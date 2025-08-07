Юлияна Дончева защити Стъки: „Спрете с лъжите, това е пълна помия!“

Юлияна Дончева избухна в защита на съпруга си Стъки след поредната вълна от обвинения и клевети срещу него. „Спрете с лъжите, това е пълна помия!“
Дончева настоява, че атаките срещу Стъки са целенасочени, злонамерени и лишени от всякаква истина, пише marica.bg.
"Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога!", започва тя и посочва, че атаките срещу Стъки са добре планирани, целенасочени и обслужват амбициите на конкуренти, които искат да овладеят ръководството на ММА федерацията. Дончева твърди, че целта на тези опити е отварянето на „вратата към нелегалните състезания по боеве без правила, с алкохол, наркотици и залагания".
По думите ѝ, кампанията срещу съпруга ѝ е особено активна сега, когато се обсъжда включването на ММА спорта в олимпийската програма за 2032 година. Тя защити прозрачността на федерацията, заявявайки, че всичките ѝ разходи са достъпни публично и се извършват по банков път.
Дончева отправи критики и към опоненти, които, по думите ѝ, са изключени от федерацията от свои колеги поради злоупотреби и неуважение.
Публикацията завършва с лична нотка: "Обичам те, Станислав!", пише Юлияна Дончева, твърдо застанала зад съпруга си в разгарящия се скандал.
07:46 07.08.2025
07:47 07.08.2025
07:47 07.08.2025
07:54 07.08.2025
До коментар #1 от "Боруна Лом":Ако не защити Стъки когато се прибере в къщи той ще я спука от бой поне това го умее.Синдрома на пернишкият прокурор е валиден в местноста без закони.
07:56 07.08.2025
07:59 07.08.2025
Когато започнат да бият сестра ти (ако имаш) друго щеше да говориш.
Или теб,евентуално!
08:02 07.08.2025
08:08 07.08.2025
08:11 07.08.2025
08:13 07.08.2025
08:18 07.08.2025
08:20 07.08.2025
08:22 07.08.2025
08:32 07.08.2025
08:44 07.08.2025
08:46 07.08.2025
08:47 07.08.2025
До коментар #15 от "Гост":От много години депупат е синоним на мутра. Каква е разликата? За да станеш депутат задължително трябва да си схемаджия и далаверджия, на мутрите това им е бизнеса. Същото е.
09:00 07.08.2025
09:01 07.08.2025