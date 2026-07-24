Супа от водорасли за закуска: Стана ясно как Амал Клуни поддържа стройната си фигура

Съпругата на холивудската звезда Джордж Клуни - Амал Клуни изглежда перфектно, а за целта поддържа сравнително опростен хранителен и двигателен режим, съобразен с натоварения ѝ график като адвокат по международно право и майка на две деца. Публикувани през годините подробности показват, че тя предпочита разнообразно меню, редовно движение и умерен подход към храненето.

48-годишната юристка доста често започва деня си със супа от морски водорасли. Vogue посочва, че водораслите присъстват редовно в закуската ѝ, макар че това не е строго установен режим.

Морските водорасли могат да бъдат източник на йод, фибри, желязо и други минерали. Количеството на отделните хранителни вещества обаче зависи от вида и произхода им, а прекомерният прием на йод не е подходящ за всички, особено при някои заболявания на щитовидната жлеза.

По време на интервю за Vogue през 2018 г. обядът в дома на семейство Клуни включвал салата, спагети с пуешки кюфтета и пилешки гърди с лимонов сос.

За храната на семейството от години се грижи италианската готвачка Вивиана Фрици, която работи за Клуни от 2013 г. По думите на Джордж Клуни тя приготвя италиански, ливански, индийски и японски ястия, включително домашни ньоки с песто.

Семейството има и традиционна вечер с пица веднъж седмично. Предпочитаният вариант е „Маргарита“ със салата от рукола, което показва, че менюто не се основава единствено на нискокалорични или строго контролирани храни.

Сред предпочитаните спортове, с които Амал Клуни поддържа фигурата си, е основно с тениса. Джордж Клуни я е описвал като много добър спортист и е признавал, че тя редовно го побеждава на корта. В медийни публикации се твърди още, че специалистката по международно прави ходи пеша, тренира с тежести и практикува пилатес.

Двойката сключи брак през 2014 г., а близнаците Александър и Ела се родиха през юни 2017 г. Амал Клуни продължава да води международни дела и да работи по инициативите на семейната фондация, насочени към правосъдието и защитата на човешките права.

На събитие от поредицата Cartier Dialogues в Банкок през юни Амал Клуни призна, че бракът с една от най-разпознаваемите холивудски звезди е променил начина, по който се възприема професионалният ѝ образ.

По думите ѝ преди брака тя е успявала по-лесно да разделя личния от служебния си живот. След засилването на обществения интерес започнала да се тревожи, че облеклото и появите ѝ на светски събития могат да доведат до едностранчива оценка на работата ѝ като адвокат.

„В началото се съобразявах с тази едноизмерна представа и си мислех, че не мога да бъда видяна с определена рокля, защото в понеделник ще се явя пред съдия“, разказа тя. По-късно стигнала до извода, че професионалните резултати са по-важни от опитите да контролира всяка обществена реакция.

Амал заяви още, че не би позволила публичността да я възпира от решения, които са важни за семейството и брака ѝ. Според нея животът е бил по-лесен, когато сама е определяла степента на медийно внимание, но с времето се е научила да съчетава професионалната си идентичност с интереса към личния ѝ живот.

Рецепта за зеленчукова супа с морски водорасли

Необходими продукти

20 грама от два вида ядливи морски водорасли

8 стръка целина

2 краставици

1 жълта чушка

1 ябълка

1 лайм

около 2 сантиметра пресен джинджифил

чесън на прах

черен пипер

Приготвяне

Водораслите се накисват във вода, докато омекнат. Ябълката, краставиците, чушката и шест стръка целина се смилат с малко вода до получаване на гладка смес. Добавят се останалите продукти, включително водораслите и последните два стръка целина. Супата се загрява до желаната температура и се поднася топла.

Рецептата е разпространена от Vogue като вариант на супа с водорасли, но не е представена като лично разработена или официално потвърдена рецепта на Амал Клуни.