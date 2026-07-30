Журналистът и телевизионен водещ Милен Цветков щеше да навърши 60 години днес, 30 юли. Той е роден през 1966 г. в София и остава една от най-ярките личности в българския телевизионен ефир.
Милен Цветков завършва 7-мо средно училище „Свети Седмочисленици“, а след това учи дефектология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където специализира обучение на незрящи. Професионалният му път в телевизията започва в началото на 90-те години като репортер в студентското предаване „Ку-ку“ по Българската национална телевизия. По-късно работи в „Телевизионен неделник“ на Бригита Чолакова и става водещ на централната емисия „По света и у нас“.
През годините Цветков се утвърждава като журналист със собствен почерк – директен, провокативен и често неудобен за събеседниците си. В NOVA телевизия той води сутрешния блок „Здравей, България“, новините „Календар“, предаването „Часът на Милен Цветков“, както и четвъртия сезон на риалити формата „Биг Брадър“.
Неговите интервюта се отличаваха с кратки и ясни въпроси, нетърпимост към заучените отговори и готовност да влиза в открит спор с политици, общественици и представители на институциите. Милен Цветков не се страхуваше да прекъсва събеседниците си, когато те избягват темата, и рядко допускаше разговорът да бъде превърнат в политическа реклама.
След прекратяването на „Часът на Милен Цветков“ през 2018 г. журналистът продължи да работи в различни медийни проекти. В последните седмици от живота си водеше предаването „Алтернативата“ по ТВ1.
На 19 април 2020 г., навръх Великден, Милен Цветков загина при тежка катастрофа в София. Автомобилът му, спрял на червен светофар на столичния булевард „Черни връх“, беше ударен отзад от джип, управляван с висока скорост от шофьор, употребил наркотици. Журналистът беше едва на 53 години. През 2023 г. Върховният касационен съд окончателно потвърди деветгодишната присъда на виновния водач.
Паметта на Милен Цветков продължава да бъде пазена от неговите близки, колеги и зрители. Улица в столичния район „Подуяне“, където се намира телевизия ТВ1, вече носи неговото име.
През 2025 г. беше представен и документалният филм „Милен“, посветен на живота и професионалния път на журналиста. Продукцията проследява кариерата му от първите години в БНТ до утвърждаването му като символ на независимата журналистика и свободата на словото. След премиерата си в зала 1 на НДК филмът беше излъчен по БНТ и разпространен свободно в интернет.
Шест години след трагичната му смърт Милен Цветков продължава да липсва на българския ефир. Не само заради характерния си глас и чувството за хумор, а и заради способността да задава въпросите, които мнозина предпочитат да премълчат.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 реалистъ
Коментиран от #4
08:48 30.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Морски
До коментар #2 от "Mими Кучева🐕🦺":Ей тъпън. Съвет имаш ли? Извинявам се на админа за използването на нецензурния език.
Коментиран от #8
09:01 30.07.2026
6 брутална катастрофа и малка присъда
Коментиран от #13
09:02 30.07.2026
7 На БАБА фърчилото
09:04 30.07.2026
8 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #5 от "Морски":Ах ти палава морска звездичке!
🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍
09:05 30.07.2026
9 Дневната ти доза дриcкано
09:19 30.07.2026
10 Цветния милениум загина
09:28 30.07.2026
11 Шофьора на джипа е имал спътници
Коментиран от #12
09:33 30.07.2026
12 С действие и бездействие
До коментар #11 от "Шофьора на джипа е имал спътници":Вина имат и спътниците на шофьора на джипа как така ще се возят при пиян и дрогиран водач на МПС
09:37 30.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Механик
НЯма да чета коментарите, защото знам, че много от тях ще са злобни, а други ще са извън темата. Но пък вие какви коментари сте очкавали, навирайки ни в очите стари манджи за хора които не са ни били никакви??
10:05 30.07.2026