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Хейли Бийбър засне една от най-горещите си фотосесии за Ким Кардашиян (СНИМКИ)

Хейли Бийбър засне една от най-горещите си фотосесии за Ким Кардашиян (СНИМКИ)

24 Юни, 2026 16:59 929 5

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  • skims-
  • бельо

Моделът позира по секси и комфортно бельо за бранда на Ким - SKIMS

Хейли Бийбър засне една от най-горещите си фотосесии за Ким Кардашиян (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Съпругата на Джъстин Бийбър - Хейли Бийбър не остави никого равнодушен с нова рекламна кампания за марката за бельо Skims, основана от Ким Кардашиян.

29-годишната Хейли Бийбър позира за новата колекция с различни модели бельо в серия от снимки. Кампанията предизвика широк отзвук в социалните мрежи, където последователите ѝ коментираха както визията ѝ, така и цялостната концепция на фотосесията.

Публикация, споделена от SKIMS (@skims)

Сред публикуваните кадри има снимки, на които Бийбър позира с бяло бельо и минималистичен стайлинг, характерен за визуалната идентичност на Skims. Част от почитателите ѝ определиха фотосесията като една от най-смелите в кариерата ѝ досега, докато други останаха по-критични към стилистичния подход. Съпругът ѝ, Джъстин Бийбър, също сподели кадър от кампанията в социалните мрежи, което допълнително увеличи интереса към фотосесията.

Хейли Бийбър неотдавна коментира и спекулациите относно външния си вид, като категорично отхвърли твърденията, че е прибягвала до хирургични интервенции, за да увеличи дупето си. В интервю за списание Allure тя обясни, че поддържа формата си чрез редовни тренировки няколко пъти седмично и активен начин на живот.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Към мъжете

    4 1 Отговор
    Някой от вас би ли искал жена, която се чекне навсякъде, и която дава на всеки да я чекне? Бихте ли търпяли такава?

    Коментиран от #4, #5

    17:19 24.06.2026

  • 2 Уили

    4 1 Отговор
    Много е грозна.

    17:31 24.06.2026

  • 3 тихчо

    3 0 Отговор
    кажи на колежките ти да ги
    заснемеш от най-горещите им фотосесии

    17:40 24.06.2026

  • 4 Крум

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Към мъжете":

    Разбира се, че не.

    17:41 24.06.2026

  • 5 Сейлърмун

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Към мъжете":

    Предполагам ще зависи само от това, дали я ползвате единствено за секс, без да имате никакви намерения, или ще имате намерения.

    17:51 24.06.2026