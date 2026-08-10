Брад Пит и Дженифър Анистън тайно възобновиха връзката си

SEO заглавие: Брад Пит и Дженифър Анистън тайно възстановили приятелството си след срещата на SAG Awards през 2020 г.

Бившата двойка Брад Пит и Дженифър Анистън тихо възстановили близкото си приятелство след нашумялата им среща зад кулисите на наградите SAG през януари 2020 г., твърдят източници пред Daily Mail. Според тях бившите съпрузи започнали отново да общуват редовно, но отношенията им никога не са прераснали във втори романтичен опит.

Снимките от церемонията през 2020 г. предизвикаха огромен интерес. Брад Пит и Дженифър Анистън се прегърнаха, разговаряха усмихнати, а актьорът хвана бившата си съпруга за ръката, докато тя се отдалечаваше. И двамата спечелиха награди същата вечер, Пит за „Имало едно време в Холивуд“, а Анистън за сериала „The Morning Show“.

Според новите твърдения именно тогава двамата разменили новите си телефонни номера, като Брад Пит пръв изпратил съобщение. Източник на Daily Mail твърди, че впоследствие актьорът започнал да посещава снимачната площадка на „The Morning Show“, където двамата обядвали заедно на саме в караваната на Дженифър Анистън.

„Брад идваше на снимачната площадка поне веднъж седмично. Това беше редовен обяд и той го спазваше“, твърди източник, свързан с продукцията. Друг човек от обкръжението им заявява, че бившите съпрузи са се срещали и в дома на Анистън в Лос Анджелис.

Според същите източници отношенията им били изцяло платонични. „Разви се приятелство. Нищо повече“, казва един от тях, като подчертава, че след всичко преживяно помежду им нова романтична връзка никога не е била реална възможност.

През септември 2020 г. Брад Пит и Дженифър Анистън отново се появиха заедно публично, този път във виртуалното благотворително четене на сценария на „Fast Times at Ridgemont High“. Флиртуващите реплики между героите им отново породиха вълна от спекулации, но по това време източници вече описваха отношенията им като възстановено приятелство.

Брад Пит и Дженифър Анистън започват връзката си през 1998 г., след като са запознати от своите агенти. Те се ожениха през юли 2000 г. на пищна церемония в Малибу, но обявяват раздялата си през януари 2005 г. Разводът е финализиран същата година, на фона на усилени спекулации около отношенията на Пит с актрисата Анджелина Джоли, с която се запознава по време на снимките на „Господин и госпожа Смит“.

След раздялата Дженифър Анистън признава пред Vanity Fair, че преживява тежко края на брака, но същевременно отказва да превърне отношенията с Брад Пит в публична война. Самият актьор също многократно е заявявал през годините, че Джен остава важен човек и негов приятел.

Брад Пит впоследствие създаде семейство с Анджелина Джоли. Двамата се разделиха през 2016 г., а разводът им беше окончателно уреден в края на 2024 г. Дженифър Анистън от своя страна се омъжи за актьора Джъстин Теру през 2015 г., като двамата обявиха раздялата си през 2018 г.

Днес личният живот и на двамата е поел в друга посока. Брад Пит е във връзка с бижутерийната директорка Инес де Рамон от края на 2022 г. Двамата направиха дебюта си като двойка на червения килим на кинофестивала във Венеция през 2024 г., а през 2025 г. източници потвърдиха, че вече живеят заедно.

Дженифър Анистън също има нов партньор. Актрисата от „Приятели“ започна връзка с хипнотерапевта и уелнес специалист Джим Къртис през 2025 г., като People потвърди отношенията им през юли, а през ноември двойката стана официална и в Instagram.

Според източниците Брад Пит и Дженифър Анистън вече не се срещат редовно, но продължават понякога да си пишат. За актрисата най-важното било, че след години на напрежение двамата най-накрая са успели да оставят миналото зад себе си и да възстановят нормални отношения.