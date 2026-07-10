Почина Уоли Фънк - най-възрастната жена, полетяла в космоса

Американката Уоли Фънк, пионер в авиацията и най-възрастната жена, излетяла в космоса, почина на 87-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес.

Смъртта ѝ е настъпила в сряда, 8 юли, в дом за възрастни хора в Грейпвайн, предградие на Далас и Форт Уърт, щата Тексас, съобщи Даф О'Дел, която се е грижела за Фънк. Тя разказа, че авиаторката е претърпяла няколко падания наскоро и е имала инфекция на крака, отбелязва още изданието, цитирано от БТА.

Уоли Фънк е една от 13-те жени-пилоти, които преминават през същите тестове като изцяло мъжкия екип от астронавти на НАСА в началото на 60-те години, но въпреки това не успяват да полетят в космоса с американската агенция. През 2021 г. тя получи своя шанс от компанията „Блу ориджин" (Blue Origin) на основателя на „Амазон" (Amazon) Джеф Безос. По това време 82-годишната Фънк е най-възрастният човек, летял в космоса, макар че рекордът по-късно беше подобрен от актьора от „Стар Трек" Уилям Шатнър и Ед Дуайт - първият чернокож кандидат за астронавт в САЩ. И двамата бяха на по 90 години.

Безос избра Фънк за „почетен гост", който заедно с него и още двама души направиха кратък полет от Западен Тексас през 2021 г. В публикация в социалната мрежа „Екс" от компанията „Блу ориджин" казаха, че Фънк е „пионер във всеки смисъл на думата". „За нас беше чест да бъдем част от нейното пътуване", допълниха тогава те.

Wally Funk waited 60 years to get to space, and no one ever earned it more. She trained with the Mercury 13 in 1961, out-tested the men, and was told no anyway. She never stopped flying — 19,600 hours, thousands of students, a lifetime of firsts.



Five years ago this month, I had… pic.twitter.com/E8VgOZSpSe — Jeff Bezos (@JeffBezos) July 9, 2026

Даф О'Дел каза, че Уоли Фънк е била „най-оптимистичният човек", когото някога е срещала.

Уоли Фънк е първата жена инспектор във Федералното управление за гражданска авиация на САЩ според кратка биография, публикувана от властите в град Грейпвайн, цитирана от Асошиейтед прес.

През 60-те години на миналия век тя и други жени-пилоти преминават обучение за астронавти в рамките на програмата „Меркурий 13", но не им беше позволено да станат астронавти.

„Уоли Фънк никога не престана да вярва, че един ден ще достигне космоса. Нейната страст към полетите, упоритост и любовта ѝ към изследванията ще продължат да вдъхновяват поколения американци. Бог да те пази, Уоли", написа в четвъртък в „Екс" ръководителят на НАСА Джаред Айзъкман, цитиран от Асошиейтед прес.

We are saddened to learn of the death of aviator and space traveler Wally Funk, who always strived for the skies and dreamed of space. After being the youngest pilot in the Lovelace Woman in Space Program in the early 1960s, Funk became the oldest woman to fly into space in 2021… pic.twitter.com/Uz747nIJ3g — National Air and Space Museum (@airandspace) July 9, 2026