Новини
Любопитно »
Почина Уоли Фънк - най-възрастната жена, полетяла в космоса

Почина Уоли Фънк - най-възрастната жена, полетяла в космоса

10 Юли, 2026 17:31 566 2

  • почина-
  • уоли фънк-
  • най-възрастната жена в космоса-
  • полет-
  • космос-
  • джеф безос

Авиаторката беше на 82 години, когато полетя в космоса преди 5 години

Почина Уоли Фънк - най-възрастната жена, полетяла в космоса - 1
Снимка: Х
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американката Уоли Фънк, пионер в авиацията и най-възрастната жена, излетяла в космоса, почина на 87-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес.

Смъртта ѝ е настъпила в сряда, 8 юли, в дом за възрастни хора в Грейпвайн, предградие на Далас и Форт Уърт, щата Тексас, съобщи Даф О'Дел, която се е грижела за Фънк. Тя разказа, че авиаторката е претърпяла няколко падания наскоро и е имала инфекция на крака, отбелязва още изданието, цитирано от БТА.

Уоли Фънк е една от 13-те жени-пилоти, които преминават през същите тестове като изцяло мъжкия екип от астронавти на НАСА в началото на 60-те години, но въпреки това не успяват да полетят в космоса с американската агенция. През 2021 г. тя получи своя шанс от компанията „Блу ориджин" (Blue Origin) на основателя на „Амазон" (Amazon) Джеф Безос. По това време 82-годишната Фънк е най-възрастният човек, летял в космоса, макар че рекордът по-късно беше подобрен от актьора от „Стар Трек" Уилям Шатнър и Ед Дуайт - първият чернокож кандидат за астронавт в САЩ. И двамата бяха на по 90 години.

Безос избра Фънк за „почетен гост", който заедно с него и още двама души направиха кратък полет от Западен Тексас през 2021 г. В публикация в социалната мрежа „Екс" от компанията „Блу ориджин" казаха, че Фънк е „пионер във всеки смисъл на думата". „За нас беше чест да бъдем част от нейното пътуване", допълниха тогава те.

Даф О'Дел каза, че Уоли Фънк е била „най-оптимистичният човек", когото някога е срещала.

Уоли Фънк е първата жена инспектор във Федералното управление за гражданска авиация на САЩ според кратка биография, публикувана от властите в град Грейпвайн, цитирана от Асошиейтед прес.

През 60-те години на миналия век тя и други жени-пилоти преминават обучение за астронавти в рамките на програмата „Меркурий 13", но не им беше позволено да станат астронавти.

„Уоли Фънк никога не престана да вярва, че един ден ще достигне космоса. Нейната страст към полетите, упоритост и любовта ѝ към изследванията ще продължат да вдъхновяват поколения американци. Бог да те пази, Уоли", написа в четвъртък в „Екс" ръководителят на НАСА Джаред Айзъкман, цитиран от Асошиейтед прес.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 оня с коня

    0 0 Отговор
    дано скоро да се оправи жената

    18:25 10.07.2026