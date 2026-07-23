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Бомбоубежищата в България: Има ли къде да се скрием при извънредна ситуация

Бомбоубежищата в България: Има ли къде да се скрием при извънредна ситуация

23 Юли, 2026 19:44 779 34

  • бомбоубежища-
  • бункер-
  • българия-
  • извънредна ситуация

Използваеми скривалища, състояние на колективната защита и исторически уроци от Втората световна война

Бомбоубежищата в България: Има ли къде да се скрием при извънредна ситуация - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Темата за сигурността и състоянието на колективните средства за защита (КСЗ) у нас остава сред най-дискутираните въпроси в обществото. Официалните регистри на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) към МВР показват, че към днешна дата страната разполага с малко под 300 технически годни скривалища и противорадиационни укрития (ПРУ). Въпреки че броят им изглежда недостатъчен за цялото население, дигитализацията и гражданските инициативи през последната година значително улесняват достъпа до информация.

Какво е състоянието на бункерите в България днес?

Актуалните данни на Министерството на вътрешните работи потвърждават, че в момента в България има общо 247 напълно функционални бомбоубежища, като общият брой на заведените обекти в задоволително състояние (Категория II) е около 292. Това означава, че съоръженията могат да бъдат приведени в пълна готовност в рамките на броени дни до една седмица.

Най-голяма гъстота на укритията има в големите градски центрове:

  • Софийска област: Разполага с 52 скривалища, като софийското метро остава най-големият подземен обект с потенциал да поеме масов поток от хора.
  • Област Пловдив: Има общо 31 функциониращи съоръжения.
  • Област Бургас: Разполага с 14 годни колективни средства за защита.

През пролетта на 2026 г. доброволци и университетски спасителни отряди пуснаха в експлоатация иновативна интерактивна карта на бомбоубежищата в България. Чрез нея гражданите могат да проверяват в реално време местоположението на най-близкия бункер, неговия капацитет и степен на готовност. Огромна част от защитната инфраструктура обаче остава концентрирана в промишлените зони и държавните институции, което оставя цели жилищни райони без директно покритие.

Исторически преглед: Къде са се крили българите по време на Втората световна война?

Сегашната система от бункери е изградена предимно по време на Студената война, но защитата на цивилното население в България има дълга история. По време на тежките съюзнически бомбардировки над България в периода 1941–1944 г., страната не е разполагала с мащабната подземна мрежа, която познаваме днес.

При масираните въздушни удари над София, Враца и други градове, организирани от британските и американските ВВС, българите са използвали предимно:

Дълбоки избени помещения: Повечето жилищни сгради в стара София са имали укрепени мазета с масивни каменни или тухлени сводове, пригодени в движение за временни скривалища.

Естествени релефни укрития: Столичани масово са търсели спасение в Перловската и Владайската река, под мостове или в специално изкопани траншеи и ровове в Борисовата градина и Южния парк.

Първите масивни обществени бункери: Част от населението е успявало да се скрие в подземията на току-що построени обществени сгради с железобетонна конструкция, като Българската народна банка (БНБ) и тогавашните министерства.

Липсата на достатъчно модерни инженерни съоръжения по време на Втората световна война принуждава тогавашните власти да предприемат масова евакуация на децата и цивилното население от София към провинцията, за да се намали броят на дадените жертви.

Състоянието на колективната защита в България изисква активна информираност, като поради ограничения капацитет на официалните бомбоубежища, гражданите трябва предварително да проучат алтернативни скривалища в непосредствена близост. Експертите препоръчват локализиране на най-близката метростанция или обществено скривалище, подготовка на семейна раница за спешни случаи за поне 72 часа и обсъждане на план за комуникация с близките.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    17 0 Отговор
    В Зайчарника у Банкя .....или под магнолията !!!

    19:47 23.07.2026

  • 2 Без име

    18 4 Отговор
    Няма да стигнем до бомбоубежища, сестро. Тук ще има атентати и народът ще се вдигне. Знаем как умря Чаушеску, а тук чаушескувци бол.

    19:49 23.07.2026

  • 3 1488

    11 7 Отговор
    румен му остават точно 2 месеца мандат

    19:50 23.07.2026

  • 4 иска ли ви се

    15 4 Отговор
    Защо наливате бензин в огъня !!

    19:50 23.07.2026

  • 5 Абсолютен позор

    15 6 Отговор
    Махайте американските самолети полуидиоти!

    19:50 23.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Под Партийният дом ремонтираха убежищата за 20 млн.

    19:52 23.07.2026

  • 7 🦁ЩЩД🦁

    11 2 Отговор
    Защо да се крием ? От кого да се крием ? КОЙ ще ни бомбандира ? Руснаците ни обичат (все още) като брат, НАТО и САЩ ни обичат като домашно -любим пудел.На мен лично бункер не ми е нужен.

    19:56 23.07.2026

  • 8 бай Данью

    7 0 Отговор
    Дано не ни дотрябват...
    1,Кой ще ни информира да се крием
    2.Ще се уредим ли от роднини
    3.Ще имат ли капацитет за всички
    4... и т.н.

    Коментиран от #16

    19:58 23.07.2026

  • 9 Гост

    11 1 Отговор
    Политиците има къде и бягството им е подготвено по всяко време. Обикновеният човек ще яде ракети и куршуми

    19:59 23.07.2026

  • 10 Ха,ха

    7 0 Отговор
    В Монако как са бомбоубежищата?

    20:00 23.07.2026

  • 11 🦁ЩЩД🦁

    5 1 Отговор
    P.S. Забравих Аятолаха.Но той не е Чърчил,че да бомбандира нощем ,спящи мирни хора.Та ,на мен бомбоубежище не ми трябва.

    20:03 23.07.2026

  • 12 Има,

    7 1 Отговор
    пълно е с такива. Ще се скриеш на майка си у .........а. Хората ти говорят за ракети тип Орешник. Няма и да разбереш, какво е станало. Българската простотия и олигофрения край няма.

    20:05 23.07.2026

  • 13 000

    5 0 Отговор
    Ще ми се скриета на ...

    20:06 23.07.2026

  • 14 Механик

    10 1 Отговор
    Е, нали се изредиха маса учени и анализатори да ни обясняват, че за България НЯМА опасност?! Какво стана с опорките, та сега мислим за скривалища? Кой ще ни напада? Нали не се месим в конфликти?!?!
    Ко стааа, ейй???? Ко стааа?

    Коментиран от #21

    20:07 23.07.2026

  • 15 военен неможач

    2 1 Отговор
    Разполага с мноооого ПОД 300 истински бомбоубежища. В плачевно състояние. Запознат съм с едно от най-добрите - под ул. Алабин в София. Сравнително лесно можеш да влезеш, но можеш и да не излезеш изобщо. Цялата тази система е в плачевно състояние. Дори и за "правоимащите". Кауза пердута. Сори.

    Коментиран от #24, #27

    20:09 23.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Мазетата на блоковете са предвидени за бомбоубежища... принципно старите имат метални кепенци от може би 6-8 мм стомана... ама понеже гербавите престъпници са и изключително интелигентни, а не само крадливи при санирането масово ги замениха с пластмасова дограмичка - сега през ги разбиват

    Коментиран от #30

    20:11 23.07.2026

  • 18 А майкопродавците къде ще се скрият?!

    8 1 Отговор
    А майкопродавците които ни вкараха в две чужди войни едновременно къде ще се скрият от народната любов!

    20:12 23.07.2026

  • 19 Ще се

    7 1 Отговор
    криете на генерал Деси под полата. В пропадналата и продадена България ще търсите укрития! Ха, ха!

    20:13 23.07.2026

  • 20 Сандо

    4 2 Отговор
    И от кого да се пазим?Нали официално ни съобщиха,че янките и натото ни пазят?

    20:17 23.07.2026

  • 21 Механичка

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    Не знам бе,аз съм у Монако при елита,вие се спасявайте кой как може🤣🤣

    20:18 23.07.2026

  • 22 604

    4 1 Отговор
    Ко речи. Всичко е разсипано отдавна...лошите комудели ги построиха..сега не мойте ги подържа..крадливъ стган! И никой немъ се крие щот ще ви е.п.л. !

    20:23 23.07.2026

  • 23 един малък човек

    2 2 Отговор
    Ще се скрием на радев под полата!

    20:24 23.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Фют

    1 2 Отговор
    Абе какви бомбоубежища бе, ей, изобщо нямам дрехи за такива места!

    20:37 23.07.2026

  • 26 Има едно

    3 1 Отговор
    чисто ново бомбоубежище в Банкя/ново строителство/. Доста милиони са вложени.

    Коментиран от #28, #31

    20:42 23.07.2026

  • 27 Тиквата ги съсипа

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "военен неможач":

    Имаше много добри
    Той нищо не направи освен магистрали за отвий очи

    20:44 23.07.2026

  • 28 Че защо пък там

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Има едно":

    То там само шопи с дълбоки мазета и големи къщи
    Сигурно някои имат и се знае кой

    20:46 23.07.2026

  • 29 Българин

    0 2 Отговор
    Ако не им служим, братушките ще ни избият до крак! Никакви укрития няма да ни помогнат!
    Игричкитре на демокрация приключиха! Само пълното подчинение пред руските интереси ни дава шанс да оцелеем!

    Коментиран от #32

    20:47 23.07.2026

  • 30 Само питам

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "ДрайвингПлежър":

    6 мм издържат ли на 6 мм калибър? Панелни бомбоубежища с 6 мм тенеке. Сигурно са супер срещу водни бомбички.

    20:56 23.07.2026

  • 31 В Иваняне

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Има едно":

    има още по-хубаво, за десетки милиони. Може да те поканят да се скриеш там. Ха, ха!

    20:57 23.07.2026

  • 32 Сетра

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Българин":

    И турците искат да им служиш.

    20:57 23.07.2026

  • 33 Здрасти

    0 0 Отговор
    Защо да се крием бе, да не сме обявява ли война на някой, че да трябва да се крием?! Спасителя на народа Радю Радев нали каза че няма проблем. Щял да закара самолетите в двора на дъщеря си да ви покаже, че няма страшно. Каза, че няма да ги мерне в някакво си там далечно село из България..

    21:18 23.07.2026

  • 34 Сзо

    0 0 Отговор
    Като знам какви са ни магистралите, мога да си представя какви са ни бомбоубежищата.

    21:21 23.07.2026