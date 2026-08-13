Латино звезди ще изнесат благотворителен концерт за пострадалите от земетресенията в Южна Америка

Звезди на латино музиката, сред които Марк Антъни, Луис Фонси, Чайян, Фейд, Джей Уилър и много други, ще изнесат благотворителен концерт в Маями в неделя, 16 август, за да съберат средства за хората, засегнати от неотдавнашните опустошителни земетресения във Венецуела и Колумбия, предаде Асошиейтед прес.

Средствата от онлайн даренията и продажбата на билети, събрани по време на концерта Unidos por Los Nuestros ("Обединени за нашите хора"), ще бъдат насочени както за належащи, така и за дългосрочни нужди, включително възстановяване на домове, ремонт на училища и обществени пространства, подкрепа за деца и осигуряване на психологическа помощ, пише още БТА.

"Да се обединим за обща кауза - да предприемем действия и да окажем помощ на хора, изпаднали в затруднение, е дълг, който всички ние споделяме", каза певецът и носител на множество награди "Грами" Марк Антъни, чиято неправителствена фондация Maestro Cares ще управлява средствата съвместно с фондацията Univision.

Средствата от концерта, който ще бъде предаван на живо, ще подпомогнат редица неправителствени организации, отбелязва Асошиейтед прес.

Инициативата беше създадена първоначално в подкрепа на Венецуела, след като на 24 юни северните райони на страната бяха разтърсени от земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5, настъпили само с 39 секунди разлика, при които загинаха най-малко 6300 души. Тези планове се промениха в понеделник, когато западните части на Колумбия бяха засегнати от опустошително земетресение с магнитуд 7,4, което подтикна организаторите на инициативата да включат и съседната страна.

Благотворителният концерт ще се състои в центъра "Касея" в Маями и ще се излъчва на живо по множество платформи. Зрителите ще могат да направят дарения, като сканират QR кодовете на екрана, изпращат есемеси или посетят сайта univision.org по време на излъчването, информира Асошиейтед прес.

Сред останалите изпълнители са групата Gente de Zona, Елена Роуз, Гилберто Санта Роса, Рикардо Монтанер, Олга Танон и други. Изпълнителите обхващат различни латино жанрове - от салса и регетон до поп, и са от цяла Латинска Америка, включително Венецуела, Колумбия, Аржентина, Куба и Пуерто Рико.

Десетки латиноамерикански телевизионни личности, журналисти и други знаменитости ще помогнат като водещи на събитието. Сред тях са Дон Франсиско - дългогодишен водещ на телевизионното шоу Sabado Gigante, и бившата "Мис Вселена" Даянара Торес.

И други музиканти се включиха в усилията за оказване на помощ. Венецуелската група Rawayana създаде фондация El After скоро след бедствието, за да подкрепи засегнатите млади хора.

Шакира и други колумбийски музиканти, сред които Карол Джи, Райън Кастро и Джей Балвин, призоваха в понеделник чрез социалните медии за подкрепа за Колумбия.

Фондацията на Metallica дари 100 000 долара за Венецуела чрез хуманитарната организация Direct Relief, припомня Асошиейтед прес.

Венецуелският диригент Густаво Дудамел ще бъде домакин на благотворителен концерт за възстановяване след земетресението на 23 август в "Холивуд Боул" в Лос Анджелис. Това ще бъде последното му участие с Филхармонията на Лос Анджелис, преди да се присъедини към Филхармонията на Ню Йорк. Към Густаво Дудамел ще се присъединят Бек, Наталия Лафуркад и Карлос Вивес.