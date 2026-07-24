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Приключва ли брачният живот в България? Статистиката на разводите разкрива истината

Приключва ли брачният живот в България? Статистиката на разводите разкрива истината

24 Юли, 2026 14:42 1 677 29

  • брак-
  • развод-
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  • социолози-
  • българия

Колко трайни са българските бракове и защо традиционното семейство преминава през дълбока трансформация в наши дни

Приключва ли брачният живот в България? Статистиката на разводите разкрива истината - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Институцията на брака в България не умира, но преминава през най-голямата си модерна трансформация. Традиционният модел „докато смъртта ни раздели“ бързо отстъпва място на прагматизма, фактическото съжителство и по-краткия брачен живот. Последните официални данни от Националния статистически институт (НСИ) показват дълбоки промени в нагласите на българина към семейния живот.

Какви са реалните цифри, колко издържат съвременните съпрузи и какви са причините за разделите? Ето пълната равносметка към средата на 2026 година, допълнена с географски анализи и експертен поглед върху семейната психология.

Как се движат разводите и браковете в България?

Противно на масовото схващане, че разводите у нас бележат лавинообразен ръст, статистиката показва плавно намаляване на абсолютния им брой. Това обаче се дължи основно на факта, че намалява и общият брой на сключените бракове.

  • Спад на разводите в цифри: Според данните на НСИ за изминалата година, броят на разводите в България е спаднал до 8 298 случая. За сравнение, през предходните години те се движеха около 9 000 – 10 000 годишно (9 088 за 2023 г. и 8 650 за 2024 г.).
  • Град срещу село: Разводът остава предимно градски феномен. Близо 78% от всички прекратени бракове се случват сред населението в градовете.
  • Коефициент на бракоразводност: Той се задържа стабилен – малко под 1.5 на хиляда души от населението.

Колко трайни са браковете у нас?

Средната продължителност на един брак в България, който завършва с развод, е между 15 и 16 години. Рисковите периоди за разделяне на двойките обаче са ясно изразени в две крайности:

Критичните първи 5 години: Голям процент от разводите се случват в самото начало на съвместния живот поради неоправдани очаквания, бързо навлизане в бита и липса на изградени навици за компромис.

Кризата след 20 години брак: Наблюдава се сериозен ръст на т.нар. „сребърни разводи“ (grey divorce). Това са раздели на двойки, при които децата вече са пораснали и са напуснали семейния дом. Съпрузите осъзнават, че вече няма какво да ги свързва, освен общото минало.

Географски профил: Къде се развеждат най-много и най-малко?

Регионалната статистика на НСИ показва огромни различия в зависимост от икономическото развитие и културните особености на областите в страната:

  • Шампионите по разводи: Традиционно най-висок брой прекратени бракове спрямо общото население се отчита в големите градски центрове – София, Пловдив, Варна и Бургас. Динамичният начин на живот и финансовата независимост на двамата партньори в тези региони улесняват вземането на решение за раздяла.
  • Най-стабилни семейства: На другия полюс са области като Кърджали, Смолян и Разград. В тези райони традициите, религиозните и патриархалните ценности все още имат силно влияние, а общественото мнение действа като възпиращ фактор срещу официалното прекратяване на брака.

Топ 3 причини за развод в България

Българското законодателство и съдебна практика отчитат ясна тенденция в мотивите за прекратяване на брачните отношения:

Взаимно съгласие: Това е най-честото правно основание. Над две трети от разводите у нас приключват по взаимно съгласие. Партньорите предпочитат бързи, дискретни и безболезнени процедури, вместо дълги и скъпи дела за доказване на вина.

Непреодолима липса на сходство в характерите: Зад това юридическо клише най-често стоят емоционално отчуждение, хронична липса на комуникация и коренно различни дългосрочни цели в живота.

Икономически натиск и миграция: Финансовите затруднения, затъването в дългове и фактът, че единият партньор често работи продължително време в чужбина, остават сред водещите катализатори на семейни раздели в по-малките населени места.

Експертен поглед: Психология на брачната криза

Семейните терапевти посочват, че съвременният българин е станал много по-нетърпим към компромиси, които застрашават личното му щастие. Според водещи специалисти по семейна психология, основните етапи, през които преминава една криза преди развода, са:

  • Емоционален развод: Двойката спира да споделя преживяванията си и живее като съквартиранти.
  • Липса на интимност: Физическото отчуждение е ранен маркер за дълбок структурен проблем в отношенията.
  • Ефектът на социалните мрежи: Дигиталният свят създава илюзия за лесна достъпност на нови партньори, което намалява мотивацията за борба и спасяване на настоящия брак.

Животът в брак в България не приключва, но встъпването в брак се отлага във времето. Средната възраст за първи брак в страната вече надхвърля 32 години за мъжете и 30 години за жените. Преди 20 години тези граници бяха значително по-ниски. Основната алтернатива на официалния съюз остава фактическото съжителство без подпис. Над 50% от децата в България в момента се раждат извънбрачно, което категорично доказва, че за съвременния българин юридическото обвързване пред държавата вече не е задължително условие за създаване на стабилно и щастливо семейство.

Очакванията на социолозите са, че броят на официалните бракове ще продължи плавно да намалява, което естествено ще свие и броя на съдебните разводи в дългосрочен план.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    20 2 Отговор
    То няма разводи, щото няма и бракове. България е на първо място в ЕС по аборти на глава от населението.

    14:47 24.07.2026

  • 2 име

    11 0 Отговор
    Кви са тея пернати стъкмистики? Не може да сравнявате броя разводи по години без да кажете колко са сключените бракове съответната година. Ако броя на сключените бракове намалява по години, логично е да намаляват и разводите, но това не означава, че хората се развеждат по-малко.

    14:47 24.07.2026

  • 3 Бегай

    14 3 Отговор
    Какви разводи, то няма сватби. Живеят като цигани. Българи били 🤣

    Коментиран от #21

    14:49 24.07.2026

  • 4 Анита неудачницата

    4 10 Отговор
    Като на консула на Конго му е по голям от на моя мъж нормално да приключи брачния живот 🤡🥳🐐

    14:50 24.07.2026

  • 5 бушприт

    4 16 Отговор
    Ако обичаш истински дадена жена,не ти трябва някакво подписче на хартиено листче.Подпис е страстната целувка на устните й. И там,някъде,по-надолу.

    Коментиран от #13

    14:52 24.07.2026

  • 6 Няма

    14 2 Отговор
    Да се съглася! Когато намеря своята жена, ще се оженя съвсем официално със всички екстри- и църква, и гражданско, и голяма сватба! Пък каквото ще да става в бъдеще!

    Другото, което твърдите е, че всички жени които съм яздил, са ми семейство, което е едновременно смешно и глупаво твърдене! И има за цел да унищожи истинското семейство!

    Коментиран от #12

    14:53 24.07.2026

  • 7 отстъпва място на прагматизма

    6 0 Отговор
    на кого мари венке?

    при посестримите ли?

    при изобилието на лапни шарани дето мислят с долната си чутура

    14:53 24.07.2026

  • 8 предложение

    7 5 Отговор
    Въведете ергенски данък, както беше някога. Хем ще има повече пари за семейни помощи, хем професията на самотните майки ще изчезне. Нали новите управляващи са по справедливостта, нека въведат ергенския данък. Като виждам, колко страхливо пипат и тази справедливост ще си остане само на думи.

    Коментиран от #20

    14:55 24.07.2026

  • 9 Под дъгата

    15 4 Отговор
    Вече само представители на ЛГБТ настояват за законен брак.

    14:56 24.07.2026

  • 10 къв (grey divorce) бълнуваш венче

    3 2 Отговор
    кат пълнежа ти е за бг а не за ук или ус

    не се опитвай да демонстрираш че поназнайваш английски

    14:57 24.07.2026

  • 11 В условия на държавен феминиъм

    9 4 Отговор
    и мъжемразтво какви бракове да има? Трябва човек да е чисто луд.

    14:58 24.07.2026

  • 12 Хънимун

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Няма":

    Като се ожениш, вместо японското знаме, ще изкараш американското, с 50 звезди.

    Коментиран от #19

    14:58 24.07.2026

  • 13 Сигурно

    13 1 Отговор

    До коментар #5 от "бушприт":

    Си мислиш, че си отворко, но аз те считам за шушумига! Подписа не е една хартийка! С подписа двама показват смелост от поемането на задълженията, отговорностите, радостите и трудностите! А който не го е страх да разпише, на него може да се вярва много повече, отколкото на шушумигата!

    14:58 24.07.2026

  • 14 Частна Република България

    14 1 Отговор
    Ти не ме заведе в Дубай. Нямаме Порше. По цял ден си на работа ,а нямаме пари за нокти и пилинг. Виж Пешо,не работи стой в къщи. Върнаха се от Малдивите ,ще ходят на сайшелите. Виж ги в фейса,щастливи. Развеждам се. Ще си намеря някой да ме води по спа курорти.

    14:58 24.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 хаха

    3 2 Отговор
    "Институцията на брака в България не умира, но преминава през най-голямата си модерна трансформация. Традиционният модел „докато смъртта ни раздели“ бързо отстъпва място на прагматизма, фактическото съжителство и по-краткия брачен живот."
    ВСЪЩНОСТ ТОВА Е ЗНАКЪТ, ЧЕ БРАКЪТ УМИРА. Кой нормален човек при висок риск да бъде зарязан и да трябва да дели пари и имоти ще се навие? Ако разводите са примерно 50%, бракът става залагане при шанс 1:1 да загубиш имуществото си. То и заради това в целия развит свят вече почти няма бракове. И идеята на политиците за борба с проблема- ПРАВА ПРИ РАЗДЯЛА ПРИ ВРЪЗКА НАД 3Г ИЛИ С ДЕТЕ КАТО ПРИ РАЗВОД. Вече я пробват в Канада и Великобритания. Така че и връзки с деца, над 3г ще изчезнат и ще се мине на по един път и чао.
    Между другото, същото от права при развод и право на развод е довело и то до краха- последните векове мъжете масово са отказвали брак и да имат деца, особено аристократите. Въвели са тежък данък на ергени, бездетни, какво ли не, ама файда точно 0. Така и армията е нямала хора, и е нямало кой да иска да се бие за империята и варварите са влезли без съпротива.

    Коментиран от #24

    15:00 24.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хънимун":

    Не драматизирай толкова, знамето винаги трябва да се вее с гордост!

    15:02 24.07.2026

  • 20 ало мисли трезво

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "предложение":

    Въведете ергенски данък
    новите управляващи са по прибирането им в нови общ раздути поръчки

    15:03 24.07.2026

  • 21 Че те свтбите напоследък

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бегай":

    са основно цигански.Питай някой който работи в голям ресторант.

    Коментиран от #25

    15:04 24.07.2026

  • 22 Без име

    3 6 Отговор
    Подписът не е направил никого по-отговорен.

    Коментиран от #23

    15:07 24.07.2026

  • 23 А пък

    7 1 Отговор

    До коментар #22 от "Без име":

    Липсата на подпис кой е направил по отговорен! Започват най важното нещо в живота си като страхливци!

    15:11 24.07.2026

  • 24 хаха

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "хаха":

    Да си уточня последния параграф. Някак не съм видял, че съм пропуснал за къде пиша. Римската империя. Да, преди 2000г са имали същите проблеми заради разводите и страха на мъжете да рискуват да загубят имуществото си при развод като сега. Ама политик кога се учи от миналото?
    Все едно да гледат Рим, Атина, Франция от времето на Луи 14 и да се сетят как високи данъци убиват обществото и водят до кървава революция или пълен разпад.

    15:14 24.07.2026

  • 25 ха ха Хо

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Че те свтбите напоследък":

    Циганите сватби правят но не правят граждански брак и пак циганките взимат помощи като самотни майки.

    15:25 24.07.2026

  • 26 българина

    7 1 Отговор
    крайната. цел е семейството изчезва, децата щв се раждат по желание, за този който може да си го позволи от селектиран ембрион. Така ще има пълен контрол над. бройката население, неговото качество характеристики и способности. Семейството дефакто е отречено в името на личния живот и оцеляване. Алчността и целенасочената държавна политика практически вече унищожиха семейството!

    15:33 24.07.2026

  • 27 БГ живот и феодалния режим

    2 0 Отговор
    Феодалите ти дават въэможност!

    15:48 24.07.2026

  • 28 Да Върви Всичко По Дявалите !

    1 0 Отговор
    Важното е да се Чувствам Добре !

    До колкото мога !

    Другите Не ме Интересуват !

    16:22 24.07.2026

  • 29 “Държавата”, “държавата” е причината,

    1 0 Отговор
    хората са едни и същи от Иисусово време.

    16:23 24.07.2026