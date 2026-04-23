Софи Маринова подари на Лоренцо чисто ново Lamborghini за 400 000 евро

Софи Маринова направи много голям и скъп подарък на сина си Лоренцо, който нямаше как да не предизвика бурни реакции в социалните мрежи. Фолкзвездата го зарадва чисто нов модел на Lamborghini, чиято стойност според експерти достига около 400 000 евро заради множеството екстри.

Автомобилът впечатлява с черен цвят с оранжеви акценти, twin-turbo V8 двигател, електрическа система, мощност от около 800 конски сили и интериор от висок клас кожа, пише "България днес".

Съчетавайки класическия дизайн на марката с модерни технологии, колата се нарежда сред най-желаните модели в класа си.

Лоренцо побърза да се похвали с новата си придобивка пред приятели, сред които Ди-мофф и Емрах. А коментарът на Емрах не закъсня: "Заслужаваш го повече от всеки!"

Новината бързо предизвика реакции в мрежата – от възхищение до иронични коментари.

Любопитен момент дойде и от брата на Ружа Игнатова - Константин Игнатов, който публикува снимка със Софи Маринова от столичен клуб.

Междувременно Софи Маринова се готви за ново пътуване до Лондон, където ѝ предстои участие в голямо събитие.