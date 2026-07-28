Анджелина Джоли планира да напусне САЩ и да се установи в Камбоджа

В последните години Анджелина Джоли разреди публичните си изяви, както и кино проектите си, което приехме като подготовка за една важна стъпка, готвена от години. След финализирането на развода си с Брад Пит и навършване на пълнолетие и на близнаците ѝ, актрисата планира да напусне САЩ и най-вероятно да се установи в Камбоджа, където да отвори изцяло нова страница в живота си, пише marica.bg.
В последните месеци едно след друго децата на актрисата от проваления ѝ брак се отказаха от фамилията на баща си, с което се разграничиха от него. И въпреки че остават на страната на своята майка, всеки е поел по своя път и тя най-сетне може да направи това, което винаги е искала за себе си. Дни след като научихме, че Вивиан последна се отказа от фамилията Пит, последната новина е, че Анджелина Джоли вече е в Камбоджа. Все още обаче не е ясно дали това е началото на постоянното ѝ пребиваване в африканската страна или просто поредното ѝ посещение там, свързано с благотворителните ѝ дела.
Както самата актриса сподели в социалните си мрежи преди дни, напоследък прекарва доста време в Камбоджа и успява отново да развива активно дейност на своята Maddox Foundation, кръстена на сина ѝ, осиновен именно от там през 2002 г. "Наскоро се върнах в Камбоджа, където от 2003 г. изграждаме @maddoxfoundation — 100% местна организация. Бих искала да споделя малко повече за нашата история", написа тя в Instagram. И допълни, че са започнали "неотложна мисия", свързана с разчистването от мини, останали от годините на военни конфликти, за да могат местните отново да се занимават със земеделие, цитират я от HELLO!.
Заедно с доброволците в организацията се стремят да осигурят както прехвана на местните, така и образование, и медицински грижи. А Анджелина Джоли не пропусна възможността да призове своите 16 милиона последователи да подкрепят работата на фондацията и нейната най-важна кауза в живота - да помага на другите. Кауза, на която очевидно вече се е отдала напълно, както желаеше отдавна да направи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БабаНешка
08:00 28.07.2026
2 Шапшали
08:01 28.07.2026
3 жоро
еййй журналяк неграмотен..
не знам какво въобще учите....
Е такива и неграмотници формират общественото мнение...
08:05 28.07.2026
4 Емигрант
Венелинке не си внимавала по география.
08:06 28.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Софиянец
08:07 28.07.2026
7 Де бил
08:09 28.07.2026
8 МхтоМхто
08:11 28.07.2026
9 глоги
08:15 28.07.2026
10 Пич
08:18 28.07.2026
11 Е , нали
08:22 28.07.2026
12 Без име
08:23 28.07.2026
13 в кратце
08:29 28.07.2026
14 Хмм
08:30 28.07.2026
15 Име
08:41 28.07.2026
16 Дзак
08:44 28.07.2026
17 гост
08:50 28.07.2026
18 иска био тату
задника ù ще нашари.
Туй е тънката уловка,
търси пак татуировка.
08:51 28.07.2026
19 Анонимен
08:53 28.07.2026
20 Що не бега в Русия?
08:56 28.07.2026
21 Шаман
Коментиран от #22
08:58 28.07.2026
22 Дзак
До коментар #21 от "Шаман":Оправяй мекеретата си!
Коментиран от #24
09:25 28.07.2026
23 Бон воаяЖ
09:42 28.07.2026
24 Тая па
До коментар #22 от "Дзак":Занимавай си се с твойте среднощни падения, на мен акъл не давай! Нито си Анджелина Джоли, нито пък някога си била! Наричай се Саша Грей ако искаш, не съм заинтересован!
10:02 28.07.2026