Отговор
    Да напише Анита Цветанова в фейсбук може да се мандръсаме

    11:07 08.08.2026

  • 4 Хипотетично

    10 3 Отговор
    Служебните командировки са описани във вицове и са семейни изпитания.

    11:09 08.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 на с апууннн

    11 1 Отговор
    кфи с атия си га ни на пик4ара ?

    11:11 08.08.2026

  • 7 много ясно

    22 5 Отговор
    От оземпика освен че отслабват, се изпеdерясват

    11:11 08.08.2026

  • 8 любопитно миче а ти

    18 0 Отговор
    Заради нов мъж ли се разведе

    11:12 08.08.2026

  • 9 Гаро

    10 3 Отговор
    Този ли си беше сложил обръч на корема ?

    Коментиран от #16

    11:12 08.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Механик

    21 2 Отговор
    Малеее, там дето е клипчето, картинката е просто ужас.
    Какви са тия протопитеци бе? То и аз не съм красавец, ама какъв вкус трябва да имаш, за да гледаш подобен клип с такива нелицеприятни личности?
    А и какъв трябва да си, че да се снимаш в клип при положение, че мязаш на гранясала мекица?

    11:18 08.08.2026

  • 12 Aлфа Вълкът

    27 5 Отговор
    Не съм чел статията, ама тъз свиня да си е оставил жената дето го търпяла толкова години и накрая му висна кожата като юрган, ще е върхът на мерзостта.
    Не вярвам просто, че жена му е имала сили да го изтърпи и има друга глупачка да се хване с тия тюфлек.

    11:28 08.08.2026

  • 13 Вили не говори глупости

    23 3 Отговор
    Коя ще го вземе този оръфляк. Те всички смотаняци отслабнаха с психотелесно ВДдишаВне и съвети от изкусвен интелект по едно и също време и всички изглеждат точно като него. Пробита плажна топка изсъхнала на обедното слънце. Аре моля ти се, нова жена..

    11:31 08.08.2026

  • 14 БялаКраставица

    10 2 Отговор
    Крушовиден църкач.

    11:31 08.08.2026

  • 15 Я си гледайте вашия живот толкова

    10 3 Отговор
    Нелеп коментар не е било
    Развежда се всеки когато прецени.
    Да са здрави, това е по важноно

    11:34 08.08.2026

  • 16 Много си сложиха и се похвалиха

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Гаро":

    Но не това е причина за развод
    Един даже не си смени спонсорката
    По важно е дали хирургът е бил точен

    11:37 08.08.2026

  • 17 Изключително противен

    18 1 Отговор
    Развалихте ми настроението!
    Тоя бездарен фъфлещ и плюещ плужек, също толкова отблъскващ, колкото и Сашо Кадиев и Еврото!

    11:48 08.08.2026

  • 18 ИВАН

    15 0 Отговор
    Много важно какво правил някакъв неприятник, лигавите му изпълнения с нищо не са по различни.

    11:51 08.08.2026

  • 19 Фют

    8 1 Отговор
    Втора статия за ергенството на Геро :)
    Ако му търсите дама, имайте ме предвид, свободна съм :)

    11:52 08.08.2026

  • 20 Абе

    14 1 Отговор
    Изглежда доста по-зле и сбръчкан след отслабването, далеч не е същият човек, на комик не му отива да е манекен

    12:19 08.08.2026

  • 21 Перо

    3 0 Отговор
    И на кой му дреме за тоя шебек?

    13:25 08.08.2026

  • 22 Майтап

    0 0 Отговор
    И той Джон ТрИволти стана.Къде съм аз,къде си ти?А-аа?

    13:26 08.08.2026

  • 23 Янко

    5 0 Отговор
    Геро взима пример от Рачков.Нали тези пари които взимат трябва да се харчат от млади върби.

    Коментиран от #25

    13:45 08.08.2026

  • 24 Бай Дън Сяо Пън

    2 0 Отговор
    Заради нова жена едва ли ,заради нов ... - може би ДА

    14:20 08.08.2026

  • 25 Бай Зън Сяо Пън

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Янко":

    Така е ама тези млади върби искат здраво лющене ...

    Коментиран от #27

    14:22 08.08.2026

  • 26 Топорчо

    2 0 Отговор
    Да не забравиш да кажеш на бургаското жуже кой те прати на другия бряг че и той на там е тръгнал !

    14:28 08.08.2026

  • 27 Тука

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Бай Зън Сяо Пън":

    са само средствата , а лющенето е на друго място.

    15:12 08.08.2026