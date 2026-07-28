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Константин чукна 50 г. и разкри за какво мечтае сега (ВИДЕО)

Константин чукна 50 г. и разкри за какво мечтае сега (ВИДЕО)

28 Юли, 2026 12:58 629 7

  • константин-
  • поп фолк-
  • 50 г.-
  • рожден ден-
  • мечта

След няколко бурни десетилетия в поп фолка сега изпълнителят мечтае за спокойствие и време със семейството си

Константин чукна 50 г. и разкри за какво мечтае сега (ВИДЕО) - 1
Кадър: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Попфолк звездата Константин отпразнува половин век с голямо празненство, на което събра десетки близки, приятели и колеги. В специален разказ за "Нищо лично“ певецът показа своя личен рай и сподели откровени моменти от живота си.

Константин разказа за дома си, който е изградил с много труд, и за мечтата си да се научи да почива и да се наслаждава повече на семейството и природата. Той направи равносметка за изминалите 50 години и заяви, че не съжалява за нито един от трудните моменти в живота си.

"За мен провалите са още по-големи успехи. Нямам провали. Най-трудните и най-гадните неща, които са се случили, правят човека, който си в момента“, сподели певецът в "Събуди се“ по NOVA. Той посрещна екипа на предаването в къщата си в Нестинарка, където си почива лятото измежду участията на морето.

На празника му близки и приятели го описаха като човек с огромна енергия, талант и голямо сърце. За юбилея си Константин получи и специален подарък от близкия му приятел Фънки – звезда в съзвездието Херкулес, която вече носи неговото име. Освен това той показа, че се е сдобил с нов модел Майбах, нощна серия, както поясни той пред камерата.

Певецът разказа и за трудния си път към успеха – от участия за 20 лева до големи концерти пред хиляди зрители. Той призна, че днес мечтае не толкова за нови професионални върхове.

В началото на интервюто си заяви, че се е надъхал "да тренира повече, да ходи на повече участия и на 60 да се чувства като на 30", но по-късно певецът сподели по-съкровени планове и желания за бъдещето.

"Мечтая си за обикновените неща – да се радваш на малкото, да прегърнеш детето си, да гледаш залеза и да ти бъде спокойно“, каза Константин.

За него 50-ият рожден ден не е край, а начало на следващите 50 години, изпълнени с нови мечти, музика и моменти с любимите хора.


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  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мъж

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    Константин е хитреец трупа кюлчета и монети

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