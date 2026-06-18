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Китайски учени изобретиха първата подвижна и самопочистваща се тоалетна (ВИДЕО)

Китайски учени изобретиха първата подвижна и самопочистваща се тоалетна (ВИДЕО)

18 Юни, 2026 17:31 657 6

  • китай-
  • учени-
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  • тоалетна-
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  • иновации

Иновативната тоалетна чиния вече се предлага на пазара за близо 4000 евро

Китайски учени изобретиха първата подвижна и самопочистваща се тоалетна (ВИДЕО) - 1
Снимка: Yueban
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Китайската технологична компания Yueban представи първата в света автономна тоалетна, способна сама да се придвижва до потребителя. Устройството, наречено Xiaoban („Малък спътник“), е разработено с цел да улесни възрастни хора и хора с двигателни затруднения, които се нуждаят от помощ при придвижване до санитарните помещения.

Роботизираната тоалетна беше показана за първи път по време на Международното изложение за грижи за възрастни хора, помощни технологии и рехабилитационна медицина в Шанхай. Устройството вече се предлага на китайския пазар на цена от 28 999 юана, което се равнява на около 4000 долара.

Според производителя Xiaoban може да бъде активирана чрез дистанционно управление с големи бутони, предназначени за по-възрастни потребители, или чрез гласови команди. Системата за разпознаване на глас работи и без интернет връзка, което позволява устройството да функционира дори при липса на Wi-Fi.

След получаване на команда роботът използва система за триизмерно избягване на препятствия, базирана на изкуствен интелект. За навигацията се използва комбинация от LiDAR сензори и ултразвукови датчици, които изграждат карта на околната среда и позволяват безопасно придвижване в дома. Компанията подчертава, че устройството не използва камери, което гарантира по-висока степен на защита на личното пространство.

След използване Xiaoban предлага автоматично измиване с топла вода, подсушаване с въздушна струя и дезинфекция чрез ултравиолетова светлина. Роботът разполага и със система за неутрализиране на миризми, включваща специална пяна и филтър с активен въглен.

След приключване на процедурата потребителят може да изпрати устройството обратно към неговата докинг станция. Тя се свързва директно към домашната канализационна система и позволява отпадъците да бъдат автоматично изхвърлени след преминаване през нискошумен раздробител, предназначен да предотвратява запушвания.

При необходимост роботът може самостоятелно да изхвърли съдържанието си в стандартна тоалетна. По време на демонстрации инженерите показаха как специално подвижно рамо позиционира системата над тоалетната чиния, а отпадъците се отвеждат чрез изтеглящ се накрайник.

След изпразване Xiaoban извършва автоматично самопочистване чрез водни струи под налягане и ултравиолетова стерилизация, подготвяйки устройството за следваща употреба.

От Yueban заявяват, че разработката е насочена към намаляване на натоварването върху социалните и здравните работници в Китай, където застаряването на населението създава все по-големи предизвикателства пред системата за грижи.

Представянето на автономната тоалетна предизвика широк интерес и множество коментари в социалните мрежи. Част от потребителите посочиха потенциалните ѝ ползи за хората с ограничена подвижност, докато други шеговито отбелязаха, че подобно устройство би могло да се превърне в предпочитано решение и за любителите на видеоигрите или за хора, които просто не желаят да стават от мястото си.

Засега компанията не е обявила планове за продажба на Xiaoban извън Китай, поради което не е ясно дали технологията ще достигне международните пазари.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кафяво копче

    2 0 Отговор
    Дано ултравиолетовата стерилизация да се включва само когато потребителят е станал, защото ще му изгори главното Дъ.

    17:36 18.06.2026

  • 2 Зелю

    5 1 Отговор
    Никакви учени не са тия !!!
    Професор Зеленски е изобретил златен кенеф !!!
    А...?!

    А...?!

    Коментиран от #5

    17:37 18.06.2026

  • 3 За европейски депутатски

    4 0 Отговор
    л@йн@ не става.Защото хапват на аванта и с крадени пари гурмета.Л@йн@т@ им са тлъсти и запекли.А европата измисли как да дава парите на Зеленски и на други но не и на гражданите си.

    17:51 18.06.2026

  • 4 Другарят Си да подари една на Путин

    0 1 Отговор
    Да не го мъчат с ония куфарчета, когато е в чужбина.

    18:01 18.06.2026

  • 5 Зелка

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Зелю":

    Златни тоалетни имаше предишният президент Янукович. И Тръмп обича златните тоалетни, дори съм ползвал такава в Тръмп Тауър в Ню Йорк. Това си е слабост на държавните глави.

    18:04 18.06.2026

  • 6 Анонимен

    0 0 Отговор
    Дори в младите партии имаме доста дъртаци, които управляват още от 90-те. Ще трябва да оборудваме народното събрание с доста от тези тоалетни.

    18:46 18.06.2026