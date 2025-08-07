Новини
Любопитно »
Юлияна Дончева защити Стъки: „Спрете с лъжите, това е пълна помия!“

Юлияна Дончева защити Стъки: „Спрете с лъжите, това е пълна помия!“

7 Август, 2025 07:42 1 800 19

  • станислав недков - стъки-
  • защити-
  • атаки-
  • юлияна дончева

Според Дончева атаките срещу Стъки са добре планирани, целенасочени и обслужват амбициите на конкуренти

Юлияна Дончева защити Стъки: „Спрете с лъжите, това е пълна помия!“ - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Юлияна Дончева избухна в защита на съпруга си Стъки след поредната вълна от обвинения и клевети срещу него. „Спрете с лъжите, това е пълна помия!“

Дончева настоява, че атаките срещу Стъки са целенасочени, злонамерени и лишени от всякаква истина, пише marica.bg.

"Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога!", започва тя и посочва, че атаките срещу Стъки са добре планирани, целенасочени и обслужват амбициите на конкуренти, които искат да овладеят ръководството на ММА федерацията. Дончева твърди, че целта на тези опити е отварянето на „вратата към нелегалните състезания по боеве без правила, с алкохол, наркотици и залагания".

По думите ѝ, кампанията срещу съпруга ѝ е особено активна сега, когато се обсъжда включването на ММА спорта в олимпийската програма за 2032 година. Тя защити прозрачността на федерацията, заявявайки, че всичките ѝ разходи са достъпни публично и се извършват по банков път.

Дончева отправи критики и към опоненти, които, по думите ѝ, са изключени от федерацията от свои колеги поради злоупотреби и неуважение.

Публикацията завършва с лична нотка: "Обичам те, Станислав!", пише Юлияна Дончева, твърдо застанала зад съпруга си в разгарящия се скандал.


Оценка 1.4 от 21 гласа.
Оценка 1.4 от 21 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Боруна Лом

    48 1 Отговор
    ДА Е. ВА. ДРЪТАТА ЧАНТА!

    Коментиран от #5

    07:46 07.08.2025

  • 2 Лост

    35 1 Отговор
    Мълчах, мълчах, мълчах и се иза.ах.Стъки е пак моят кандидат за Президент на България.Предният се беше объркал с годините , ама вече поумня🤣🤣🤣.

    07:47 07.08.2025

  • 3 Някои

    26 0 Отговор
    Когато фактите говорят и боговете мълчат.

    07:47 07.08.2025

  • 4 Ддд

    46 1 Отговор
    Е, да де на видеото от 2017 е неоспорим факт алкохола, за наркотици можем само да предполагаме, а музикалния съпровод не подлежи на коментар. " Официално" организирано събитие на федерацията.....Срам нямате ли Дончева.

    07:54 07.08.2025

  • 5 Българин

    34 1 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Ако не защити Стъки когато се прибере в къщи той ще я спука от бой поне това го умее.Синдрома на пернишкият прокурор е валиден в местноста без закони.

    07:56 07.08.2025

  • 6 Сила

    36 1 Отговор
    Егати колко да нагли БГ приматите ....направо не е за вярване докъде може да стигне наглостта и дебелоочието на някой същества !!! Просто не мога да повярвам !!!! А заради това , че тоя нещастник използва деца за бутафорните си изяви , мисля че от Закрила на детето трябва да се самосезират и Прокуратурата също !!!

    07:59 07.08.2025

  • 7 Чочо

    30 1 Отговор
    Како,Юли.
    Когато започнат да бият сестра ти (ако имаш) друго щеше да говориш.
    Или теб,евентуално!

    08:02 07.08.2025

  • 8 За Енти път

    14 2 Отговор
    Като чета коментарите се убеждавам,че всичко което се случва на българския народ му е малко! То има прости народи ама като нашия няма! Обичаме си хомота и остена

    08:08 07.08.2025

  • 9 Мнение

    17 1 Отговор
    Всяка баба милее за внучето си

    08:11 07.08.2025

  • 10 Оффф ,

    18 0 Отговор
    татарката от шуменско и тя се появи , зер голям у авторитет у нея !

    08:13 07.08.2025

  • 11 то хубаво

    21 1 Отговор
    си мълча, ама да беше продължила да си мълчиш щеше да е по-добре. Пиши си там книгите, които дори и Стъки не чете, сниши се и не коментирай, че виж сега какво стана. Любимият Стъки често влиза в новините - де контрапротести организирал в защита на партията-хранилка, де набил някого, де президент щял да става, ама не знаелл, че не е навършил необходимата възраст... То за подвизите на тази доморасла мутра томове могат да бъдат написани. Дори Бриджит/ко/ се държи по-достойно от бивщата царска депутатка -тя поне си бие изтърсака и няма да я видиш да излиза да го защитава когато се е издънил. Това, което видяхме всички с очите си, е основателен повод за развод, не за защита. Ако Дончева е избрала да търпи униженията, другите жени не са длъжни да го правят. Във всички случаи обаче Стъкито не може да остане начело на федерацията и не знам защо министерството на спорта все още мълчи.

    08:18 07.08.2025

  • 12 ГЛАВАНАК

    17 0 Отговор
    Паричките, паричките, ако махнат този "умен" мъж Стъки, ще свършат и парите за тази госпожа. Какво да прави освен да го защитава. Иначе глад за семейството. А иначе Стъки е един герберски парЦал, верен на толупа и дебелото момче.

    08:20 07.08.2025

  • 13 Тая баба

    9 0 Отговор
    още ли е жива?

    08:22 07.08.2025

  • 14 мдаа

    11 0 Отговор
    Накрая това "Обичам те, Станиславе" направо ми скъса сърцето. Прозвуча ми като "бий ме, обичам те". В интерес на истината изобщо не ме интересува кой кого и колко обича. Важното е, че в тази федерация се наливат пари на данъкоплатците, а това, което видяхме няма нищо общо със спорта и спортсменството. Видяхме нещо като диво, агресивно животно, което демонстрира сила и превъзходство над по-слаба физически жена. Цялото поведение на това животно разкриваше психопатия, която е опасна особено за децата, които се обучават в този спорт. Когато част от моите пари отиват в джобовете на такова нещо като Стъки, имам право да искам незабавното му отстраняване от федерацията. И най-недостойното е, че не се извини за поведението си, а тръгна агресивно да се защитава по медиите и да плаши със съд. Грозно и недостойно поведение.

    08:32 07.08.2025

  • 15 Гост

    5 0 Отговор
    Колко да се обичат депутат, па макар и бивш, и обикновена мутра? Парата е важна в това семейство. И двамата добре разбират от схеми и далавери

    Коментиран от #18

    08:44 07.08.2025

  • 16 Типичният българин

    5 0 Отговор
    Бабо Юле, и ние те обичаме, напомняш ни за детството, бисквити закуска, милион и едно желания и тоблерон от корекома :)))

    08:46 07.08.2025

  • 17 и гопето беше със стъки

    3 0 Отговор
    а се напил и се сурнал . емемейците освояват . после правят школа за младежи , така за кратко им намират препитание . после на улицата .

    08:47 07.08.2025

  • 18 факт

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Гост":

    От много години депупат е синоним на мутра. Каква е разликата? За да станеш депутат задължително трябва да си схемаджия и далаверджия, на мутрите това им е бизнеса. Същото е.

    09:00 07.08.2025

  • 19 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Какви конкуренти има цвъки?

    09:01 07.08.2025