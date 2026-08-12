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Софи Маринова подари златна торта със 100-доларови банкноти на Лоренцо (СНИМКИ)

Софи Маринова подари златна торта със 100-доларови банкноти на Лоренцо (СНИМКИ)

12 Август, 2026 08:18 2 178 45

  • софи маринова-
  • лоренцо-
  • рожден ден-
  • злато-
  • торта-
  • подаръци

Торта с ядливо злато получи за рождения си ден Лоренцо, синът на Софи Маринова

Софи Маринова подари златна торта със 100-доларови банкноти на Лоренцо (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Луксозното сладкарско бижу бе украсено още с бонбони и сладки. Но на най-забележимо място бяха поставени пачки от захар със 100-доларови банкноти, навяващи мисли за типичния гангста рап стил, чийто почитател е Лоренцо. Самата торта бе специално поръчана от звездата за тържеството на сина ѝ.

Празникът бе отбелязан с роднини в Слънчев бряг. Там Софи Маринова е поканила най-близките си хора, които ѝ гостуват. Любопитното е, че тя е в един прекрасен хотел, а синът ѝ е настанен в друг. Нейният е ситуиран така, че да ѝ е удобен за участия. Синът е в луксозен бутиков хотел, който се намира на самия плаж в централната част на курорта.

Лоренцо получи най-различни подаръци – повечето са парфюми и козметика. Самото рязане на тортата бе съпроводено, както си му е редът, с „Честит рожден ден“ на Мая Нешкова. А купонът продължи и с друга музика, която харесват близките и самото звездно семейство, пише hotarena.net.


Сред най-интересните поздрави бе генериран образ на Преслава, която е представена там под формата на нещо средно между маршал и генерал от стария Източен блок. И това бе придружено от нейния хит „Водка с утеха“.

С емоционален пост в социалните мрежи самата Софи Маринова пожела на сина си да „иляди“ и да има много внуци и правнуци. И придружи всичко това с припев от своята песен „Злато мое“, посветена на хората, които цени и обича.

„Каквото ти е на сърце, това да ти е и в ръце“, пожела Софи на сина си.

Самият той пък показа, че сред най-скъпите подаръци, които е получил, е прочутото Lamborghini, с което по-рано се сдоби.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перо

    66 0 Отговор
    Хубава работа, ама циганска!

    08:23 12.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Вижда се

    49 0 Отговор
    Ангала бял чиляк никога няма да стане

    08:26 12.08.2026

  • 4 НИЩО МУ НЯМА

    10 1 Отговор
    А ОНЗИ АДУКАТ С ПОРХЕТО ЗА 1872лв.
    ПЪК ИМА ..402 ХЛАДИЛНИЦИ МРАЗ 75...

    08:27 12.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Въй

    32 0 Отговор
    Все ли трябва да демонстрират:Вижте ни ние кои сме!

    08:29 12.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 лоза

    8 1 Отговор
    Прошуто "Ламбо рджини"

    08:34 12.08.2026

  • 10 щъркел

    14 0 Отговор
    Защо не са евра,а са долари? Или това има Софито,това слага на тортата?!

    08:36 12.08.2026

  • 11 Пич

    40 0 Отговор
    Да питам, за да съм наясно! Тук "циганин" забранена дума ли е?!

    Коментиран от #20

    08:38 12.08.2026

  • 12 Анита Цветанова ескорт ХАЙЛАЙФ

    6 1 Отговор
    По между другото гледам Лоренцо и си мисля да предложа моята дъщеря бетито , търсиме и мъж 🥳🐐🤭

    Коментиран от #16

    08:38 12.08.2026

  • 13 морския

    18 0 Отговор
    древна традиция при команчите .

    08:40 12.08.2026

  • 14 Тодоров

    23 0 Отговор
    Тази ГОЛЯМА НОВИНА трябваше да я сложите в ИЗВЪНРЕДНО !

    08:40 12.08.2026

  • 15 Елизабет Цветанова пройдохата

    5 0 Отговор
    Да идва в Хепи да хапне една пица 🤭🐐🥳🤡

    08:40 12.08.2026

  • 16 Хасанчо сладкаря

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Анита Цветанова ескорт ХАЙЛАЙФ":

    Аз ще и направя 3 4 чавета хай приготвил сам прекията. 🤡🥳🤭

    08:46 12.08.2026

  • 17 Васил

    17 0 Отговор
    Без майка си е кръгла нула даже две нули!

    08:47 12.08.2026

  • 18 Убаа работа

    12 0 Отговор
    ама цигнъска

    08:48 12.08.2026

  • 19 ОБЕКТИВНИЯ

    19 0 Отговор
    Таман се чудех какво става с
    "тези важни " особи ?
    Какво стойностно нещо направиха
    за да ни занимавате с тях !

    08:49 12.08.2026

  • 20 За тази дума

    22 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    понякога трият, но ние си ги знаем - сигани, шведи, индийци, монголи, български граждани.

    08:49 12.08.2026

  • 21 Лоренцо

    7 0 Отговор
    сигленцо дупенцо,

    08:49 12.08.2026

  • 22 непротестиращ

    22 0 Отговор
    Айде стига с тия цигански писъци на модата! От Софито, Азис, Стораро и неговите синчета не се интересува целокупния български народ!

    Коментиран от #26

    08:51 12.08.2026

  • 23 Кога ще се женят

    5 0 Отговор
    Софито и Лоренцо?

    08:51 12.08.2026

  • 24 Срам за етноса

    10 0 Отговор
    Събрали се 5 цигани на кръст и големия рожден ден. Да дойдат в "Жабарника" във "Факултето" да видят как се празнува.

    08:52 12.08.2026

  • 25 Софито е

    11 0 Отговор
    голям глас, изпя песен на Лили Иванова като получи поздрави от самата нея. Нека си играят кючеците, ама защо да ги гледаме с кичозната им торта?

    08:54 12.08.2026

  • 26 Винченцо

    1 5 Отговор

    До коментар #22 от "непротестиращ":

    Щом си тука начи се интересуваш круволяк буграски

    08:57 12.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Софке

    3 3 Отговор
    Чудесен човек и певица си. С талант си изкарваш парите. Прави добро с тях

    09:01 12.08.2026

  • 29 Софке

    0 3 Отговор
    Чудесен човек и певица си. С талант си изкарваш парите. Прави добро с тях

    Коментиран от #36

    09:04 12.08.2026

  • 30 Недоносено

    7 0 Отговор
    идиотче.

    09:15 12.08.2026

  • 31 Продължавам

    15 0 Отговор
    да задавам въпроса към "компетентните" органи в тази държава -Защо никой не закача "ромите" и никой не пита откъде са мангизите и плащат ли данъци? Защото белите ако скрият и 5 евро вече ще ги скъсат от проверки!

    09:20 12.08.2026

  • 32 Верно ли бе

    13 0 Отговор
    Тази новина осмисли денят ми ! Само сте забравили да напишете , че отгоре на тортата е пишело " Версаче ".

    09:25 12.08.2026

  • 33 Сънчо

    10 0 Отговор
    А НАП спи ли...спи...

    09:28 12.08.2026

  • 34 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    Древна традиция, характерна за Галите от остров Ман!

    09:36 12.08.2026

  • 35 трактора

    7 0 Отговор
    нали уж бита определяше съзнанието определено не се отнася това понятие за генетично обременени субекти с патологично слабоумие

    09:39 12.08.2026

  • 36 Пилотът Гошу

    8 0 Отговор

    До коментар #29 от "Софке":

    Няма нужда да прави добро, да си плаща данъците заедно с останалите чалгари... А дано ама надали...

    09:47 12.08.2026

  • 37 ШЕФА

    5 0 Отговор
    Ех Хитлер,ако знаеш как ни липсваш !!!!

    10:14 12.08.2026

  • 38 ЦСКА Москва

    6 0 Отговор
    И две торти да му вземе ,същият кирлив,неграмотен и грозен ци..... ще си остане.

    10:16 12.08.2026

  • 39 немам думи

    4 0 Отговор
    Господ да опази България!!!

    10:20 12.08.2026

  • 40 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    ЩОМ Е ЯДЛИВО ЗЛАТО,ЩЕ СА ЗЛАТНИ И ФЕКАЛИИТЕ

    10:28 12.08.2026

  • 41 Яша бе, фончо

    1 0 Отговор
    смър на сингянините, всичките на веро

    10:43 12.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Куерчо

    1 0 Отговор
    Златни лай. на да ти се. е този мамин син Лоренцо!

    10:52 12.08.2026

  • 44 Куерчо

    1 0 Отговор
    Златни лай. на да ти се. е този мамин син Лоренцо!

    10:53 12.08.2026

  • 45 РБ-РОМ $КИ БУЛ ГА РИ $ТАН

    2 0 Отговор
    БРАВО,$АМО ТАКА, ДА ГО Д . Х А Т БЕДНИТЕ БЪЛ ГА РИ!
    пр€ми€рът р"ум€н" БО(га)ТАШ ДОКАРА ПР€ДИЗБОРНО С АВТОБУСИ СТОТИЦИ ро ми В ЗАЛА "АРЕНА" В СОФИЯ! КАК КОЙ ПЛАТИ, АМИ ДОБРИТ€ ОЛИГАР$И -"Н€"МУТРИ!
    ДА ГО Д . Х А Т БЕДНИТЕ БЪЛ ГА РИ!

    10:58 12.08.2026