След емоционалното си участие в кулинарното риалити Hell's Kitchen, актрисата Диана Димитрова направи откровено признание за най-голямата си мечта извън професионалната сцена, пише woman.bg.



В подкаста „Кухнята след Ада“ тя сподели, че най-силното ѝ желание е да стане майка. Това лично откровение идва скоро след като на 1 април актрисата отбеляза своя 36-и рожден ден, преминавайки през един от най-напрегнатите периоди в телевизионен формат.



„Най-голямата ми мечта е да стана майка“, заяви Диана.

Престоят ѝ в предаването обаче беше белязан от сериозни конфликти. В последния епизод напрежението между нея и колежката ѝ Рая Пеева достигна връхната си точка, като двете си размениха остри реплики и дори заплахи за съдебни дела.



Конфликтът се разгоря след отборен провал, когато Рая обвини Диана в липса на отговорност и отказ да се самономинира. Ситуацията ескалира, след като Рая и майка ѝ Красимира Демирева решиха сами да се номинират, а Димитрова заяви, че усеща сформирана коалиция срещу нея.

Спорът бързо прерасна в лични нападки, като Диана обяви намерението си да потърси правата си в съда заради обидни квалификации, свързани с психичното ѝ състояние.



Наложи се шеф Виктор Ангелов да се намеси, като призова участничките да разрешат личните си спорове извън кухнята. В крайна сметка, след неговото решение, Диана Димитрова напусна състезанието.