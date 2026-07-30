Новини
Любопитно »
Милен Цветков щеше да навърши 60 години днес

Милен Цветков щеше да навърши 60 години днес

30 Юли, 2026 08:46 682 14

  • милен цветков-
  • годишнина от рождението-
  • журналист

Непримиримият телевизионен водещ остана в историята на българската журналистика със своята прямота, остри въпроси и отказ да се съобразява с удобните истини

Милен Цветков щеше да навърши 60 години днес - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Журналистът и телевизионен водещ Милен Цветков щеше да навърши 60 години днес, 30 юли. Той е роден през 1966 г. в София и остава една от най-ярките личности в българския телевизионен ефир.

Милен Цветков завършва 7-мо средно училище „Свети Седмочисленици“, а след това учи дефектология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където специализира обучение на незрящи. Професионалният му път в телевизията започва в началото на 90-те години като репортер в студентското предаване „Ку-ку“ по Българската национална телевизия. По-късно работи в „Телевизионен неделник“ на Бригита Чолакова и става водещ на централната емисия „По света и у нас“.

През годините Цветков се утвърждава като журналист със собствен почерк – директен, провокативен и често неудобен за събеседниците си. В NOVA телевизия той води сутрешния блок „Здравей, България“, новините „Календар“, предаването „Часът на Милен Цветков“, както и четвъртия сезон на риалити формата „Биг Брадър“.

Неговите интервюта се отличаваха с кратки и ясни въпроси, нетърпимост към заучените отговори и готовност да влиза в открит спор с политици, общественици и представители на институциите. Милен Цветков не се страхуваше да прекъсва събеседниците си, когато те избягват темата, и рядко допускаше разговорът да бъде превърнат в политическа реклама.

След прекратяването на „Часът на Милен Цветков“ през 2018 г. журналистът продължи да работи в различни медийни проекти. В последните седмици от живота си водеше предаването „Алтернативата“ по ТВ1.

На 19 април 2020 г., навръх Великден, Милен Цветков загина при тежка катастрофа в София. Автомобилът му, спрял на червен светофар на столичния булевард „Черни връх“, беше ударен отзад от джип, управляван с висока скорост от шофьор, употребил наркотици. Журналистът беше едва на 53 години. През 2023 г. Върховният касационен съд окончателно потвърди деветгодишната присъда на виновния водач.

Паметта на Милен Цветков продължава да бъде пазена от неговите близки, колеги и зрители. Улица в столичния район „Подуяне“, където се намира телевизия ТВ1, вече носи неговото име.

През 2025 г. беше представен и документалният филм „Милен“, посветен на живота и професионалния път на журналиста. Продукцията проследява кариерата му от първите години в БНТ до утвърждаването му като символ на независимата журналистика и свободата на словото. След премиерата си в зала 1 на НДК филмът беше излъчен по БНТ и разпространен свободно в интернет.

Шест години след трагичната му смърт Милен Цветков продължава да липсва на българския ефир. Не само заради характерния си глас и чувството за хумор, а и заради способността да задава въпросите, които мнозина предпочитат да премълчат.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 реалистъ

    17 1 Отговор
    НоваТВ го бяха преместили в 23:30 вечерта, когато хората спят, а после и го свалиха от екран. Това не им попречи няколко години по-късно да го величаят след неговата смърт.

    Коментиран от #4

    08:48 30.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Морски

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Ей тъпън. Съвет имаш ли? Извинявам се на админа за използването на нецензурния език.

    Коментиран от #8

    09:01 30.07.2026

  • 6 брутална катастрофа и малка присъда

    2 1 Отговор
    кола с висока скорост без спирачен път . куп лъжи за коктейли с 5-6 вида наркотици . то има много такива случаи . богат журналис с приятел по телевизията . дълги години с висок рейтинг . нудиски плажове . охолен живот . голяма кола . не е реагирал . можел е да премести колата . явно е станало бързо . не е очаквал . млад загина . секта с сатанисти и чай от марихуана . какъв народ . той имаше голяма подкрепа . за наркотици вдигаха глоби и наказания 8 пъти . сега дръгчека бил съмнителен . мантинелите изпускали .

    Коментиран от #13

    09:02 30.07.2026

  • 7 На БАБА фърчилото

    12 0 Отговор
    Милен беше унищожен , смачкан и низвергнат от БОЙКОВЦИТЕ ! Те са неговите убийци , макар и не физически. Той беше един от малкото , които казаха в директен разговор с Борисов , че не казва истината, че я префасонира според интереса си. Той му задаваше неудобни въпроси и затова беше преместен в негледаеми часове , беше спиран , останен без работа , изгонен и изритан . И то само , за да се угоди на един едноличен ПРОСТАК и двуличен бай Ганьо от Банкя !

    09:04 30.07.2026

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Морски":

    Ах ти палава морска звездичке!
    🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    09:05 30.07.2026

  • 9 Дневната ти доза дриcкано

    1 1 Отговор
    Щеше, ама нещо не му се получи. До това води прекаленото самочувствие у някои индивиди. Преди време имаше интервю със сина му - абсолютно копие на "мpъсната мaймунка" с абсолютното си безгранично самочувствие.

    09:19 30.07.2026

  • 10 Цветния милениум загина

    1 0 Отговор
    Остана чернобелия милениум

    09:28 30.07.2026

  • 11 Шофьора на джипа е имал спътници

    1 0 Отговор
    Които са могли да издърпат ключовете от арматурното табло и джипа да спре някъде по пътя преди да стигне кръстовището даже джипа има старт стоп копче за спиране и пускане на двигателя

    Коментиран от #12

    09:33 30.07.2026

  • 12 С действие и бездействие

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Шофьора на джипа е имал спътници":

    Вина имат и спътниците на шофьора на джипа как така ще се возят при пиян и дрогиран водач на МПС

    09:37 30.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Механик

    2 0 Отговор
    Никога не усещате кога преигравате. В крайна сметка, никой не го интересува на колко е щял да стане този или онзи, та дори и Милен Цветков. Хората си имат грижи. За времето от катастрофата до сега всеки от нас е изгубил поне по един близък или приятел. Мислите ли че ще пролеем сълза за М. Цветков при това положение?
    НЯма да чета коментарите, защото знам, че много от тях ще са злобни, а други ще са извън темата. Но пък вие какви коментари сте очкавали, навирайки ни в очите стари манджи за хора които не са ни били никакви??

    10:05 30.07.2026