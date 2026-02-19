Хейли Бийбър отвори пекарна в Сидни

Моделът Хейли Бийбър отвори пекарна като част от pop-up проекта на своята козметична марка Rhode в Сидни, съобщава Elle.
29-годишната Хейли Бийбър стартира проекта, за да отбележи пускането на пазара на новите си продукти за грижа за кожата. Моделът предлага печива и гофрети с топинги в Сидни, а пред обекта вече има опашка от фенове, които искат да пазаруват.
Миналата седмица Хейли Бийбър участва в нова рекламна кампания за козметичната марка Rhode, която продаде в края на май 2025 г.
Наскоро младата бизнес дама присъства на гала вечерята на Vogue Forces of Fashion в Операта в Сидни.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ииии...
11:16 19.02.2026
3 Венелино
11:16 19.02.2026
4 Явно има голям интерес
Не съм сигурен че банички пекат
Коментиран от #5
11:16 19.02.2026
5 Хахаха
До коментар #4 от "Явно има голям интерес":Все си мисля, че прави кренвиршки!
11:22 19.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мюмюн
11:28 19.02.2026
8 Ужасен ужас
Коментиран от #9
11:37 19.02.2026
9 Жената
До коментар #8 от "Ужасен ужас":Има питка като слънце, и козунак много як, ти маана ще намираш!?
Коментиран от #11
11:42 19.02.2026
10 ЕстетЪ
11:46 19.02.2026
11 Ужасен ужас
До коментар #9 от "Жената":А бе мани таа суха питка
Коментиран от #12
11:47 19.02.2026
12 Хахаха
До коментар #11 от "Ужасен ужас":Хахаха...... ама ще си топиш с олио бе! Найш кво е вкусно - топла питка с олио и туй онуй!
11:53 19.02.2026
13 Джъстин
12:02 19.02.2026
14 газо
12:26 19.02.2026
15 Ййй
13:28 19.02.2026
16 батвесо
13:58 19.02.2026
17 Тити
18:53 19.02.2026