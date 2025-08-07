Юлияна Дончева защити Стъки: „Спрете с лъжите, това е пълна помия!“

Юлияна Дончева избухна в защита на съпруга си Стъки след поредната вълна от обвинения и клевети срещу него. „Спрете с лъжите, това е пълна помия!“

Дончева настоява, че атаките срещу Стъки са целенасочени, злонамерени и лишени от всякаква истина, пише marica.bg.

"Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога!", започва тя и посочва, че атаките срещу Стъки са добре планирани, целенасочени и обслужват амбициите на конкуренти, които искат да овладеят ръководството на ММА федерацията. Дончева твърди, че целта на тези опити е отварянето на „вратата към нелегалните състезания по боеве без правила, с алкохол, наркотици и залагания".

По думите ѝ, кампанията срещу съпруга ѝ е особено активна сега, когато се обсъжда включването на ММА спорта в олимпийската програма за 2032 година. Тя защити прозрачността на федерацията, заявявайки, че всичките ѝ разходи са достъпни публично и се извършват по банков път.

Дончева отправи критики и към опоненти, които, по думите ѝ, са изключени от федерацията от свои колеги поради злоупотреби и неуважение.

Публикацията завършва с лична нотка: "Обичам те, Станислав!", пише Юлияна Дончева, твърдо застанала зад съпруга си в разгарящия се скандал.