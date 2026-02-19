Новини
Хейли Бийбър отвори пекарна в Сидни

Хейли Бийбър отвори пекарна в Сидни

19 Февруари, 2026

  • хейли бийбър-
  • пекарна-
  • сидни

Пред обекта вече има опашка от фенове, които искат да пазаруват

Хейли Бийбър отвори пекарна в Сидни - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Моделът Хейли Бийбър отвори пекарна като част от pop-up проекта на своята козметична марка Rhode в Сидни, съобщава Elle.

29-годишната Хейли Бийбър стартира проекта, за да отбележи пускането на пазара на новите си продукти за грижа за кожата. Моделът предлага печива и гофрети с топинги в Сидни, а пред обекта вече има опашка от фенове, които искат да пазаруват.


Миналата седмица Хейли Бийбър участва в нова рекламна кампания за козметичната марка Rhode, която продаде в края на май 2025 г.

Наскоро младата бизнес дама присъства на гала вечерята на Vogue Forces of Fashion в Операта в Сидни.


Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ииии...

    4 0 Отговор
    Ко пи че таз! Курасани ли?

    11:16 19.02.2026

  • 3 Венелино

    4 0 Отговор
    сега е момента да си намериш работа в пекарната на семейство Бийбърови. Не чакай втора покана, моля те.

    11:16 19.02.2026

  • 4 Явно има голям интерес

    6 0 Отговор
    Към кифлите
    Не съм сигурен че банички пекат

    Коментиран от #5

    11:16 19.02.2026

  • 5 Хахаха

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Явно има голям интерес":

    Все си мисля, че прави кренвиршки!

    11:22 19.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мюмюн

    1 0 Отговор
    цензурираха ми баничките :) явно има нелоялна конкуренция

    11:28 19.02.2026

  • 8 Ужасен ужас

    2 1 Отговор
    Къде са му циците на тва?

    Коментиран от #9

    11:37 19.02.2026

  • 9 Жената

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ужасен ужас":

    Има питка като слънце, и козунак много як, ти маана ще намираш!?

    Коментиран от #11

    11:42 19.02.2026

  • 10 ЕстетЪ

    2 0 Отговор
    Това не е ли тази бившия министър на туризма?

    11:46 19.02.2026

  • 11 Ужасен ужас

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Жената":

    А бе мани таа суха питка

    Коментиран от #12

    11:47 19.02.2026

  • 12 Хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ужасен ужас":

    Хахаха...... ама ще си топиш с олио бе! Найш кво е вкусно - топла питка с олио и туй онуй!

    11:53 19.02.2026

  • 13 Джъстин

    1 0 Отговор
    Хейли прави супер мекици за разлика от Гришовица!

    12:02 19.02.2026

  • 14 газо

    0 1 Отговор
    отгазофустата

    12:26 19.02.2026

  • 15 Ййй

    0 0 Отговор
    Не разбрах тя ли ги пече или някой друг?

    13:28 19.02.2026

  • 16 батвесо

    0 0 Отговор
    А поничка с дупка предлага ли?

    13:58 19.02.2026

  • 17 Тити

    0 0 Отговор
    Козунаци дали меси?

    18:53 19.02.2026