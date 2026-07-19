Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Как да отворим вино без тирбушон: Спасителни трикове при "непослушна" тапа

Как да отворим вино без тирбушон: Спасителни трикове при "непослушна" тапа

19 Юли, 2026 18:42 1 049 12

  • вино-
  • бутилка-
  • тирбушон-
  • корк-
  • трикове

Забравете за паниката: Практическо ръководство за отваряне на бутилка вино с подръчни материали, когато коркът откаже да съдейства

Как да отворим вино без тирбушон: Спасителни трикове при "непослушна" тапа - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Всеки любител на виното се е сблъсквал с този кошмар. Имате страхотна бутилка, но нямате тирбушон. Или по-лошо – корковата тапа се е разпаднала наполовина или е потънала дълбоко в гърлото.

Не бързайте да отписвате вечерта. Според експертите по сомелиерство от специализирания портал за винена култура Wine Spectator, с малко физика и подръчни средства можете да спасите всяка ситуация.

Ето най-сигурните и изпитани методи за справяне с трите най-чести проблема:

Когато нямате тирбушон: Методът с обувката или стената

Ако просто ви липсва инструмент, най-популярният и забавен метод изисква само обувка с твърда подметка (например маратонка) и здрава стена.

  • Махнете фолиото от гърлото на бутилката.
  • Поставете дъното на бутилката в обувката, точно над петата.
  • Удряйте ритмично и с премерена сила петата на обувката в стената.
  • Кинетичната енергия ще започне да изтласква тапата нагоре.
  • Спрете, когато тапата излезе достатъчно, за да я издърпате с ръка.

Алтернатива: Ако нямате подходяща стена, френският кулинарен гид Saveur препоръчва използването на обикновен винт, отвертка и клещи. Завийте винта в тапата и го издърпайте силно с клещите.

Тапата се разкъса на две: Как да извадим заседналия корк

Старият или неправилно съхраняван корк често изсъхва и се чупи. Ако половината е останала вътре, стандартният тирбушон само ще я донатроши.

  • Използвайте метода на ножа: Вземете малко джобно ножче или назъбен нож за стек. Забийте го внимателно под ъгъл от 45 градуса в останалия корк. Започнете да въртите бавно ножа, като същевременно дърпате нагоре. Коркът ще излезе благодарение на триенето.
  • Трикът с двата кламера: Изправете двата кламера, като оставите кукички накрая. Плъзнете ги между стъклото и тапата от двете страни. Завъртете на 90 градуса, така че куките да захапят дъното на корка, и издърпайте нагоре.

Коркът падна вътре в бутилката: Спасение с найлонов плик

Ако без да искате сте бутнали цялата тапа в течността, виното все още е напълно годно за пиене. Трябва обаче да действате бързо, за да не промени коркът вкуса на напитката.

Енциклопедията за вино VinePair описва един гениален трик с обикновена найлонова торбичка:

  • Пъхнете празна торбичка (или тънък плик за фризер) в бутилката, като оставите отвора ѝ отвън.
  • Наклонете бутилката, така че падналата тапа да застане близо до гърлото, точно до плика.
  • Надуйте плика през отвора, докато се разшири вътре в бутилката и притисне тапата.
  • Завържете или стиснете отвора и издърпайте силно плика навън. Той ще завлече тапата със себе си.

Важна стъпка след "инцидента"

Ако в течността са попаднали малки коркови трохи, задължително прецедете виното. Използвайте фина цедка или парче чиста марля, като прелеете напитката в декантер или обикновена стъклена кана. Така ще си гарантирате перфектен вкус без неприятни изненади в чашата.


Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ВЕНИ

    3 3 Отговор
    ТОПЛA СПЕPМА с бутилка вино пробвай как е

    18:46 19.07.2026

  • 4 Аре бегай ве Алибегов

    5 1 Отговор
    Виното с винтова капачка е най, най-хубаво
    Няма тапи, мапи и 20Е чашката, какво му плащате, поръчвайте, поръчвайте

    18:48 19.07.2026

  • 5 Ако

    2 0 Отговор
    няма тирбушон значи със зъби !

    18:54 19.07.2026

  • 6 ОБЕКТИВНИЯ

    3 0 Отговор
    Нищо ново под слънцето !😂😂😂

    18:56 19.07.2026

  • 7 Бети с Опел корсата 1992г

    0 0 Отговор
    Опел Корса 1992г или Опел Вектра 1996г ще ми утива повече? 🥳🤭🥳🤭🍺🍻

    19:23 19.07.2026

  • 8 От кухнята

    0 0 Отговор
    Стигна се до там че Анита и Бети от където и да минат ги спукват от подигравки и бъзици. Другия път проучвайте хората 🤭🤭🤭🤭🤭🤭

    19:25 19.07.2026

  • 9 Дрозофила

    0 0 Отговор
    Значи ако хем обичате да пиете вино, хем нямате тирбушон или пък една коркова тапа не можете да извадите и трябва да използвате всички приспособления от колана на Батман, за да се справите, очевидно сте много, много зле и е по-добре да не пиете вино, а нещо безалкохолно.

    19:27 19.07.2026

  • 10 Бети прислужницата на Благо коцев

    0 0 Отговор
    Опел калбира 1992г доста ще ми утива 🤭🤭🤭🥳

    19:29 19.07.2026

  • 11 Бавноразвиващите счетоводителки

    0 0 Отговор
    Всичко е ок никой няма да разбере какво кроим 🤡💩🤡💩

    19:30 19.07.2026

  • 12 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    Забравете за паниката? Представяте ли си как сядате да ударите едно винце, сещате се, че на последното гости тирбушона е сдал багажа и се паникьосвате? Треперите, имате паник атака и се задъхвате! По важното в случая е , че ако нямате тирбушон и се паникьосвате, спешно трябва да идете на психиатър, а списвача спешно да си върне дипломата ако има де!

    19:30 19.07.2026