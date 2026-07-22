Борис Дали се появи с новата си жена на рождения ден на Константин (СНИМКИ)

Поп фолк звездата Борис Дали направи рядка публична поява заедно с новата жена до себе си. Двамата присъстваха на празненството по повод 50-годишния юбилей на Константин, което се проведе край морето през изминалия уикенд, информира Шоу Блиц.

Изпълнителят на „Пиян“ и неговата половинка позираха за обща снимка с рожденика и съпругата му. На кадъра двойката изглежда усмихната и близка, а появата им заедно предизвика интерес, тъй като досега певецът почти не е показвал личния си живот в публичното пространство.

Според публикации жената до Борис Дали е майка на най-малкия му син, роден на 10 април 2024 г. Дори след появата на детето певецът предпочете да запази мълчание и не разкри подробности за самоличността на своята партньорка. Така Борис Дали вече е баща на трима синове. По-големите му две деца са от брака му с Лили Станчева, с която се разделиха след дългогодишна връзка.

Наскоро певецът говори откровено за развода и отношенията със синовете си в интервю пред Мон Дьо. Той призна, че допуска децата му да продължават да го обвиняват за раздялата с майка им.

„Със сигурност синовете ми ме обвиняват и до ден днешен. Ще ме обвиняват и цял живот ще ме обвиняват“, сподели изпълнителят.

Борис Дали подчерта, че въпреки раздялата изпитва уважение и обич към бившата си съпруга и не би казал лоша дума за нея. По думите му и двамата имат своя гледна точка за края на брака, а истината вероятно е някъде по средата.

Певецът разкри още, че приема настоящата си връзка изключително сериозно. Той заяви, че при евентуална нова раздяла не би търсил друга партньорка, защото тогава би приел, че причината за проблемите е в самия него.

Появата му с жената до него на рождения ден на Константин показва, че двамата вече не се притесняват да бъдат забелязани заедно. Засега обаче Борис Дали продължава да пази подробностите за връзката им далеч от светлините на прожекторите.