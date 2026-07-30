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Натали Портман показа наедрялото си коремче (СНИМКА)

Натали Портман показа наедрялото си коремче (СНИМКА)

30 Юли, 2026 09:46 672 6

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  • тангуи дестабъл

45-годишната носителка на „Оскар“ очаква третото си дете – първо от връзката ѝ с френския музикален продуцент Тангуи Дестабъл

Натали Портман показа наедрялото си коремче (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Натали Портман показа наедрялото си бременно коремче в нова лична снимка, публикувана в Instagram. 45-годишната холивудска актриса позира с разкопчана синя риза и нежно придържа корема си с ръце, докато гледа към бъдещото си дете.

„Броя дните до срещата ни“, написа звездата от „Черният лебед“ към кадъра, заснет от фотографа Шелби Дънкан.

Това е един от най-интимните портрети, които Натали Портман споделя от началото на третата си бременност. Актрисата вече се е появявала публично с наедряло коремче, но досега рядко е показвала толкова откровен кадър от очакването на бебето.


Натали Портман потвърди през април 2026 г., че очаква третото си дете. Бебето ще бъде първо за актрисата и нейния партньор – френския музикант и продуцент Тангуи Дестабъл, известен и с артистичния псевдоним Tepr. Двамата са свързвани романтично от 2025 г.

В интервю за Harper’s Bazaar носителката на „Оскар“ определи бременността като „привилегия и чудо“. Натали Портман разказа, че на този етап от живота си преживява очакването на детето с повече спокойствие, благодарност и осъзнатост.

„Много съм благодарна. Знам, че това е огромна привилегия и чудо“, сподели тогава актрисата, като отбеляза, че е добре запозната с трудностите, пред които са изправени много жени, опитващи се да забременеят.

Натали Портман вече е майка на две деца – сина си Алеф и дъщеря си Амалия, родени от брака ѝ с френския хореограф и режисьор Бенжамен Милпие. Двамата финализираха развода си през 2024 г. след повече от десетилетие брак.

Актрисата живее основно в Париж, където прекарва бременността си със своето семейство. По думите ѝ тя продължава да поддържа активен начин на живот с плуване и тренировки, но временно е ограничила професионалните си ангажименти, за да се съсредоточи върху предстоящото раждане.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дедо Флашко

    4 5 Отговор
    Натали Портман е прекрасно маце!

    09:50 30.07.2026

  • 2 не е от мен, не ме интересува

    3 3 Отговор
    местя го

    09:51 30.07.2026

  • 3 Какво

    4 1 Отговор
    Да кажа? От наедрелите коремчета на жените се интересува само из дълбоко само този, който им ги е наедрил! И да, лично на мен са ми симпатични бременните жени, и не изглеждат грозни!
    Успех!!!

    09:52 30.07.2026

  • 4 Семит

    3 0 Отговор
    А еврейската си ..... не показа ли също пред камерата ?

    10:18 30.07.2026

  • 5 амче венче покажи и ти

    2 0 Отговор
    твоето и под него да зяпаме

    10:21 30.07.2026

  • 6 ВЕСЕЛЯК

    2 0 Отговор
    Попреяло е бобец момичето. Ша пуцне малко газове и ще му спадне "коремчето".
    А на авторката не може да и наедрее коремчето, щото никой не я иска. А не я искат, защото и миришат устата. Това, че има мозъчен дефицит, не е проблем. Шемети колко щеш. Те не придирят. Ама за устата.... е нема кой.

    10:21 30.07.2026