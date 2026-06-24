Хейли Бийбър засне една от най-горещите си фотосесии за Ким Кардашиян (СНИМКИ)

Съпругата на Джъстин Бийбър - Хейли Бийбър не остави никого равнодушен с нова рекламна кампания за марката за бельо Skims, основана от Ким Кардашиян.
29-годишната Хейли Бийбър позира за новата колекция с различни модели бельо в серия от снимки. Кампанията предизвика широк отзвук в социалните мрежи, където последователите ѝ коментираха както визията ѝ, така и цялостната концепция на фотосесията.
Сред публикуваните кадри има снимки, на които Бийбър позира с бяло бельо и минималистичен стайлинг, характерен за визуалната идентичност на Skims. Част от почитателите ѝ определиха фотосесията като една от най-смелите в кариерата ѝ досега, докато други останаха по-критични към стилистичния подход. Съпругът ѝ, Джъстин Бийбър, също сподели кадър от кампанията в социалните мрежи, което допълнително увеличи интереса към фотосесията.
Хейли Бийбър неотдавна коментира и спекулациите относно външния си вид, като категорично отхвърли твърденията, че е прибягвала до хирургични интервенции, за да увеличи дупето си. В интервю за списание Allure тя обясни, че поддържа формата си чрез редовни тренировки няколко пъти седмично и активен начин на живот.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Към мъжете
Коментиран от #4, #5
17:19 24.06.2026
2 Уили
17:31 24.06.2026
3 тихчо
заснемеш от най-горещите им фотосесии
17:40 24.06.2026
4 Крум
До коментар #1 от "Към мъжете":Разбира се, че не.
17:41 24.06.2026
5 Сейлърмун
До коментар #1 от "Към мъжете":Предполагам ще зависи само от това, дали я ползвате единствено за секс, без да имате никакви намерения, или ще имате намерения.
17:51 24.06.2026