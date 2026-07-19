Как да отворим вино без тирбушон: Спасителни трикове при "непослушна" тапа

Всеки любител на виното се е сблъсквал с този кошмар. Имате страхотна бутилка, но нямате тирбушон. Или по-лошо – корковата тапа се е разпаднала наполовина или е потънала дълбоко в гърлото.

Не бързайте да отписвате вечерта. Според експертите по сомелиерство от специализирания портал за винена култура Wine Spectator, с малко физика и подръчни средства можете да спасите всяка ситуация.

Ето най-сигурните и изпитани методи за справяне с трите най-чести проблема:

Когато нямате тирбушон: Методът с обувката или стената

Ако просто ви липсва инструмент, най-популярният и забавен метод изисква само обувка с твърда подметка (например маратонка) и здрава стена.

Махнете фолиото от гърлото на бутилката.

Поставете дъното на бутилката в обувката, точно над петата.

Удряйте ритмично и с премерена сила петата на обувката в стената.

Кинетичната енергия ще започне да изтласква тапата нагоре.

Спрете, когато тапата излезе достатъчно, за да я издърпате с ръка.

Алтернатива: Ако нямате подходяща стена, френският кулинарен гид Saveur препоръчва използването на обикновен винт, отвертка и клещи. Завийте винта в тапата и го издърпайте силно с клещите.

Тапата се разкъса на две: Как да извадим заседналия корк

Старият или неправилно съхраняван корк често изсъхва и се чупи. Ако половината е останала вътре, стандартният тирбушон само ще я донатроши.

Използвайте метода на ножа: Вземете малко джобно ножче или назъбен нож за стек. Забийте го внимателно под ъгъл от 45 градуса в останалия корк. Започнете да въртите бавно ножа, като същевременно дърпате нагоре. Коркът ще излезе благодарение на триенето.

Вземете малко джобно ножче или назъбен нож за стек. Забийте го внимателно под ъгъл от 45 градуса в останалия корк. Започнете да въртите бавно ножа, като същевременно дърпате нагоре. Коркът ще излезе благодарение на триенето. Трикът с двата кламера: Изправете двата кламера, като оставите кукички накрая. Плъзнете ги между стъклото и тапата от двете страни. Завъртете на 90 градуса, така че куките да захапят дъното на корка, и издърпайте нагоре.

Коркът падна вътре в бутилката: Спасение с найлонов плик

Ако без да искате сте бутнали цялата тапа в течността, виното все още е напълно годно за пиене. Трябва обаче да действате бързо, за да не промени коркът вкуса на напитката.

Енциклопедията за вино VinePair описва един гениален трик с обикновена найлонова торбичка:

Пъхнете празна торбичка (или тънък плик за фризер) в бутилката, като оставите отвора ѝ отвън.

Наклонете бутилката, така че падналата тапа да застане близо до гърлото, точно до плика.

Надуйте плика през отвора, докато се разшири вътре в бутилката и притисне тапата.

Завържете или стиснете отвора и издърпайте силно плика навън. Той ще завлече тапата със себе си.

Важна стъпка след "инцидента"

Ако в течността са попаднали малки коркови трохи, задължително прецедете виното. Използвайте фина цедка или парче чиста марля, като прелеете напитката в декантер или обикновена стъклена кана. Така ще си гарантирате перфектен вкус без неприятни изненади в чашата.