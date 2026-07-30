Актрисата Илиана Балийска прави турнето "Детето на Морето" за поредно лято

Всяко лято актрисата Илиана Балийска прави турнето "Детето на Морето" за мини сладури от 3 до 12 години-местни и курортистчета.
Най-скоро лицензиантката на Талантиадата "Мини Мис и Мини Мистър" кани малчуганите, под патронажа на Кметовете, на 31 юли-петък от 20 ч. пред Кметството на Свети Влас и на 1 август-събота от 20 ч. на площада в Черноморец.
Записването за участие е един час преди началото, а награди има за всички! Чар, артистични, музикални, танцувални и... невиждани дарби са гаранция за успех в "Палавото Шоу".
Освен за децата, има титли и за родата: Златно Бабче, Златен Дядко; Златно Мамче и Златен Татко! Очакват ви много авторски песни от Илиана Балийска, а отличниците в Талантиадата ще получат номинации да участват в XXVIII Национален Конкурс "Мини Мис и Мини Мистър" България-Оригинала.
Вход: Свободен
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