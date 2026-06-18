Китайски учени изобретиха първата подвижна и самопочистваща се тоалетна (ВИДЕО)

Китайската технологична компания Yueban представи първата в света автономна тоалетна, способна сама да се придвижва до потребителя. Устройството, наречено Xiaoban („Малък спътник“), е разработено с цел да улесни възрастни хора и хора с двигателни затруднения, които се нуждаят от помощ при придвижване до санитарните помещения.

Роботизираната тоалетна беше показана за първи път по време на Международното изложение за грижи за възрастни хора, помощни технологии и рехабилитационна медицина в Шанхай. Устройството вече се предлага на китайския пазар на цена от 28 999 юана, което се равнява на около 4000 долара.

Според производителя Xiaoban може да бъде активирана чрез дистанционно управление с големи бутони, предназначени за по-възрастни потребители, или чрез гласови команди. Системата за разпознаване на глас работи и без интернет връзка, което позволява устройството да функционира дори при липса на Wi-Fi.

Chinese brand Yueban has unveiled the Xiaoban at the 2026 Shanghai International Aged Care Expo — a self-driving robot toilet that autonomously navigates to wherever you are, handles bidet washing, warm air drying, and UV disinfection, then returns to its dock and self-cleans.… pic.twitter.com/xZlXERHeu7 — Interesting Engineering (@IntEngineering) June 16, 2026

След получаване на команда роботът използва система за триизмерно избягване на препятствия, базирана на изкуствен интелект. За навигацията се използва комбинация от LiDAR сензори и ултразвукови датчици, които изграждат карта на околната среда и позволяват безопасно придвижване в дома. Компанията подчертава, че устройството не използва камери, което гарантира по-висока степен на защита на личното пространство.

След използване Xiaoban предлага автоматично измиване с топла вода, подсушаване с въздушна струя и дезинфекция чрез ултравиолетова светлина. Роботът разполага и със система за неутрализиране на миризми, включваща специална пяна и филтър с активен въглен.

След приключване на процедурата потребителят може да изпрати устройството обратно към неговата докинг станция. Тя се свързва директно към домашната канализационна система и позволява отпадъците да бъдат автоматично изхвърлени след преминаване през нискошумен раздробител, предназначен да предотвратява запушвания.

🚽 En Chine, des toilettes robotisées viennent jusqu'à vous quand vous les appelez 😱



Alors que le Washlet japonais a révolutionné les toilettes avec ses fonctions de lavage automatisé, la société chinoise Yueban pousse le concept encore plus loin avec Xiaoban, un… pic.twitter.com/osbqy1xBTg — 𝟑 𝐞̀𝐦𝐞 𝐎𝐞𝐢𝐥 (@_3emeOeil) June 17, 2026

При необходимост роботът може самостоятелно да изхвърли съдържанието си в стандартна тоалетна. По време на демонстрации инженерите показаха как специално подвижно рамо позиционира системата над тоалетната чиния, а отпадъците се отвеждат чрез изтеглящ се накрайник.

След изпразване Xiaoban извършва автоматично самопочистване чрез водни струи под налягане и ултравиолетова стерилизация, подготвяйки устройството за следваща употреба.

От Yueban заявяват, че разработката е насочена към намаляване на натоварването върху социалните и здравните работници в Китай, където застаряването на населението създава все по-големи предизвикателства пред системата за грижи.

Представянето на автономната тоалетна предизвика широк интерес и множество коментари в социалните мрежи. Част от потребителите посочиха потенциалните ѝ ползи за хората с ограничена подвижност, докато други шеговито отбелязаха, че подобно устройство би могло да се превърне в предпочитано решение и за любителите на видеоигрите или за хора, които просто не желаят да стават от мястото си.

Засега компанията не е обявила планове за продажба на Xiaoban извън Китай, поради което не е ясно дали технологията ще достигне международните пазари.