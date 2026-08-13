Важните новини във ФАКТИ на 13.08.2026 г.

Турският министър на транспорта: В строителството на АМ „Черно море“ ще участват активно и български фирми и специалисти

Турският министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу заяви пред БТА, че в предстоящото строителства на автомагистрала „Черно море“ между Варна и Бургас ще участват активно както турски, така и български фирми и специалисти.

Диана Русинова: Пътна полиция извършва проверки в нарушение на закона

Експертът по пътна безопасност Диана Русинова сезира ръководството на Министерството на вътрешните работи за груби нарушения на Закона за движението по пътищата (ЗДвП) от страна на служители на Пътна полиция. В своя профил в социалните мрежи тя съобщава за нощни проверки в София, при които патрулите застрашават живота на водачите чрез целенасочено заслепяване с фенер и позициониране в изрично забранени зони.

Кой е депутатът, пътувал най-много със служебната си кола от парламента?

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов е депутатът, изминал най-много километри със служебен автомобил на Народното събрание – 18 668 км. Това става ясно от справка, получена от БНР по Закона за достъп до обществена информация.

Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро на вечер в апартамент в Бургас

Още с първите минути от обявяването на новината, че домакинството на най-големия музикален конкурс в света ще е в Бургас, резервациите стигнаха рекордни стойности.

Би Би Си: Изборът на Бургас пред София за домакинство на „Евровизия“ е изненада

За някои наблюдатели на „Евровизия“ може да е изненада, че песенният конкурс през 2027 г. ще се проведе в Бургас, а не в столицата на България София, отбелязва Би Би Си в обширен репортаж по повод обявяването на града домакин за догодина.

Разследващите проверяват телефоните на всички от групата от убийството в Пловдив. Не е изключено да има нови арести

Днес стана ясно, че разследващите проверяват телефоните на всички замесени в групата. Преглеждат се и видеоклипове, заснети месеци назад. Така че не е изключено да има и нови арестувани още в следващите дни.

Свастики и призиви за насилие на Младежкия хълм в Пловдив след трагедията с Георги Кузев

Броени дни след фаталния инцидент на Младежкия хълм в Пловдив, при който Георги Кузев загуби живота си след побой от самопровъзгласили се „ловци на педофили“, пространството около мястото на трагедията остава с видими следи от радикални прояви, съобщава Булфото.

Предлагат барутния завод на Емилиян Гебрев за стратегически обект

Проект за включване на две частни оръжейни компании, сред които и свързаната със завода за барут край Смядово „Караш Инвест“ ЕООД, в списъка на стратегическите обекти за националната сигурност е внесен отново за обществено обсъждане, съобщават от БГНЕС. Дружеството е собственост на Христо Гебрев, син на оръжейния търговец Емилиян Гебрев, а предложената от Министерството на икономиката промяна цели засилена защита от ДАНС срещу тероризъм и кибератаки на фона на дефицита на боеприпаси в Европа.

Румен Радев: Правителството е ангажирано с устойчивото развитие на българската енергетика и запазването на ТЕЦ-овете и въгледобива

Българското правителство е ангажирано с устойчивото развитие на енергетиката, със защитата на хората в сектора и със съхраняването на топлоелектрическите централи и въгледобива като суверенна базова мощност. За целта правителството е в постоянен диалог с Европейската комисия по отношение на договорените през годините реформи в сектора, както и за мащаба и скоростта, с които се извършва зеленият преход. Това заяви министър-председателят Румен Радев на среща с представители на ръководствата на национално представителните синдикални организации на КНСБ и КТ „Подкрепа“, която се състоя в Министерския съвет. В срещата участваха вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, вицепремиерът Атанас Пеканов и министърът на енергетиката Ива Петрова.

Илияна Йотова: Имаме шанс да покажем пословичното българско гостоприемство и да привлечем туристи по Черноморието

Имаме невероятен шанс да покажем пословичното българско гостоприемство, да запознаем гостите с културно-историческите традиции на града и страната и да ги привлечем като активни туристи по Черноморието. Това заяви президентът Илияна Йотова по повод избора на Бургас за домакин на конкурса „Евровизия“ през 2027 г. „Поздравявам бургазлии по повод предстоящото домакинство на „Евровизия 2027“ и пожелавам успех в подготовката!“, написа тя.

Георги Кандев предложи мерки срещу радикализацията на младите

Кой носи отговорност за радикализацията на младежите? Този въпрос отправи в профила си в социалната мрежа Георги Кандев.

Въведоха частично бедствено положение в района на взрива край Белица

В радиус от 500 метра гориста местност от площадка на "ЕМКО" ООД край село Белица, намираща се в землището на село Станчов хан, се въвежда частично бедствено положение с цел осигуряване на пълна безопасност, гарантиране здравето на хората, прочистване на зоната от страна на Сухопътните войски и недопускане на външни лица.

Александър Стоянов: Бургаски вечери, клиентелистки мрежи, сръчно изплетени от тънка мъгла…

Бургаски вечери, клиентелистки мрежи, сръчно изплетени от тънка мъгла…

Нощувките за Евровизия в Бургас стигнаха 18 000 евро

Часове, след официалното съобщаване на Бургас за домакин на „Евровизия 2027“, цените на нощувките в морския град отбелязаха невиждан скок.

Бойко Ноев за ЕМКО: Разследващият от Габрово може да е добър, но случаят е над възможностите му

Случилото се с падналия дрон и взрива в "ЕМКО" в Белица е важен тест за готовността на властта да защити сигурността на гражданите. Този въпрос се омаловажа, каза бившия военен министър Бойко Ноев в интервю пред БНР.

Управителят на „Лукойл Нефтохим Бургас“: Очакваме цените на горивата да се понижат

Нефтът за "Лукойл Нефтохим Бургас“ е договорен до края на септември, а в момента се водят преговори за доставките през октомври. Това каза особеният търговски управител на групата компании на „Лукойл“ в България Евгени Симеонов на пресконференция в Бургас.

Отец Гелеменов: Макаренко ще оправи сатанистите от Пловдив

„Само Макаренко и Библията ще изправят сатанистите от Пловдив, които примамиха момчето и го убиха за нищо.“ Такъв коментар направи пред „Телеграф“ отец Георги Гелеменов, основател на първата националистическа партия в България.

Директорът на НАП: Въвеждането на еврото мина плавно, без сътресения и шокови цени

Националната агенция за приходите (НАП) е извършила 23 420 проверки по спазване на Закона за въвеждане на еврото, отчете заместник-изпълнителният директор на приходната агенция Христо Марков по време на съвместна пресконференция с Комисията за защита на потребителите.

Абровски: Отстранихме пречка пред изграждането на автомагистрала „Струма“ в района на Кресна

Тази сутрин беше отстранена пречка пред строежа на автомагистрала „Струма“. Това заяви на брифинг министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който заедно с министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков извършиха съвместна проверка на изграждащия се обходен път на град Кресна и терените по трасето.

Нови разкрития за пребитото 5-годишно дете: Бащата го бутнал от мост

Състоянието на 5-годишното момче, което беше прието в „Пирогов” с черепно-мозъчна травма, остава критично. Това съобщиха от лечебното заведение.