Памела Андерсън разкри би ли участвала в новите "Спасители на плажа"

Канадско-американската актриса Памела Андерсън попари мечтите на феновете си за нова телевизионна поява като заяви, че не е получила предложение за участие в новата версия на „Спасители на плажа“, която Fox подготвя за телевизионния сезон през 2027 г.

59-годишната Памела Андерсън, превърнала спасителката Си Джей Паркър в един от най-разпознаваемите телевизионни образи на 90-те години, уточни, че не разполага с подробна информация за продукцията.

„Никой не се е свързвал с мен. Не знам много за проекта“, каза актрисата пред Deadline. Тя обаче подчерта, че не възнамерява да се връща към ролята, която изпълняваше между 1992 и 1997 г.

„Това беше чудесна работа и обичах всеки ден да ходя на плажа. Така или иначе щях да бъда там“, коментира Памела Андерсън. По думите ѝ сериалът ѝ е дал световна популярност и ценен професионален опит, но този етап от кариерата ѝ вече е приключил.

Актрисата твърди, че представители на продукцията са разговаряли със синовете ѝ Брандън Томас Лий и Дилън Джагър Лий за евентуално участие като продуценти. Според Памела Андерсън разговорите не са довели до споразумение. Тя добави, че би проявила по-голям интерес към историята на Си Джей Паркър единствено, ако синовете ѝ са били ангажирани с новия сериал.

Брандън Томас Лий и Дилън Джагър Лий вече работят с майка си чрез семейната компания And-Her-Sons Productions. Сред проектите им е разработвана телевизионна версия на „Barb Wire“, базирана на комиксовия персонаж, изигран от Памела Андерсън във филма от 1996 г.

Новият сериал „Спасители на плажа“ идва през 2027 г.

Преди няколко месеца стана ясно, че Fox подготвя 12 епизода от новата версия на „Спасители на плажа“ за телевизионния сезон 2026–2027 г. Премиерата е планирана за януари 2027 г., а сериалът ще бъде достъпен и в стрийминг платформата Hulu.

В основния актьорски състав участват канадският актьор Стивън Амел, актрисата Шей Мичъл, моделът Брукс Нейдър, актрисата Хаси Харисън и Джесика Белкин.

Стивън Амел изпълнява ролята на Хоби Бюканън, вече представен като капитан на спасителния екип и наследник на своя баща Мич Бюканън. Шей Мичъл играе Трина, бивша адвокатка, избрала професията на спасител.

Към продукцията се присъединяват и няколко актьори от оригиналния сериал. Дейвид Чокачи се завръща като Коди Мадисън, Ерика Елениак като Шони Макклейн, Майкъл Бъргин като Джей Ди Дариус, а Кели Пакард отново ще изиграе Ейприл Гимински.

Новият сериал се разработва от телевизионния сценарист Мат Никс, а сред изпълнителните продуценти е режисьорът Макджи. Сюжетът ще запази характерната комбинация от спасителни операции, лични конфликти и отношения между членовете на екипа.

На фона на новините за продължението, вместо да се връща към „Спасители на плажа“, Памела Андерсън заяви, че иска да продължи с по-смели и неочаквани актьорски проекти.

Сред предстоящите ѝ филми е черната комедия „Rosebush Pruning“ на бразилския режисьор Карим Айнуз. В нея актрисата играе заможна американска матриархална фигура в проблемно семейство, живеещо в Испания.

През последните години тя участва в драмата „The Last Showgirl“, както и в комедията "Голо оръжие", където си партнира с Лиъм Нийсън.

„Сега е моментът да експериментирам с различни персонажи. Искам да изненадам хората и да изненадам себе си“, заяви актрисата.