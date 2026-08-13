46 питбула, вързани със синджири

За незаконен развъдник на кучета в покрайнините на Пазарджик са сигнализирали граждани, съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР).
На място е изпратен автопатрул, който заедно с представители на Областната дирекция „Безопасност на храните“ извършил проверка на сигнала. Установен е заграден с телена мрежа терен, в който имало вързани със синджири кучета от породата „Питбул“.
В огледа на мястото се е включил и ветеринарен специалист. Проверяващите констатирали, че в имота се отглеждат общо 46 вързани животни. Изяснено е, че те са собственост на четирима мъже от квартала на възраст между 39 и 55 години.
Инспекторите от ОДБХ-Пазарджик и ветеринарният специалист документирали, че нито едно от животните не притежава паспорт и не е регистрирано по установения законов ред.
На собствениците на кучетата са съставени актове за установяване на административни нарушения и констативни протоколи. В РУ-Пазарджик е образувана преписка, която ще бъде докладвана на Районната прокуратура в Пазарджик.
Работата по случая продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кучета за боеве
Коментиран от #5
22:50 13.08.2026
2 Дзак
22:53 13.08.2026
3 Десетилетник
22:57 13.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гечко
До коментар #1 от "Кучета за боеве":Преди закона,да ги сдавят срещу 210 избрани от народа и да ги обявят за културно национално богатство!
Коментиран от #6
23:11 13.08.2026
6 Анонимен
До коментар #5 от "Гечко":Още ли мами му мие акитата?
23:16 13.08.2026
7 И Преди и сега
23:27 13.08.2026
8 И мнглте
23:32 13.08.2026
9 Герге ,
23:34 13.08.2026
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОТРАЗЯВА ПРАЗНОТАТА НА ДУШАТА
НА СТОПАНИНА МУ
23:40 13.08.2026
11 четирима мъже от квартала на
ще да са
23:58 13.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.