Защо котките внезапно започват да се хапят: ветеринари посочват причините и обясняват как да се предотврати това

Котки, които дълго време са живели спокойно заедно, понякога внезапно започват да се гонят, хапят и нападат. Според ветеринарите причината обикновено е свързана със стрес, болка, териториален конфликт или пренасочена агресия.

Първо трябва да се различи истинският бой от играта. При игра котките сменят ролите си, правят паузи и рядко съскат продължително. При агресия едното животно се опитва да избяга, ушите са прилепнали назад, козината е настръхнала, а движенията са напрегнати.

Снимкa: Shutterstock

Внезапната раздразнителност може да бъде знак за здравословен проблем. Болка в ставите, зъбите или друга част на тялото често прави котката по-агресивна. Напрежение може да възникне и след посещение при ветеринар, защото животното се връща с различна миризма и другата котка временно не го разпознава.

Честа причина е и пренасочената агресия. Ако котката види чуждо животно през прозореца, но не може да го достигне, тя може да нападне другата котка в дома.

Конфликтите се засилват и при недостиг на ресурси. Всяко животно трябва да има достъп до собствена купа, легло, драскалка и спокойно място за почивка. Добре е котешките тоалетни да бъдат с една повече от броя на котките.

При бой животните не бива да се разделят с голи ръце. Те трябва безопасно да бъдат поставени в отделни помещения, докато се успокоят. Наказанията и викането могат допълнително да увеличат стреса.

Ако агресията се повтаря, причинява наранявания или едната котка постоянно се крие, е необходим преглед при ветеринарен лекар. Внезапното хапане обикновено не е инат, а сигнал за болка, страх или напрежение.