Софи Маринова подари златна торта със 100-доларови банкноти на Лоренцо (СНИМКИ)

Луксозното сладкарско бижу бе украсено още с бонбони и сладки. Но на най-забележимо място бяха поставени пачки от захар със 100-доларови банкноти, навяващи мисли за типичния гангста рап стил, чийто почитател е Лоренцо. Самата торта бе специално поръчана от звездата за тържеството на сина ѝ.
Празникът бе отбелязан с роднини в Слънчев бряг. Там Софи Маринова е поканила най-близките си хора, които ѝ гостуват. Любопитното е, че тя е в един прекрасен хотел, а синът ѝ е настанен в друг. Нейният е ситуиран така, че да ѝ е удобен за участия. Синът е в луксозен бутиков хотел, който се намира на самия плаж в централната част на курорта.
Лоренцо получи най-различни подаръци – повечето са парфюми и козметика. Самото рязане на тортата бе съпроводено, както си му е редът, с „Честит рожден ден“ на Мая Нешкова. А купонът продължи и с друга музика, която харесват близките и самото звездно семейство, пише hotarena.net.
Сред най-интересните поздрави бе генериран образ на Преслава, която е представена там под формата на нещо средно между маршал и генерал от стария Източен блок. И това бе придружено от нейния хит „Водка с утеха“.
С емоционален пост в социалните мрежи самата Софи Маринова пожела на сина си да „иляди“ и да има много внуци и правнуци. И придружи всичко това с припев от своята песен „Злато мое“, посветена на хората, които цени и обича.
„Каквото ти е на сърце, това да ти е и в ръце“, пожела Софи на сина си.
Самият той пък показа, че сред най-скъпите подаръци, които е получил, е прочутото Lamborghini, с което по-рано се сдоби.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Перо
08:23 12.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Вижда се
08:26 12.08.2026
4 НИЩО МУ НЯМА
ПЪК ИМА ..402 ХЛАДИЛНИЦИ МРАЗ 75...
08:27 12.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Въй
08:29 12.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 лоза
08:34 12.08.2026
10 щъркел
08:36 12.08.2026
11 Пич
Коментиран от #20
08:38 12.08.2026
12 Анита Цветанова ескорт ХАЙЛАЙФ
Коментиран от #16
08:38 12.08.2026
13 морския
08:40 12.08.2026
14 Тодоров
08:40 12.08.2026
15 Елизабет Цветанова пройдохата
08:40 12.08.2026
16 Хасанчо сладкаря
До коментар #12 от "Анита Цветанова ескорт ХАЙЛАЙФ":Аз ще и направя 3 4 чавета хай приготвил сам прекията. 🤡🥳🤭
08:46 12.08.2026
17 Васил
08:47 12.08.2026
18 Убаа работа
08:48 12.08.2026
19 ОБЕКТИВНИЯ
"тези важни " особи ?
Какво стойностно нещо направиха
за да ни занимавате с тях !
08:49 12.08.2026
20 За тази дума
До коментар #11 от "Пич":понякога трият, но ние си ги знаем - сигани, шведи, индийци, монголи, български граждани.
08:49 12.08.2026
21 Лоренцо
08:49 12.08.2026
22 непротестиращ
Коментиран от #26
08:51 12.08.2026
23 Кога ще се женят
08:51 12.08.2026
24 Срам за етноса
08:52 12.08.2026
25 Софито е
08:54 12.08.2026
26 Винченцо
До коментар #22 от "непротестиращ":Щом си тука начи се интересуваш круволяк буграски
08:57 12.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Софке
09:01 12.08.2026
29 Софке
Коментиран от #36
09:04 12.08.2026
30 Недоносено
09:15 12.08.2026
31 Продължавам
09:20 12.08.2026
32 Верно ли бе
09:25 12.08.2026
33 Сънчо
09:28 12.08.2026
34 Лопата Орешник
09:36 12.08.2026
35 трактора
09:39 12.08.2026
36 Пилотът Гошу
До коментар #29 от "Софке":Няма нужда да прави добро, да си плаща данъците заедно с останалите чалгари... А дано ама надали...
09:47 12.08.2026
37 ШЕФА
10:14 12.08.2026
38 ЦСКА Москва
10:16 12.08.2026
39 немам думи
10:20 12.08.2026
40 Боруна Лом
10:28 12.08.2026
41 Яша бе, фончо
10:43 12.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Куерчо
10:52 12.08.2026
44 Куерчо
10:53 12.08.2026
45 РБ-РОМ $КИ БУЛ ГА РИ $ТАН
пр€ми€рът р"ум€н" БО(га)ТАШ ДОКАРА ПР€ДИЗБОРНО С АВТОБУСИ СТОТИЦИ ро ми В ЗАЛА "АРЕНА" В СОФИЯ! КАК КОЙ ПЛАТИ, АМИ ДОБРИТ€ ОЛИГАР$И -"Н€"МУТРИ!
ДА ГО Д . Х А Т БЕДНИТЕ БЪЛ ГА РИ!
10:58 12.08.2026