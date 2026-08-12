Софи Маринова подари златна торта със 100-доларови банкноти на Лоренцо (СНИМКИ)

Луксозното сладкарско бижу бе украсено още с бонбони и сладки. Но на най-забележимо място бяха поставени пачки от захар със 100-доларови банкноти, навяващи мисли за типичния гангста рап стил, чийто почитател е Лоренцо. Самата торта бе специално поръчана от звездата за тържеството на сина ѝ.

Празникът бе отбелязан с роднини в Слънчев бряг. Там Софи Маринова е поканила най-близките си хора, които ѝ гостуват. Любопитното е, че тя е в един прекрасен хотел, а синът ѝ е настанен в друг. Нейният е ситуиран така, че да ѝ е удобен за участия. Синът е в луксозен бутиков хотел, който се намира на самия плаж в централната част на курорта.

Лоренцо получи най-различни подаръци – повечето са парфюми и козметика. Самото рязане на тортата бе съпроводено, както си му е редът, с „Честит рожден ден“ на Мая Нешкова. А купонът продължи и с друга музика, която харесват близките и самото звездно семейство, пише hotarena.net.

Сред най-интересните поздрави бе генериран образ на Преслава, която е представена там под формата на нещо средно между маршал и генерал от стария Източен блок. И това бе придружено от нейния хит „Водка с утеха“.

С емоционален пост в социалните мрежи самата Софи Маринова пожела на сина си да „иляди“ и да има много внуци и правнуци. И придружи всичко това с припев от своята песен „Злато мое“, посветена на хората, които цени и обича.

„Каквото ти е на сърце, това да ти е и в ръце“, пожела Софи на сина си.

Самият той пък показа, че сред най-скъпите подаръци, които е получил, е прочутото Lamborghini, с което по-рано се сдоби.