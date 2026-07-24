Време за риболов: Какво и къде да уловим в българските реки и язовири в разгара на лятото

Летният риболов в България през юли 2026 г. предлага отлични възможности за хоби ентусиастите, стига да се съобразят с високите температури и актуалните законови разпоредби. След като пролетно-лятната забрана за улов изтече окончателно в средата на юни, всички български реки и язовири са напълно отворени за любителски риболов. Актуалните разпоредби на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) изискват повишена отговорност, валиден риболовен билет и стриктно спазване на дневните норми.

Златните часове: Кога е най-подходящото време за улов?

През юлските горещини температурата на водата се покачва драстично, което намалява нивата на кислород и кара рибата да бъде апатична през деня. Затова изборът на правилния час е ключът към успеха.

Утринно разсъмване (04:30 – 08:30 ч.): Това е абсолютно най-активният период през денонощието. Водата е изстинала от нощта, а мирните риби като шаран, каракуда и платика излизат в плитките зони да търсят храна.

Това е абсолютно най-активният период през денонощието. Водата е изстинала от нощта, а мирните риби като шаран, каракуда и платика излизат в плитките зони да търсят храна. Вечерен хлад (19:30 – 21:30 ч.): С падането на слънцето активността се засилва отново. Това е златното време за хищници като костур и бяла риба, които започват да гонят малките рибки близо до брега или около водните лилии.

С падането на слънцето активността се засилва отново. Това е златното време за хищници като костур и бяла риба, които започват да гонят малките рибки близо до брега или около водните лилии. Нощна тишина (22:00 – 04:00 ч.): Разрешеният нощен риболов е идеален за улов на едър сом и трофеен шаран. Хищниците използват тъмнината, за да ловуват с мустаците и страничната си линия.

Къде и кога е разрешен нощният риболов?

Съгласно официалната заповед на Министерството на земеделието и храните за 2026 г., нощният риболов е разрешен единствено от брега в строго определени големи язовири в страната. Сред най-популярните дестинации за нощно замятане през този сезон са:

Западна и Южна България: Язовир „Искър“ (София), язовир „Копринка“ (Казанлък), язовир „Жребчево“ (Сливен/Нова Загора) и язовир „Въча“ (Девин).

Северна и Североизточна България: Язовир „Огоста“ (Монтана), язовир „Сопот“ (Ловеч), язовир „Тича“ (Шумен) и язовир „Цонево“ (Варна).

Топ такъми и стръв за утринен и нощен риболов

За да бъде успешен излетът в златните часове, риболовците трябва да адаптират своите монтажи и стръв:

За утринен риболов (на плувка и фидер): Използват се фини такъми с тънки флуорокарбонови поводи (0.12 - 0.16 мм) и леки плувки, тъй като водата през юли е много бистра. Най-ефективната стръв за утринта са живите мамци (бял и торен червей), както и консервирана сладка царевица с аромат на ванилия или ягода.

Използват се фини такъми с тънки флуорокарбонови поводи (0.12 - 0.16 мм) и леки плувки, тъй като водата през юли е много бистра. Най-ефективната стръв за утринта са живите мамци (бял и торен червей), както и консервирана сладка царевица с аромат на ванилия или ягода. За нощен риболов (на дъно): Изискват се здрави такъми – мощни шаранджийски въдици, плетени влакна и сигурни сигнализатори (светещи ампули или електронни пищялки). За едър нощен шаран и амур най-успешни са протеиновите топчета с аромат на вкисната царевица или риба. За нощен сом се залага на тежък дънен монтаж с голям сноп земни червеи, попово прасе (конощица) или жива рибка за стръв.

Любопитни факти: Най-големите риби, хващани у нас

Българските водоеми крият истински чудовища, а историите за родните рекорди продължават да вдъхновяват риболовците.

Рекордният сом от яз. „Тича“: Официалният национален рекорд за европейски сом се държи от улов в язовир „Тича“ през 2007 г. Чудовището е тежало невероятните 112 килограма и е било с дължина 254 сантиметра. Борбата с подобен гигант изисква часове и огромно майсторство.

Дунавският титан: Историческите хроники сочат, че в река Дунав са улавяни най-големите риби в България от вида моруна (есетрови). През миналия век край Силистра е уловена моруна с тегло над 400 килограма. Днес уловът им е строго забранен съгласно пълната национална забрана за есетрови от 1 януари 2026 г.

Дивият шаран от яз. „Кърджали“: Легендарен остава и уловът на див шаран с тегло над 35 килограма от водите на язовир „Кърджали“. Родните язовири редовно изненадват с трофейни екземпляри поради богатата хранителна база в тях.

Контрол и опазване на водоемите

През настоящия летен сезон ИАРА провежда масирани специализирани проверки срещу бракониерството. Наскоро при акция на язовир „Мандра“ бяха извадени над 1300 метра незаконни мрежи, bnrnews.bg/burgas. Инспекторите напомнят, че спазването на правилата и законовата забрана за нощен риболов извън разрешените обекти гарантира, че и бъдещите поколения ще могат да се радват на трофейни риби.