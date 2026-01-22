Новини
Любопитно »
Принц Хари пред съда: Атаките на медиите превърнаха живота на съпругата ми в мизерия

Принц Хари пред съда: Атаките на медиите превърнаха живота на съпругата ми в мизерия

22 Януари, 2026 14:59 770 6

  • принц хари-
  • меган маркъл-
  • медии-
  • таблоиди-
  • съд-
  • дело-
  • атаки

Херцогът на Съсекс даде показания във Висшия съд в Лондон срещу британската преса

Принц Хари пред съда: Атаките на медиите превърнаха живота на съпругата ми в мизерия - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Принц Хари завърши показанията си във Висшия съд в Лондон с емоционално изявление, в което заяви, че британските таблоиди са „превърнали живота на съпругата му в абсолютна мизерия“. По думите на херцога на Съсекс, натискът и системните публикации са имали сериозно отражение както върху личния му живот, така и върху психичното здраве на Меган Маркъл.

Хари е сред група от седем публични личности, сред които и музикантът Елтън Джон, които водят съдебни дела срещу Associated Newspapers Limited. Исковете са внесени в High Court of Justice и са свързани с обвинения, че издателят е използвал незаконни методи за събиране на лична информация, включително подслушване, следене и злоупотреба с поверителни данни. Компанията категорично отрича всички твърдения.

Принц Хари пред съда: Атаките на медиите превърнаха живота на съпругата ми в мизерия

По време на разпита Хари заяви, че социалният му кръг и личните му комуникации не са били разкрити по време на процеса и отхвърли твърденията, че е използвал таен профил във Facebook под името „Mr Mischief“, за да общува с журналисти. Той подчерта, че подобни обвинения са неоснователни и не отговарят на фактите.

В показанията си херцогът описа дългогодишните си „напрегнати и неспокойни“ отношения с медиите, започнали още в детството му. Той припомни, че след смъртта на майка си през 1997 г. и начина, по който тя е била отразявана от пресата, доверието му към медиите е било трайно подкопано. Хари допълни, че като член на кралското семейство е бил възпитан да следва принципа „никога не се оплаквай, никога не обяснявай“, който е приемал като част от институционалната култура, въпреки личния си дискомфорт.

По време на заседанието херцогът заяви пред адвоката на ANL Антъни Уайт Кей Си, че според него е „крайно вероятно“ част от публикуваната информация да е достигала до журналисти чрез хора от обкръжението му. Той обясни, че сходството между лични събития и появата им в медиите поражда сериозни съмнения за неправомерен достъп до лични данни.

Принц Хари пред съда: Атаките на медиите превърнаха живота на съпругата ми в мизерия

Принц Хари посочи, че решението му да предприеме съдебни действия е било пряко свързано с начина, по който The Daily Mail и други издания са отразявали Меган Маркъл след брака им. Според него след сватбата е станал свидетел на постоянни атаки, включително публикации с расистки подтекст, което е довело до промяна в отношението му към медиите и до търсене на правна защита.

По думите му, действията са предприети след консултации с адвокати и са част от по-широк опит да се потърси отчетност от големите медийни групи. Делото е част от поредица съдебни битки, които принц Хари води срещу британски таблоиди през последните години, като според наблюдатели то може да има по-широки последици за стандартите на журналистика и защитата на личния живот във Великобритания.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съпругата ти от това живее

    13 0 Отговор
    Чиширко

    15:02 22.01.2026

  • 2 си дзън

    11 1 Отговор
    "Резервният" забрави какви ги дрънкаше за повече пари.

    15:04 22.01.2026

  • 3 Каквото

    7 0 Отговор
    почукало , това се обадило !

    15:04 22.01.2026

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 0 Отговор
    Пускам голема либерална сълза за клетата ти съпруга!🦧😪🦧

    15:38 22.01.2026

  • 5 Видял си ти мизерия,

    4 0 Отговор
    роден със златна лъжичка в Д-то.

    15:43 22.01.2026

  • 6 прости хорица

    1 0 Отговор
    ами като сте комплексари така ще е !!! спрете да обръщате внимание на мисирките и няма да имате проблеми медиите целят създаването на проблеми за да съществуват!!!

    16:02 22.01.2026