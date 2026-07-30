Натали Портман показа наедрялото си коремче (СНИМКА)

Натали Портман показа наедрялото си бременно коремче в нова лична снимка, публикувана в Instagram. 45-годишната холивудска актриса позира с разкопчана синя риза и нежно придържа корема си с ръце, докато гледа към бъдещото си дете.

„Броя дните до срещата ни“, написа звездата от „Черният лебед“ към кадъра, заснет от фотографа Шелби Дънкан.

Това е един от най-интимните портрети, които Натали Портман споделя от началото на третата си бременност. Актрисата вече се е появявала публично с наедряло коремче, но досега рядко е показвала толкова откровен кадър от очакването на бебето.

Натали Портман потвърди през април 2026 г., че очаква третото си дете. Бебето ще бъде първо за актрисата и нейния партньор – френския музикант и продуцент Тангуи Дестабъл, известен и с артистичния псевдоним Tepr. Двамата са свързвани романтично от 2025 г.

В интервю за Harper’s Bazaar носителката на „Оскар“ определи бременността като „привилегия и чудо“. Натали Портман разказа, че на този етап от живота си преживява очакването на детето с повече спокойствие, благодарност и осъзнатост.

„Много съм благодарна. Знам, че това е огромна привилегия и чудо“, сподели тогава актрисата, като отбеляза, че е добре запозната с трудностите, пред които са изправени много жени, опитващи се да забременеят.

Натали Портман вече е майка на две деца – сина си Алеф и дъщеря си Амалия, родени от брака ѝ с френския хореограф и режисьор Бенжамен Милпие. Двамата финализираха развода си през 2024 г. след повече от десетилетие брак.

Актрисата живее основно в Париж, където прекарва бременността си със своето семейство. По думите ѝ тя продължава да поддържа активен начин на живот с плуване и тренировки, но временно е ограничила професионалните си ангажименти, за да се съсредоточи върху предстоящото раждане.