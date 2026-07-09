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Хейли Бийбър отбеляза 8 години от годежа си с Джъстин с нежна целувка

Хейли Бийбър отбеляза 8 години от годежа си с Джъстин с нежна целувка

9 Юли, 2026 09:40 594 8

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Супермоделът и предприемач Хейли Бийбър трогна милионите си последователи в социалните мрежи

Хейли Бийбър отбеляза 8 години от годежа си с Джъстин с нежна целувка - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Основателката на Rhode сподели емоционален черно-бял кадър и семеен фотоалбум, за да отпразнува съдбоносното „Да“ от Бахамите през 2018 година.

Супермоделът и предприемач Хейли Бийбър трогна милионите си последователи в социалните мрежи, като отбеляза важен крайъгълен камък в отношенията си с поп звездата Джъстин Бийбър. 29-годишната красавица използва официалния си профил в Instagram, за да припомни на феновете деня, в който животът ѝ се промени завинаги.

„8 години“ и две брачни халки

В своите Instagram Stories Хейли публикува романтично черно-бяло селфи, на което двамата с Джъстин са заснети в момент на споделена топла прегръдка и нежна целувка. Текстът към снимката бе кратък, но красноречив – „8 години“, придружен от две емотиконки на годежни пръстени. На близкия кадър се вижда силното привличане и химията между съпрузите, като 32-годишният изпълнител е с шапка с козирка, а Хейли носи висящи обеци.

Лятна идилия и семейно щастие

Освен временното стори, Хейли сподели и цяла поредица от кадри (т.нар. "photo dump"), озаглавена „Първата част от лятото“. В този летен албум феновете видяха още един романтичен момент – целувка на лодка по залез слънце, където основателката на Rhode е по бански и лилаво плетено наметало, а Джъстин – с памучна сива блуза.

Селекцията от снимки предложи и редки кадри от ежедневието им с техния син Джак Блус Бийбър, който през август ще навърши две години. На една от снимките малкият Джак е уловен да играе бейзбол в парка, облечен в стил, който силно напомня за емблематичния гардероб на баща му.

Историята на едно незабравимо предложение

Припомняме, че Джъстин Бийбър предложи брак на тогавашната Хейли Болдуин на 7 юли 2018 г. по време на романтична почивка на Бахамите. Свидетели на събитието тогава разказаха, че двамата са танцували салса в ресторант на луксозен курорт, когато охраната на певеца е помолила присъстващите да приберат телефоните си, след което Джъстин е паднал на колене на дансинга.

След годежа двойката сключи граждански брак на скромна церемония в Ню Йорк през септември 2018 г., а година по-късно – на 30 септември 2019 г., вдигна пищна религиозна сватба в Южна Каролина пред очите на многобройни звездни гости. Осем години след съдбоносното „Да“, семейство Бийбър продължава да доказва, че е по-влюбено и сплотено от всякога, устоявайки на постоянния медиен натиск и обществено внимание.


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