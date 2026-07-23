Бомбоубежищата в България: Има ли къде да се скрием при извънредна ситуация

Темата за сигурността и състоянието на колективните средства за защита (КСЗ) у нас остава сред най-дискутираните въпроси в обществото. Официалните регистри на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) към МВР показват, че към днешна дата страната разполага с малко под 300 технически годни скривалища и противорадиационни укрития (ПРУ). Въпреки че броят им изглежда недостатъчен за цялото население, дигитализацията и гражданските инициативи през последната година значително улесняват достъпа до информация.
Какво е състоянието на бункерите в България днес?
Актуалните данни на Министерството на вътрешните работи потвърждават, че в момента в България има общо 247 напълно функционални бомбоубежища, като общият брой на заведените обекти в задоволително състояние (Категория II) е около 292. Това означава, че съоръженията могат да бъдат приведени в пълна готовност в рамките на броени дни до една седмица.
Най-голяма гъстота на укритията има в големите градски центрове:
- Софийска област: Разполага с 52 скривалища, като софийското метро остава най-големият подземен обект с потенциал да поеме масов поток от хора.
- Област Пловдив: Има общо 31 функциониращи съоръжения.
- Област Бургас: Разполага с 14 годни колективни средства за защита.
През пролетта на 2026 г. доброволци и университетски спасителни отряди пуснаха в експлоатация иновативна интерактивна карта на бомбоубежищата в България. Чрез нея гражданите могат да проверяват в реално време местоположението на най-близкия бункер, неговия капацитет и степен на готовност. Огромна част от защитната инфраструктура обаче остава концентрирана в промишлените зони и държавните институции, което оставя цели жилищни райони без директно покритие.
Исторически преглед: Къде са се крили българите по време на Втората световна война?
Сегашната система от бункери е изградена предимно по време на Студената война, но защитата на цивилното население в България има дълга история. По време на тежките съюзнически бомбардировки над България в периода 1941–1944 г., страната не е разполагала с мащабната подземна мрежа, която познаваме днес.
При масираните въздушни удари над София, Враца и други градове, организирани от британските и американските ВВС, българите са използвали предимно:
Дълбоки избени помещения: Повечето жилищни сгради в стара София са имали укрепени мазета с масивни каменни или тухлени сводове, пригодени в движение за временни скривалища.
Естествени релефни укрития: Столичани масово са търсели спасение в Перловската и Владайската река, под мостове или в специално изкопани траншеи и ровове в Борисовата градина и Южния парк.
Първите масивни обществени бункери: Част от населението е успявало да се скрие в подземията на току-що построени обществени сгради с железобетонна конструкция, като Българската народна банка (БНБ) и тогавашните министерства.
Липсата на достатъчно модерни инженерни съоръжения по време на Втората световна война принуждава тогавашните власти да предприемат масова евакуация на децата и цивилното население от София към провинцията, за да се намали броят на дадените жертви.
Състоянието на колективната защита в България изисква активна информираност, като поради ограничения капацитет на официалните бомбоубежища, гражданите трябва предварително да проучат алтернативни скривалища в непосредствена близост. Експертите препоръчват локализиране на най-близката метростанция или обществено скривалище, подготовка на семейна раница за спешни случаи за поне 72 часа и обсъждане на план за комуникация с близките.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
19:47 23.07.2026
2 Без име
19:49 23.07.2026
3 1488
19:50 23.07.2026
4 иска ли ви се
19:50 23.07.2026
5 Абсолютен позор
19:50 23.07.2026
6 Последния Софиянец
19:52 23.07.2026
7 🦁ЩЩД🦁
19:56 23.07.2026
8 бай Данью
1,Кой ще ни информира да се крием
2.Ще се уредим ли от роднини
3.Ще имат ли капацитет за всички
4... и т.н.
Коментиран от #16
19:58 23.07.2026
9 Гост
19:59 23.07.2026
10 Ха,ха
20:00 23.07.2026
11 🦁ЩЩД🦁
20:03 23.07.2026
12 Има,
20:05 23.07.2026
13 000
20:06 23.07.2026
14 Механик
Ко стааа, ейй???? Ко стааа?
Коментиран от #21
20:07 23.07.2026
15 военен неможач
Коментиран от #24, #27
20:09 23.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ДрайвингПлежър
Коментиран от #30
20:11 23.07.2026
18 А майкопродавците къде ще се скрият?!
20:12 23.07.2026
19 Ще се
20:13 23.07.2026
20 Сандо
20:17 23.07.2026
21 Механичка
До коментар #14 от "Механик":Не знам бе,аз съм у Монако при елита,вие се спасявайте кой как може🤣🤣
20:18 23.07.2026
22 604
20:23 23.07.2026
23 един малък човек
20:24 23.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Фют
20:37 23.07.2026
26 Има едно
Коментиран от #28, #31
20:42 23.07.2026
27 Тиквата ги съсипа
До коментар #15 от "военен неможач":Имаше много добри
Той нищо не направи освен магистрали за отвий очи
20:44 23.07.2026
28 Че защо пък там
До коментар #26 от "Има едно":То там само шопи с дълбоки мазета и големи къщи
Сигурно някои имат и се знае кой
20:46 23.07.2026
29 Българин
Игричкитре на демокрация приключиха! Само пълното подчинение пред руските интереси ни дава шанс да оцелеем!
Коментиран от #32
20:47 23.07.2026
30 Само питам
До коментар #17 от "ДрайвингПлежър":6 мм издържат ли на 6 мм калибър? Панелни бомбоубежища с 6 мм тенеке. Сигурно са супер срещу водни бомбички.
20:56 23.07.2026
31 В Иваняне
До коментар #26 от "Има едно":има още по-хубаво, за десетки милиони. Може да те поканят да се скриеш там. Ха, ха!
20:57 23.07.2026
32 Сетра
До коментар #29 от "Българин":И турците искат да им служиш.
20:57 23.07.2026
33 Здрасти
21:18 23.07.2026
34 Сзо
21:21 23.07.2026