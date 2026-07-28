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Анджелина Джоли планира да напусне САЩ и да се установи в Камбоджа

Анджелина Джоли планира да напусне САЩ и да се установи в Камбоджа

28 Юли, 2026 07:55 1 133 24

  • анджелина джоли-
  • брад пит-
  • сащ-
  • камбоджа-
  • фондация

Актрисата напоследък прекарва доста време в Камбоджа и успява отново да развива активно дейност на своята Maddox Foundation

Анджелина Джоли планира да напусне САЩ и да се установи в Камбоджа - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В последните години Анджелина Джоли разреди публичните си изяви, както и кино проектите си, което приехме като подготовка за една важна стъпка, готвена от години. След финализирането на развода си с Брад Пит и навършване на пълнолетие и на близнаците ѝ, актрисата планира да напусне САЩ и най-вероятно да се установи в Камбоджа, където да отвори изцяло нова страница в живота си, пише marica.bg.

В последните месеци едно след друго децата на актрисата от проваления ѝ брак се отказаха от фамилията на баща си, с което се разграничиха от него. И въпреки че остават на страната на своята майка, всеки е поел по своя път и тя най-сетне може да направи това, което винаги е искала за себе си. Дни след като научихме, че Вивиан последна се отказа от фамилията Пит, последната новина е, че Анджелина Джоли вече е в Камбоджа. Все още обаче не е ясно дали това е началото на постоянното ѝ пребиваване в африканската страна или просто поредното ѝ посещение там, свързано с благотворителните ѝ дела.

Както самата актриса сподели в социалните си мрежи преди дни, напоследък прекарва доста време в Камбоджа и успява отново да развива активно дейност на своята Maddox Foundation, кръстена на сина ѝ, осиновен именно от там през 2002 г. "Наскоро се върнах в Камбоджа, където от 2003 г. изграждаме @maddoxfoundation — 100% местна организация. Бих искала да споделя малко повече за нашата история", написа тя в Instagram. И допълни, че са започнали "неотложна мисия", свързана с разчистването от мини, останали от годините на военни конфликти, за да могат местните отново да се занимават със земеделие, цитират я от HELLO!.


Заедно с доброволците в организацията се стремят да осигурят както прехвана на местните, така и образование, и медицински грижи. А Анджелина Джоли не пропусна възможността да призове своите 16 милиона последователи да подкрепят работата на фондацията и нейната най-важна кауза в живота - да помага на другите. Кауза, на която очевидно вече се е отдала напълно, както желаеше отдавна да направи.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БабаНешка

    10 2 Отговор
    хаха, малки са им пишлетата ма ...........

    08:00 28.07.2026

  • 2 Шапшали

    32 1 Отговор
    Камбоджа е в Азия! В статията пише че е в Африка!

    08:01 28.07.2026

  • 3 жоро

    34 0 Отговор
    "африканската страна Камбоджа.."!!!
    еййй журналяк неграмотен..
    не знам какво въобще учите....
    Е такива и неграмотници формират общественото мнение...

    08:05 28.07.2026

  • 4 Емигрант

    28 0 Отговор
    Камбоджа се намира до Виетнам и Лаос.
    Венелинке не си внимавала по география.

    08:06 28.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Софиянец

    21 4 Отговор
    А що не в африканската държава у крайна 😂

    08:07 28.07.2026

  • 7 Де бил

    12 0 Отговор
    Африканска държава е. Пекин е във Виетнам!!!

    08:09 28.07.2026

  • 8 МхтоМхто

    18 0 Отговор
    Значи Камбоджа е в Африка вече. Кога я изместиха? Сигурно заради Анджито. Да може да рекламира,че помага на бедни Африканчета.

    08:11 28.07.2026

  • 9 глоги

    5 0 Отговор
    да осигурят както прехвана на местните, така и образование, и медицински грижи. ПРЕХРАНА,А НЕ ПРЕХВАНА.

    08:15 28.07.2026

  • 10 Пич

    16 2 Отговор
    Тази женица съвсем изтрещя!!! Жалко, беше хубавица някога!!!

    08:18 28.07.2026

  • 11 Е , нали

    5 1 Отговор
    любимецът ѝ от осиновените деца е камбоджанец ?

    08:22 28.07.2026

  • 12 Без име

    13 1 Отговор
    Оттук нататък Камбоджа е в Африка, да знаете! 😂😂😂

    08:23 28.07.2026

  • 13 в кратце

    5 2 Отговор
    Тя си знае. Не й се бъркаме. Да прави,каквото й е угодно.

    08:29 28.07.2026

  • 14 Хмм

    3 0 Отговор
    тя е режисьор на филма "В началото убиха баща ми" за режима на Пол Пот в Камбоджа, за войната между селото и града, 10-годишни деца убийци, режимът е свален от виетнамската армия, филмът е по реални събития, отразени в дневник на момиче чието семейство е пострадало

    08:30 28.07.2026

  • 15 Име

    0 0 Отговор
    Развитие на образована, трудова, здрава общност! Започва се с една подова постелка под дърветата.

    08:41 28.07.2026

  • 16 Дзак

    3 1 Отговор
    Поне там няма кой да предявява претенции за нещо си!

    08:44 28.07.2026

  • 17 гост

    5 0 Отговор
    Голям праз,остаряват и полека лека започват да изкукуригват..

    08:50 28.07.2026

  • 18 иска био тату

    1 0 Отговор
    Там роякът от комари
    задника ù ще нашари.
    Туй е тънката уловка,
    търси пак татуировка.

    08:51 28.07.2026

  • 19 Анонимен

    0 0 Отговор
    Ей го къде е!

    08:53 28.07.2026

  • 20 Що не бега в Русия?

    1 3 Отговор
    Ще има почести, Кремъл, шампанско, военен парад.

    08:56 28.07.2026

  • 21 Шаман

    0 0 Отговор
    Да дойде да я оправя! Като заблъскам барабана с голямата палка, всички зли духове ще излязат от нея!

    Коментиран от #22

    08:58 28.07.2026

  • 22 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Шаман":

    Оправяй мекеретата си!

    Коментиран от #24

    09:25 28.07.2026

  • 23 Бон воаяЖ

    0 0 Отговор
    Жукич 😀

    09:42 28.07.2026

  • 24 Тая па

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Дзак":

    Занимавай си се с твойте среднощни падения, на мен акъл не давай! Нито си Анджелина Джоли, нито пък някога си била! Наричай се Саша Грей ако искаш, не съм заинтересован!

    10:02 28.07.2026