Хейли Бийбър отбеляза 8 години от годежа си с Джъстин с нежна целувка

Основателката на Rhode сподели емоционален черно-бял кадър и семеен фотоалбум, за да отпразнува съдбоносното „Да“ от Бахамите през 2018 година.
Супермоделът и предприемач Хейли Бийбър трогна милионите си последователи в социалните мрежи, като отбеляза важен крайъгълен камък в отношенията си с поп звездата Джъстин Бийбър. 29-годишната красавица използва официалния си профил в Instagram, за да припомни на феновете деня, в който животът ѝ се промени завинаги.
„8 години“ и две брачни халки
В своите Instagram Stories Хейли публикува романтично черно-бяло селфи, на което двамата с Джъстин са заснети в момент на споделена топла прегръдка и нежна целувка. Текстът към снимката бе кратък, но красноречив – „8 години“, придружен от две емотиконки на годежни пръстени. На близкия кадър се вижда силното привличане и химията между съпрузите, като 32-годишният изпълнител е с шапка с козирка, а Хейли носи висящи обеци.
Лятна идилия и семейно щастие
Освен временното стори, Хейли сподели и цяла поредица от кадри (т.нар. "photo dump"), озаглавена „Първата част от лятото“. В този летен албум феновете видяха още един романтичен момент – целувка на лодка по залез слънце, където основателката на Rhode е по бански и лилаво плетено наметало, а Джъстин – с памучна сива блуза.
Селекцията от снимки предложи и редки кадри от ежедневието им с техния син Джак Блус Бийбър, който през август ще навърши две години. На една от снимките малкият Джак е уловен да играе бейзбол в парка, облечен в стил, който силно напомня за емблематичния гардероб на баща му.
Историята на едно незабравимо предложение
Припомняме, че Джъстин Бийбър предложи брак на тогавашната Хейли Болдуин на 7 юли 2018 г. по време на романтична почивка на Бахамите. Свидетели на събитието тогава разказаха, че двамата са танцували салса в ресторант на луксозен курорт, когато охраната на певеца е помолила присъстващите да приберат телефоните си, след което Джъстин е паднал на колене на дансинга.
След годежа двойката сключи граждански брак на скромна церемония в Ню Йорк през септември 2018 г., а година по-късно – на 30 септември 2019 г., вдигна пищна религиозна сватба в Южна Каролина пред очите на многобройни звездни гости. Осем години след съдбоносното „Да“, семейство Бийбър продължава да доказва, че е по-влюбено и сплотено от всякога, устоявайки на постоянния медиен натиск и обществено внимание.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Психопат
09:42 09.07.2026
2 Въй
09:42 09.07.2026
3 шири
09:44 09.07.2026
4 "Хладнокръвна" Poker Face
Описание:
Надарена с необикновената способност да разпознава кога някой лъже, Чарли Кейл-Natasha Lyonne разследва престъпления, на които се натъква по време на път.
09:50 09.07.2026
5 Много
09:53 09.07.2026
6 айде венке я
да се порадваме
и не зяпай по другите как се цаливат
09:58 09.07.2026
7 АзСъм
09:59 09.07.2026
8 Мюмюн
10:18 09.07.2026