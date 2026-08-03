Темата на Met Gala 2027 ще е противоречивият дизайнер Джон Галиано

Британският моден дизайнер Джон Галиано ще бъде в центъра на пролетната изложба на Института за костюма към музея „Метрополитън“ през 2027 г., което предначертава и темата за звездната гала вечер Met Gala 2027. Решението предизвика оживен дебат за границата между художественото наследство и моралната отговорност.

Експозицията „John Galliano: Horizons“ ще проследи четири десетилетия от кариерата на дизайнера – от дипломната му колекция в Central Saint Martins през 1984 г. до работата му за Givenchy, Christian Dior, Maison Margiela и собствената му модна къща. Ще бъдат представени облекла, скици, мостри и архивни материали, разкриващи творческия му процес.

Джон Галиано ще стане едва третият жив дизайнер, удостоен със самостоятелна изложба в Института за костюма, след Ив Сен Лоран и Рей Кавакубо. Изложбата трябва да бъде отворена за посетители от 9 май 2027 г. до 9 януари 2028 г., а годишната Met Gala ще бъде свързана с нейната тема.

Скандалът от 2011 г. остава част от историята

Галиано остава поляризираща фигура заради антисемитски и расистки обиди, отправени в парижки бар през 2011 г. След разпространението на видеозапис той беше уволнен от Christian Dior и признат за виновен от френски съд. Дизайнерът по-късно се извини, свърза поведението си със зависимости към алкохол и наркотици и премина през лечение.

След няколкогодишно оттегляне от модата Джон Галиано се завърна като творчески директор на Maison Margiela през 2014 г. Работата му там отново му донесе признание, особено с театралните висши модни колекции и експериментите с конструкцията на облеклото.

Кураторът Андрю Болтън заявява, че изложбата трябва да представи както художествените постижения на Галиано, така и последствията от поведението му. Организаторите са провели срещи с равини и представители на еврейски организации, за да обсъдят начина, по който скандалът и темата за антисемитизма ще бъдат включени в експозицията.

Анна Уинтур защити избора

Редакционният директор на Vogue Анна Уинтур, която е сред най-влиятелните фигури около Met Gala, подкрепи решението. Според нея кариерата на Джон Галиано не може да бъде определена само от един период, а мащабът на творчеството му заслужава музейно изследване.

Част от еврейските лидери приемат, че дизайнерът е показал искрено разкаяние и заслужава втори шанс. Други настояват изложбата да не се превръща единствено в прослава, а да разгледа ясно опасностите и реалните последствия от антисемитизма. Решението предизвика и критики в социалните мрежи, особено на фона на увеличаващите се сигнали за престъпления от омраза.

Влиянието на Джон Галиано върху съвременната мода остава значително. По време на работата си в Dior той помогна на модната къща да разшири глобалното си присъствие, а негови архивни модели продължават да бъдат носени на червения килим от знаменитости като Зендая, Ким Кардашиян, Амал Клуни и Тайла.

Предстоящата изложба ще постави музея „Метрополитън“ пред сложна задача – да отдаде признание на един от най-влиятелните дизайнери на своето поколение, без да омаловажава постъпките, които трайно промениха публичния му образ.