Френският диджей Кавински е открит мъртъв в Париж (ВИДЕО)

Френският диджей и музикант Кавински е открит мъртъв в Париж, съобщи „Ройтерс”, като се позова на френски медии, цитирани от nova.bg.
„Води се разследване за причината за смъртта, тъй като отзовалите се първи на сигнала не са открили подозрителни неща на местопроизшествието“, каза прокурорът.
Кавински се занимаваше с електронна музика и е автор на известната песен Nightcall от 2010 г. Той участва в церемонията по закриването на Олимпийските игри през 2024 г. в Париж.
Роден като Венсан Белорже, изпълнителят постигна международна известност, съчетавайки електронна музика със звуци, вдъхновени от филмови саундтраци и видеоигри от 80-те години на миналия век, за да създаде ретро-футуристична електронна музика.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Един
Коментиран от #5
08:19 30.07.2026
2 Еркюл Поаро
08:22 30.07.2026
3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
08:24 30.07.2026
4 години наред
08:25 30.07.2026
5 ДойчеВеле
До коментар #1 от "Един":Писал е нещо срещу Путин и е получил доза новичок.
08:31 30.07.2026
6 Пешо
08:38 30.07.2026