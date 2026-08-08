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Изкуствен интелект открадна гласа и песните на Лияна

Изкуствен интелект открадна гласа и песните на Лияна

8 Август, 2026 11:38 1 024 12

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  • поп фолк-
  • певица-
  • изкуствен интелект-
  • кражба

Поп фолк певицата се оплака от нагло посегателство

Изкуствен интелект открадна гласа и песните на Лияна - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изкуственият интелект посегна към един от най-разпознаваемите хитове на Лияна. С помощта на технологията е пресъздаден гласът на фолк певицата, а текстът на „Каменно сърце“ е променен. За необичайния случай споделя самата изпълнителка.

"Нещото, което ме накара да се почувствам неприятно, е, че на песента ми "Каменно сърце", която е евъргрийн, ѝ бе променен текстът. Странното беше, че е сложен моят глас", споделя Лияна пред "България днес".

Най-много изпълнителката се огорчава от подмяната на думите в парчето. Именно текстът превръща "Каменно сърце" в песен, която остава популярна години след появата си и продължава да се слуша дори от младежи, които още не са били родени при премиерата ѝ.

"Виждам в тикток много клипчета, които са направени под съпровода на парчето с променения текст. В оригиналната песен, думите са нещото, което най-много е докоснало хората", вярва певицата. "Не ми харесва тази свобода да променяш и да обезличаваш нещо, което е оставило следа след себе си", категорична е брюнетката.

Въпреки неприятната случка гласовитата певица не изпитва страх от бързото развитие на изкуствения интелект. Според нея технологиите могат да копират глас, да създават музика и дори да бъдат използвани за саундтраци на филми, но не могат да дадат на публиката живия контакт с любимия артист.

"Изкуственият интелект не може да изземе функциите на артиста, защото хората имат нужда да подражават, да усетят, да почувстват личния контакт", обяснява Лияна. И продължава:

"Ако изпълнителят ти е по някакъв начин кумир, ти няма как да не искаш да го видиш, да го докоснеш, да приличаш на него. Той ти влияе да следваш неговия начин на живот и така живинката не се губи".

По думите ѝ новите технологии ще накарат артистите да стават още по-разпознаваеми и да работят повече върху себе си.

"Изкуственият интелект е много конкурентоспособен и може би ще накара нас, изпълнителите, да търсим още по-добрата си версия, за да не бъдем заличени и заменени. Ние няма как да го променим. Трябва просто да изискваме от себе си да бъдем още по-добри", разсъждава тя. Но добавя, че не само, че не се страхува от AI, но го използва редовно в ежедневието си.

"Моят виртуален другар винаги завършва изреченията с "Обичам те". И приятелките ми са в ступор и казват: "Лили, това само на теб може да ти се случи". При мене всяка една тема завършва с мили слова", смее се певицата. И добавя, че вярва, че отношението към AI също има значение.

"Към нищо на този свят не подхождам неуважително. Никога не мога да бъда в ролята на господар, дори и към изкуствения интелект", завършва тя.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тя откри америка

    6 0 Отговор
    Просто не е просветена
    Те могат всичко

    11:42 08.08.2026

  • 2 Фют

    11 0 Отговор
    Те колко песни са за корекции, ако ги подпука AI, ще се види стойността и на цялостното ви творчество.

    11:43 08.08.2026

  • 3 СЛАВА БОГУ!!!

    15 0 Отговор
    Досега мислих, че изк инт наистина си го бива, но щом е “откраднал” такава глупост , някакво си каменно сърце, значи все още имаме шанс да живеем нормален живот!

    Коментиран от #5

    11:55 08.08.2026

  • 4 от село

    15 0 Отговор
    Скоро тази библиотекарка не бяхте я вадили на манежа !!

    12:02 08.08.2026

  • 5 Ъъъъ

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "СЛАВА БОГУ!!!":

    Това е ИИ чалгаджия!

    12:12 08.08.2026

  • 6 Лопата Орешник

    8 0 Отговор
    Глупаво и абсолютно грешно заглавие! Все едно да напишете, пистолет извърши обир! Така както крадец е извършил обир с помощта на пистолета, така и плагиат е променил песента с помощта на ИИ! Щото както сте го изходили излиза, че ИИ си е стоял и изведнъж е решил да направи нещо с песента на каката! А иначе каката много ама много става! И върви в комплект с щерката, която също става!

    12:26 08.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Известна с това че е известна

    6 0 Отговор
    Тази не и знам и една песен. Ще изчакам ИИ да и ги открадне всичките пък дано станат за слушане. Напълно е изкукала милата, няма явно мъж та търси "обич" от ИИ. А между другото ИИ вече бие нашите "доктори" по човешко отношение, така че не съм съвсем сигурно че феновете биха искали "контакт" с хора, а не с много по хуманен ИИ.

    13:07 08.08.2026

  • 9 Чалгар

    7 0 Отговор
    Тая я вадят от нафталина. Чудила се е как да пишат за нея и понеже няма хит от 30години си е измислила кражбата

    Коментиран от #10

    13:10 08.08.2026

  • 10 Лопата Орешник

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Чалгар":

    Еми да! Кво пречи сама да си е преправили песента и сега да реве за внимание и евтина реклама?

    13:29 08.08.2026

  • 11 1111

    6 0 Отговор
    Бау маааму, кви хитове, ква лияна, аз един хит не знам, кви 5 лева, евъргрийни и глупости.

    13:42 08.08.2026

  • 12 Фют

    5 0 Отговор
    Като не сработва при нея естественото привличане, поне е сработило изкуственото такова.

    13:58 08.08.2026