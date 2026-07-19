Как да отворим вино без тирбушон: Спасителни трикове при "непослушна" тапа

Всеки любител на виното се е сблъсквал с този кошмар. Имате страхотна бутилка, но нямате тирбушон. Или по-лошо – корковата тапа се е разпаднала наполовина или е потънала дълбоко в гърлото.
Не бързайте да отписвате вечерта. Според експертите по сомелиерство от специализирания портал за винена култура Wine Spectator, с малко физика и подръчни средства можете да спасите всяка ситуация.
Ето най-сигурните и изпитани методи за справяне с трите най-чести проблема:
Когато нямате тирбушон: Методът с обувката или стената
Ако просто ви липсва инструмент, най-популярният и забавен метод изисква само обувка с твърда подметка (например маратонка) и здрава стена.
- Махнете фолиото от гърлото на бутилката.
- Поставете дъното на бутилката в обувката, точно над петата.
- Удряйте ритмично и с премерена сила петата на обувката в стената.
- Кинетичната енергия ще започне да изтласква тапата нагоре.
- Спрете, когато тапата излезе достатъчно, за да я издърпате с ръка.
Алтернатива: Ако нямате подходяща стена, френският кулинарен гид Saveur препоръчва използването на обикновен винт, отвертка и клещи. Завийте винта в тапата и го издърпайте силно с клещите.
Тапата се разкъса на две: Как да извадим заседналия корк
Старият или неправилно съхраняван корк често изсъхва и се чупи. Ако половината е останала вътре, стандартният тирбушон само ще я донатроши.
- Използвайте метода на ножа: Вземете малко джобно ножче или назъбен нож за стек. Забийте го внимателно под ъгъл от 45 градуса в останалия корк. Започнете да въртите бавно ножа, като същевременно дърпате нагоре. Коркът ще излезе благодарение на триенето.
- Трикът с двата кламера: Изправете двата кламера, като оставите кукички накрая. Плъзнете ги между стъклото и тапата от двете страни. Завъртете на 90 градуса, така че куките да захапят дъното на корка, и издърпайте нагоре.
Коркът падна вътре в бутилката: Спасение с найлонов плик
Ако без да искате сте бутнали цялата тапа в течността, виното все още е напълно годно за пиене. Трябва обаче да действате бързо, за да не промени коркът вкуса на напитката.
Енциклопедията за вино VinePair описва един гениален трик с обикновена найлонова торбичка:
- Пъхнете празна торбичка (или тънък плик за фризер) в бутилката, като оставите отвора ѝ отвън.
- Наклонете бутилката, така че падналата тапа да застане близо до гърлото, точно до плика.
- Надуйте плика през отвора, докато се разшири вътре в бутилката и притисне тапата.
- Завържете или стиснете отвора и издърпайте силно плика навън. Той ще завлече тапата със себе си.
Важна стъпка след "инцидента"
Ако в течността са попаднали малки коркови трохи, задължително прецедете виното. Използвайте фина цедка или парче чиста марля, като прелеете напитката в декантер или обикновена стъклена кана. Така ще си гарантирате перфектен вкус без неприятни изненади в чашата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ВЕНИ
18:46 19.07.2026
4 Аре бегай ве Алибегов
Няма тапи, мапи и 20Е чашката, какво му плащате, поръчвайте, поръчвайте
18:48 19.07.2026
5 Ако
18:54 19.07.2026
6 ОБЕКТИВНИЯ
18:56 19.07.2026
7 Бети с Опел корсата 1992г
19:23 19.07.2026
8 От кухнята
19:25 19.07.2026
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