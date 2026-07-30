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Френският диджей Кавински е открит мъртъв в Париж (ВИДЕО)

Френският диджей Кавински е открит мъртъв в Париж (ВИДЕО)

30 Юли, 2026 08:17 633 6

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  • nightcall

„Води се разследване за причината за смъртта.", каза прокурорът

Френският диджей Кавински е открит мъртъв в Париж (ВИДЕО) - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Френският диджей и музикант Кавински е открит мъртъв в Париж, съобщи „Ройтерс”, като се позова на френски медии, цитирани от nova.bg.

„Води се разследване за причината за смъртта, тъй като отзовалите се първи на сигнала не са открили подозрителни неща на местопроизшествието“, каза прокурорът.

Кавински се занимаваше с електронна музика и е автор на известната песен Nightcall от 2010 г. Той участва в церемонията по закриването на Олимпийските игри през 2024 г. в Париж.

Роден като Венсан Белорже, изпълнителят постигна международна известност, съчетавайки електронна музика със звуци, вдъхновени от филмови саундтраци и видеоигри от 80-те години на миналия век, за да създаде ретро-футуристична електронна музика.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    2 0 Отговор
    Нагърмял се е с конфети

    Коментиран от #5

    08:19 30.07.2026

  • 2 Еркюл Поаро

    3 0 Отговор
    Случаят е ясен - седем осем вида наркотици!!!

    08:22 30.07.2026

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 0 Отговор
    Друс-друс...

    08:24 30.07.2026

  • 4 години наред

    2 0 Отговор
    е получавал електронен шум на сърцето.

    08:25 30.07.2026

  • 5 ДойчеВеле

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    Писал е нещо срещу Путин и е получил доза новичок.

    08:31 30.07.2026

  • 6 Пешо

    0 0 Отговор
    Голяма новина, няма що.

    08:38 30.07.2026