Певецът, актьор и режисьор Руши Видинлиев празнува своя 46-ти рожден ден днес. Един от най-нестандартните артисти на съвременната българска сцена е роден на 3 август 1980 г. в София.

Рожденото му име е Рушен Видинлиев, но публиката го познава просто като Руши. Той се появява на българската музикална сцена в началото на новото хилядолетие и бързо се превръща в едно от водещите имена на модерната поп музика у нас.

Големият му пробив идва през 2002 г. с песента „Всичко се връща“, включена в дебютния му албум „От друга страна“.

Последват хитове като „Ти беше“, „Независим“, „Онзи“, „Il Ritmo Del Mio Cuore“, „Несъвършен“, „Още малко“, „Без багаж“, „Вълк“ и „Границата“. Сред най-популярните му изпълнения остава и дуетът „Лъжи ме“ с Карла Рахал.

Руши Видинлиев се отличава с характерен музикален стил, в който съчетава поп, електронно звучене и рок елементи. Освен като изпълнител той се утвърждава и като автор на текстове, работил по песни за други български артисти.

Паралелно с музиката Видинлиев развива успешна кариера в киното. Той изпълнява главната роля в черната комедия и психотрилър „Цветът на хамелеона“, първоначално заснет под заглавието „Цинкограф“. В лентата на режисьора Емил Христов актьорът се превъплъщава в манипулативен конспиратор, който изгражда собствена мрежа от доносници.

Сред другите му запомнящи се филмови участия са „Времето е наше“, „Снимка с Юки“ и „18% сиво“. За ролята си в „18% сиво“ Руши Видинлиев получава наградата за най-добър актьор на Международния кинофестивал в Таормина. Журито отличава неговата деликатна и интимна интерпретация на героя.

През годините артистът неведнъж се отдръпва от публичното пространство, но всяко негово завръщане предизвиква силен интерес. Руши остава сред изпълнителите, които промениха представата за българската поп звезда в началото на XXI век – с различна визия, провокативни видеоклипове и желание да експериментира както в музиката, така и в киното.

Днес Руши Видинлиев посреща своя 46-и рожден ден с богата творческа биография и песни, които повече от две десетилетия продължават да звучат в българския ефир.