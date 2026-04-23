Софи Маринова подари на Лоренцо чисто ново Lamborghini за 400 000 евро

23 Април, 2026 13:58 2 699 61

Мощното возило предизвика фурор в мрежата

Снимки: Instagram
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софи Маринова направи много голям и скъп подарък на сина си Лоренцо, който нямаше как да не предизвика бурни реакции в социалните мрежи. Фолкзвездата го зарадва чисто нов модел на Lamborghini, чиято стойност според експерти достига около 400 000 евро заради множеството екстри.

Автомобилът впечатлява с черен цвят с оранжеви акценти, twin-turbo V8 двигател, електрическа система, мощност от около 800 конски сили и интериор от висок клас кожа, пише "България днес".

Съчетавайки класическия дизайн на марката с модерни технологии, колата се нарежда сред най-желаните модели в класа си.

Лоренцо побърза да се похвали с новата си придобивка пред приятели, сред които Ди-мофф и Емрах. А коментарът на Емрах не закъсня: "Заслужаваш го повече от всеки!"

Новината бързо предизвика реакции в мрежата – от възхищение до иронични коментари.

Любопитен момент дойде и от брата на Ружа Игнатова - Константин Игнатов, който публикува снимка със Софи Маринова от столичен клуб.

Междувременно Софи Маринова се готви за ново пътуване до Лондон, където ѝ предстои участие в голямо събитие.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 За цитаните

    40 0 Отговор
    явно ОООО за 400 левро си е ламборгини

    14:00 23.04.2026

  • 2 Коста

    75 1 Отговор
    НАП кога ще се самосезира?

    14:01 23.04.2026

  • 3 бою циганина

    54 2 Отговор
    залепили сте грешна емблема

    14:01 23.04.2026

  • 4 Когато номерът на обувките ти

    58 0 Отговор
    Е по голям от айкюто ти
    Но понеже тук е чалгаристан

    Тези два пр.има.та могат да си позволят това возило

    14:01 23.04.2026

  • 5 И защо му е ?

    47 0 Отговор
    Колко ли бели ще сътвори !

    14:02 23.04.2026

  • 6 Ха,ха

    44 1 Отговор
    От факултето сме така, кич и просто.тия🤣

    14:03 23.04.2026

  • 7 авантгард

    12 3 Отговор
    Софи имаше една приятна роля в един немски филм преди мнооооооооого години.
    Много приятна роля, запомняща се.
    Ако някой помни името, ще ми е интересно да го намеря пак.

    Коментиран от #9

    14:03 23.04.2026

  • 8 УСА боклук

    56 0 Отговор
    И небостъргач да му подари , той си остава ци+ганин

    14:05 23.04.2026

  • 9 Некъв медицински филм

    21 1 Отговор

    До коментар #7 от "авантгард":

    ще да е било а?

    Коментиран от #18

    14:05 23.04.2026

  • 10 Сила

    33 1 Отговор
    Няма лошо , но ми убягва смисъла на това "мероприятие" ....???! Защо , кой , къде , как ....?!?
    Все пак Хлоренцо живее в БГ то , не на Лазурния бряг или в Монако , движи се по бг улиците и бг пътната инфраструктура ....има ли смисъл , до къде пътува с тази машина , какви луксозни дестинации има в БГ то ...?!?

    Коментиран от #12, #35

    14:06 23.04.2026

  • 11 Удето

    23 0 Отговор
    Удето мн му се иска да е Ламбо ма не може.. кво да се прави

    14:07 23.04.2026

  • 12 Смисълът за тия маймуни е

    30 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сила":

    Изхвъргачество, кич, цигани и аху-иху, ама утре, като нема вече евраци, пак тихо.

    14:08 23.04.2026

  • 13 тез убавци мязат на онез от уан коин

    21 0 Отговор
    ружка и брат и дет го пуснаха сащ измамиха бая хорица
    таз барем успива чалгарите с песни

    14:09 23.04.2026

  • 14 Станчев

    33 0 Отговор
    Тоя мъж ли й беше или син ? Че вече се обърках от тия ромски кръвосмешения.

    14:09 23.04.2026

  • 15 Пай се ,

    16 0 Отговор
    борче , иде шофьорче !

    14:09 23.04.2026

  • 16 бат Сали ексдепутат

    11 0 Отговор
    що ми се види че не е беенве а меркендес

    Коментиран от #54

    14:10 23.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 авантгард

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Некъв медицински филм":

    Мхм, намерих откъса, не бил немски, с дублаж на френски е и много лошо качество.
    НО изпълнението е отлично, няма ама това не, всичко както си трябва.

    14:11 23.04.2026

  • 19 Lamborghini за 400 000 евро

    31 1 Отговор
    нап дремят ли да проверят данъци изрядно ли е
    или все са заети да зяпат за касови бонове от пишман дребни дюкянджии

    Коментиран от #31

    14:11 23.04.2026

  • 20 Доктор Ружа Игнатова

    15 0 Отговор
    Аз изпратих парите чрез 1 Койн.

    14:11 23.04.2026

  • 21 Коста

    30 0 Отговор
    Туй момче знае ли таблицата за умножение? Има ли средно образование. Как е изкарал шофьорска книжка?

    Коментиран от #22, #53

    14:12 23.04.2026

  • 22 Е, как е изкарал книжка

    20 0 Отговор

    До коментар #21 от "Коста":

    мама Софка му я е купила за 18-тя рожден ден

    14:15 23.04.2026

  • 23 Петър

    3 33 Отговор
    Злобните и завистливи българи, които плюват тук момчето, никога няма да видят такава кола праз жалкия си животец на бедняци. Е, на картинка може.

    Коментиран от #28

    14:17 23.04.2026

  • 24 Нерде алди

    19 1 Отговор
    нерде ламбордини?

    14:17 23.04.2026

  • 25 Последния Софиянец

    21 0 Отговор
    Това на снимката е Ауди на 10 години.

    14:18 23.04.2026

  • 26 Браво на момчето!

    17 0 Отговор
    Чушката му порасна с 15 сантиметра!

    14:20 23.04.2026

  • 27 Mими Кучева🐕‍🦺

    15 1 Отговор
    Да живея сичкото си-ганин,си-ганин!🦍🥳🤣👍

    14:22 23.04.2026

  • 28 Сила

    22 0 Отговор

    До коментар #23 от "Петър":

    Ужас , много гадно !!! Бедните българи няма да видят такава кола а богатите цигани няма да могат да прочетат какво си написал Петре ...защото са неграмотни ( богатите цигани с" такива " коли !)!!!

    Коментиран от #32

    14:23 23.04.2026

  • 29 Яша Лоренцо

    3 6 Отговор
    Баро тарикатче

    14:23 23.04.2026

  • 30 Луната

    14 1 Отговор
    Не аз спя,а ...
    НАП спи ли спи...обгърната в мрак ,както пееше една Не Ти...

    14:26 23.04.2026

  • 31 Стига

    1 14 Отговор

    До коментар #19 от "Lamborghini за 400 000 евро":

    си повтарял една и съща досадна глупост. Да, платила си е данъците, те са само 10% с България, бълха я ухапала. Затова НАП няма какво да й кажат. Пее жената 30 години вече и прави много пари от концерти. Нещо нелегално? Не. Яд ли те е? Яд те е

    14:28 23.04.2026

  • 32 Аз ли?

    12 2 Отговор

    До коментар #28 от "Сила":

    re: Този и онзи

    За какво му е на нормалния българин такава кола? Застраховката ли ще ѝ плати, обслужването ли, гумите ли? А пари за гориво и охрана има ли? А гараж? Нормалният българин е прагматичен и си мечтае за прагматични неща.

    Коментиран от #45, #50

    14:28 23.04.2026

  • 33 1488

    17 0 Отговор
    все пак Ламборджини го дьржи Ауди, а тях ги дьржи Фолксваген
    тъй че може да кажете че му е купила Голф

    14:30 23.04.2026

  • 34 Боко Банкянския ром

    7 3 Отговор
    Наше момче, тарикатче

    14:30 23.04.2026

  • 35 Коста

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сила":

    Е чакай ма бате. После че го прай комши на Азис в Сан Тропето бе

    14:31 23.04.2026

  • 36 Схемата

    13 0 Отговор
    Колата се купува на лизинг за сумата на доказуемия доход. Оттам насетне се имитират лизингови вноски и всички са в безопасност.

    14:32 23.04.2026

  • 37 Така е

    14 2 Отговор
    в страната на 4алгата.Иганин без ден трудов стаж (както и майка му0 ще кара кола за 400к...Путин ли е виновен,аз да питам?Щото по лошия социализъм,първо малкия иганин щеше да е в КЕЧ-а,да отбие военния си дълг към Бг,а майка му щеше да пее,ама в кръчмата у Факултето.

    14:41 23.04.2026

  • 38 Тази

    7 0 Отговор
    Софи много стисната. Можеше да му подари по хубава.

    14:47 23.04.2026

  • 39 Дада

    7 0 Отговор
    НАП спи ли спи

    14:48 23.04.2026

  • 40 Цъцъ

    8 0 Отговор
    "Заслужаваш го повече от всеки!"... cингата имал чувство за хумор 😂

    14:48 23.04.2026

  • 41 Анонимен

    2 7 Отговор
    С талант и труд си е изкарала сама парите, и сама може да си решава за какво да ги харчи и кого да зарадва с тях!

    14:53 23.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Тома

    9 1 Отговор
    Да живее сичкото сигани и тук таме българи.

    14:53 23.04.2026

  • 44 гадател

    5 0 Отговор
    Това е ауди.

    14:55 23.04.2026

  • 45 Селянинът без колелото

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Аз ли?":

    На мен такава дори и да ми я подари Лили Иванова не ми треби...
    Ни багажник на покрива има,ни теглич за ремаркето де си влача дървата и бидоните на село,ни даже газово...
    Да не казвам ,че дори и километър не може да преодолее по пътя до село без да заседне у някой трап...
    Халал да му е на момчето,ама ич не му завиждам за тая беля де майка му е стоварила на...учената му глава...

    14:58 23.04.2026

  • 46 БаратчедЪ

    4 0 Отговор
    Тоя Лорензо ся къв е на дъртата миризлива сигаанка? Син, баща или тъпкач?

    15:11 23.04.2026

  • 47 Страшна простотия

    3 1 Отговор
    Тоя маненкио глист живее некъде у мойо квартал, засичал съм го как кара като олигофрен зад волана на един бял Рейндж Роувър. Засича, отнема предимство, от лява лента прави десен завой и прочие идиотщини.

    Господ да слезе да си прибере вересиите, а НАП най-сетне да се самосезира. Всичкото чалгар карат коли за милиони левове, живеят в палати пак за милиони, ама ако ги питаш - всичко е от участия. За белите робини и белите прахове нищо не казват...

    15:16 23.04.2026

  • 48 гумата

    1 0 Отговор
    400 000 евро доход изисква минимум 40 000 евро данък по декларирани приходи. Очевидно певицата е добре представена в концертната си дейност. Този автомобил, обаче е за писта, а не за нашите пътища с ограничение от 140 км/ч и регистрирана средна скорост в най- добрия случай.

    15:24 23.04.2026

  • 49 Ауди за 900 хиляди

    2 0 Отговор
    Коги неграмотен списвач пише за автомобили

    15:26 23.04.2026

  • 50 За престиж

    1 6 Отговор

    До коментар #32 от "Аз ли?":

    и удоволствие му е. Има пари да си я поддържа. Вие "нормалните" хора (под което имаш предвид вие бедните) мислите по много рудиментарен начин и не разбирате как мисли един заможен човек. Бедният си казва: аз ако имах 1000 евро щях да си платя бързия кредит и да си купя джинси Ливайс. А богатият отива в бизнес клуба и си отваря синьо Джони с бизнес партньорите. Съвсем различно мислене

    Коментиран от #59

    15:42 23.04.2026

  • 51 Шоо

    2 0 Отговор
    Ром чалгар в Бг да си. Гаранция за успех.

    15:58 23.04.2026

  • 52 Бате Георги

    2 0 Отговор
    Явно няма акъл да пази равновесие със златното колело, затова с Ламбо тоя неграмотник.

    16:00 23.04.2026

  • 53 Дика

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Коста":

    Тихо, че утре майка му и диплома от Техническия в Цюрих ще му купи.

    Коментиран от #55

    16:04 23.04.2026

  • 54 Бъркаш

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "бат Сали ексдепутат":

    Чисто авуди си е.

    16:10 23.04.2026

  • 55 СиДаРис

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Дика":

    Харвард момче Харвард .....

    16:15 23.04.2026

  • 56 Любопитен

    0 0 Отговор
    НАП дали си върши работата?

    16:21 23.04.2026

  • 57 Питам

    0 0 Отговор
    за един приятел. Тия двамата мъж и жена ли са или майка и син?

    16:21 23.04.2026

  • 58 ген. Димитър Стоянов, 1986г.

    0 0 Отговор
    Софи Маринова, Лоренцо...? Защо тези хора с такива имена?

    16:21 23.04.2026

  • 59 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "За престиж":

    Напълно си изпразнен от съдържание, което ще рече , че дрънчиш. А какво дрънка най- много се сети сам

    16:24 23.04.2026

  • 60 1111

    0 0 Отговор
    Висок стандарт на живот , а МВР спи.
    До кога и защо?

    16:31 23.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.