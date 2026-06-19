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Оливия Родриго: Мога да подуша какво правят моите фенове на първите редове на концертите ми

Оливия Родриго: Мога да подуша какво правят моите фенове на първите редове на концертите ми

19 Юни, 2026 18:31 731 5

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  • концерт-
  • турне-
  • тоалетна-
  • памперси

Певицата сподели, че е наясно, че някои нейни фенове идват на концертите ѝ с памперси за възрастни, за да не изпуснат нищо от шоуто

Оливия Родриго: Мога да подуша какво правят моите фенове на първите редове на концертите ми - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Поп певицата Оливия Родриго разкри необичаен феномен, на който е ставала свидетел по време на свои концерти и музикални фестивали. В интервю за британското радио KISS FM изпълнителката сподели, че някои фенове прибягват до крайни мерки, за да не изгубят местата си на първия ред.

„Била съм на концерти и фестивали, където хора носят памперси, за да могат да останат на първия ред през цялото време“, каза 23-годишната певица, докато промотираше новия си албум „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“.

Оливия Родриго: Мога да подуша какво правят моите фенове на първите редове на концертите ми

По думите ѝ това не е просто слух, а нещо, което лично е забелязала като изпълнител.

„Това е нещо, което съм усещала и като човек на сцената“, добави Родриго, предизвиквайки изненадана реакция у водещите.

Подобни практики не са новост в света на големите музикални събития. През последните години редица фенове признаха в социалните мрежи, че използват памперси за възрастни по време на многочасови концерти, за да избегнат риска да загубят мястото си пред сцената. По време на рекордното турне Eras Tour на Тейлър Суифт също се появиха множество публикации в TikTok от почитатели, които твърдяха, че са прибегнали до подобно решение заради високите цени на билетите и нежеланието си да пропуснат дори минута от шоуто.


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    💩🤣💩😂

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  • 4 Цъцъ

    2 0 Отговор
    Да не се наве да много много от сцената, че може и да я опръскат💦🤣

    18:51 19.06.2026

  • 5 Ехааа...

    1 0 Отговор
    Щом може да подуши значи првят нещо миризливо.

    19:12 19.06.2026