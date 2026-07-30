BTS бойкотират „Грами“ заради нова азиатска категория

Южнокорейската група BTS обяви, че няма да представя свои записи за разглеждане от гласуващите за наградите „Грами“ през 2027 г. Решението е взето след въвеждането на новата категория „Най-добро азиатско поп музикално изпълнение“, която предизвика разгорещени спорове в музикалната индустрия.

Седемте членове на BTS – Ар Ем, Джин, Шуга, Джей-Хоуп, Джимин, Ви и Чонгук – заявиха в обща позиция, че музиката не трябва да бъде разделяна според региона или езика, на който е изпълнена. Те изразиха надежда творчеството им да бъде оценявано заради неговите художествени качества, а не да бъде поставяно в географски обособена категория.

Новото отличие ще бъде връчено за първи път на 69-ата церемония по раздаването на наградите „Грами“, насрочена за 7 февруари 2027 г. Според официалните правила категорията обхваща азиатски поп изпълнения, сред които K-pop, J-pop и C-pop, и изисква „съществено използване“ на един или повече азиатски езици.

Академията за звукозапис представи новото отличие като опит да признае нарастващото международно влияние на азиатската поп музика. Решението обаче беше посрещнато с критики от част от изпълнителите и феновете, според които отделната категория може да доведе до допълнително изолиране на азиатските артисти от водещите отличия като „Албум на годината“, „Запис на годината“ и „Песен на годината“.

BTS няма да се „оттеглят“ от вече получени номинации, а ще откажат да подадат своя музика за следващата процедура по номиниране. На практика това означава, че групата няма да може да бъде включена сред претендентите за наградите през 2027 г.

Южнокорейските музиканти са сред най-успешните K-pop изпълнители в историята на „Грами“. Те имат общо пет номинации, но досега не са печелили статуетка. BTS помогнаха за превръщането на корейската поп музика в глобален феномен с хитове като „Dynamite“, „Butter“ и „My Universe“.

Решението им да бойкотират предстоящата надпревара се възприема като протест срещу категоризирането на музиката според етнически, езикови и географски критерии. Академията за звукозапис все още не е обявила дали ще преразгледа правилата или наименованието на новото отличие.

Важно е категорията да не бъде определяна просто като награда за „азиатци“. Официалното ѝ наименование е „Най-добро азиатско поп музикално изпълнение“ и тя се отнася до конкретни музикални записи, а не до етническия произход на изпълнителите.