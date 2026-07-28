Анджелина Джоли планира да напусне САЩ и да се установи в Камбоджа

В последните години Анджелина Джоли разреди публичните си изяви, както и кино проектите си, което приехме като подготовка за една важна стъпка, готвена от години. След финализирането на развода си с Брад Пит и навършване на пълнолетие и на близнаците ѝ, актрисата планира да напусне САЩ и най-вероятно да се установи в Камбоджа, където да отвори изцяло нова страница в живота си, пише marica.bg.

В последните месеци едно след друго децата на актрисата от проваления ѝ брак се отказаха от фамилията на баща си, с което се разграничиха от него. И въпреки че остават на страната на своята майка, всеки е поел по своя път и тя най-сетне може да направи това, което винаги е искала за себе си. Дни след като научихме, че Вивиан последна се отказа от фамилията Пит, последната новина е, че Анджелина Джоли вече е в Камбоджа. Все още обаче не е ясно дали това е началото на постоянното ѝ пребиваване в африканската страна или просто поредното ѝ посещение там, свързано с благотворителните ѝ дела.

Както самата актриса сподели в социалните си мрежи преди дни, напоследък прекарва доста време в Камбоджа и успява отново да развива активно дейност на своята Maddox Foundation, кръстена на сина ѝ, осиновен именно от там през 2002 г. "Наскоро се върнах в Камбоджа, където от 2003 г. изграждаме @maddoxfoundation — 100% местна организация. Бих искала да споделя малко повече за нашата история", написа тя в Instagram. И допълни, че са започнали "неотложна мисия", свързана с разчистването от мини, останали от годините на военни конфликти, за да могат местните отново да се занимават със земеделие, цитират я от HELLO!.

Заедно с доброволците в организацията се стремят да осигурят както прехвана на местните, така и образование, и медицински грижи. А Анджелина Джоли не пропусна възможността да призове своите 16 милиона последователи да подкрепят работата на фондацията и нейната най-важна кауза в живота - да помага на другите. Кауза, на която очевидно вече се е отдала напълно, както желаеше отдавна да направи.