Принц Хари пред съда: Атаките на медиите превърнаха живота на съпругата ми в мизерия

Принц Хари завърши показанията си във Висшия съд в Лондон с емоционално изявление, в което заяви, че британските таблоиди са „превърнали живота на съпругата му в абсолютна мизерия“. По думите на херцога на Съсекс, натискът и системните публикации са имали сериозно отражение както върху личния му живот, така и върху психичното здраве на Меган Маркъл.

Хари е сред група от седем публични личности, сред които и музикантът Елтън Джон, които водят съдебни дела срещу Associated Newspapers Limited. Исковете са внесени в High Court of Justice и са свързани с обвинения, че издателят е използвал незаконни методи за събиране на лична информация, включително подслушване, следене и злоупотреба с поверителни данни. Компанията категорично отрича всички твърдения.

По време на разпита Хари заяви, че социалният му кръг и личните му комуникации не са били разкрити по време на процеса и отхвърли твърденията, че е използвал таен профил във Facebook под името „Mr Mischief“, за да общува с журналисти. Той подчерта, че подобни обвинения са неоснователни и не отговарят на фактите.

В показанията си херцогът описа дългогодишните си „напрегнати и неспокойни“ отношения с медиите, започнали още в детството му. Той припомни, че след смъртта на майка си през 1997 г. и начина, по който тя е била отразявана от пресата, доверието му към медиите е било трайно подкопано. Хари допълни, че като член на кралското семейство е бил възпитан да следва принципа „никога не се оплаквай, никога не обяснявай“, който е приемал като част от институционалната култура, въпреки личния си дискомфорт.

По време на заседанието херцогът заяви пред адвоката на ANL Антъни Уайт Кей Си, че според него е „крайно вероятно“ част от публикуваната информация да е достигала до журналисти чрез хора от обкръжението му. Той обясни, че сходството между лични събития и появата им в медиите поражда сериозни съмнения за неправомерен достъп до лични данни.

Принц Хари посочи, че решението му да предприеме съдебни действия е било пряко свързано с начина, по който The Daily Mail и други издания са отразявали Меган Маркъл след брака им. Според него след сватбата е станал свидетел на постоянни атаки, включително публикации с расистки подтекст, което е довело до промяна в отношението му към медиите и до търсене на правна защита.

По думите му, действията са предприети след консултации с адвокати и са част от по-широк опит да се потърси отчетност от големите медийни групи. Делото е част от поредица съдебни битки, които принц Хари води срещу британски таблоиди през последните години, като според наблюдатели то може да има по-широки последици за стандартите на журналистика и защитата на личния живот във Великобритания.