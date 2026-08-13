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46 питбула, вързани със синджири

46 питбула, вързани със синджири

13 Август, 2026 22:43 1 143 12

  • питбул-
  • развъдник-
  • пазарджик

Разкриха незаконен развъдник в Пазарджик

46 питбула, вързани със синджири - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За незаконен развъдник на кучета в покрайнините на Пазарджик са сигнализирали граждани, съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР).

На място е изпратен автопатрул, който заедно с представители на Областната дирекция „Безопасност на храните“ извършил проверка на сигнала. Установен е заграден с телена мрежа терен, в който имало вързани със синджири кучета от породата „Питбул“.

В огледа на мястото се е включил и ветеринарен специалист. Проверяващите констатирали, че в имота се отглеждат общо 46 вързани животни. Изяснено е, че те са собственост на четирима мъже от квартала на възраст между 39 и 55 години.

Инспекторите от ОДБХ-Пазарджик и ветеринарният специалист документирали, че нито едно от животните не притежава паспорт и не е регистрирано по установения законов ред.

На собствениците на кучетата са съставени актове за установяване на административни нарушения и констативни протоколи. В РУ-Пазарджик е образувана преписка, която ще бъде докладвана на Районната прокуратура в Пазарджик.

Работата по случая продължава.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кучета за боеве

    19 3 Отговор
    Тези породи по бай Тошово време бяха забранени защото са селектирани само и единствено с една цел-ДА УБИВАТ! Нужен е отново закон за това какви породи кучета могат да се развъждат у нас.

    Коментиран от #5

    22:50 13.08.2026

  • 2 Дзак

    2 4 Отговор
    Днес срещнат един човек с малко по-тумбесто куче. Махна ми с опашка.

    22:53 13.08.2026

  • 3 Десетилетник

    16 2 Отговор
    Ние 4 десетилетия издигнахме животните в култ, а отношенията към хората до сатанински ритуали, за 37 гoдини: пpocтoтия, дeмoгpaфия, ĸpизи в ĸyлтypaтa, финaнcитe, мopaлa, a ceгa и yĸpaинизaция нa Бългapия – 37 гoдини cтигaт, cтигaт. Bpeмeтo e нaшe, нaшe – тoвa тpябвa дa пeят млaдитe днec.

    22:57 13.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гечко

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кучета за боеве":

    Преди закона,да ги сдавят срещу 210 избрани от народа и да ги обявят за културно национално богатство!

    Коментиран от #6

    23:11 13.08.2026

  • 6 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гечко":

    Още ли мами му мие акитата?

    23:16 13.08.2026

  • 7 И Преди и сега

    5 1 Отговор
    Бгто е един голям кучкарник

    23:27 13.08.2026

  • 8 И мнглте

    4 0 Отговор
    след констативните протоколи с предписания какво са направили. Нещо свързано с местене в крачол, нали.

    23:32 13.08.2026

  • 9 Герге ,

    0 0 Отговор
    Нали ти обещах ? ТИРАЗКВАСЬЯОСТАТЪ

    23:34 13.08.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ЖЕСТОКОСТТА НА ЕДНО КУЧЕ
    ОТРАЗЯВА ПРАЗНОТАТА НА ДУШАТА
    НА СТОПАНИНА МУ

    23:40 13.08.2026

  • 11 четирима мъже от квартала на

    1 0 Отговор
    марийка
    ще да са

    23:58 13.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.