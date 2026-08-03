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Руши Видинлиев празнува своя 46-ти рожден ден днес

Руши Видинлиев празнува своя 46-ти рожден ден днес

3 Август, 2026 09:44 511 9

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  • рожден ден

Вижте любопитни подробности от биографията на артиста

Руши Видинлиев празнува своя 46-ти рожден ден днес - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Певецът, актьор и режисьор Руши Видинлиев празнува своя 46-ти рожден ден днес. Един от най-нестандартните артисти на съвременната българска сцена е роден на 3 август 1980 г. в София.

Рожденото му име е Рушен Видинлиев, но публиката го познава просто като Руши. Той се появява на българската музикална сцена в началото на новото хилядолетие и бързо се превръща в едно от водещите имена на модерната поп музика у нас.

Големият му пробив идва през 2002 г. с песента „Всичко се връща“, включена в дебютния му албум „От друга страна“.

Последват хитове като „Ти беше“, „Независим“, „Онзи“, „Il Ritmo Del Mio Cuore“, „Несъвършен“, „Още малко“, „Без багаж“, „Вълк“ и „Границата“. Сред най-популярните му изпълнения остава и дуетът „Лъжи ме“ с Карла Рахал.

Руши Видинлиев се отличава с характерен музикален стил, в който съчетава поп, електронно звучене и рок елементи. Освен като изпълнител той се утвърждава и като автор на текстове, работил по песни за други български артисти.

Паралелно с музиката Видинлиев развива успешна кариера в киното. Той изпълнява главната роля в черната комедия и психотрилър „Цветът на хамелеона“, първоначално заснет под заглавието „Цинкограф“. В лентата на режисьора Емил Христов актьорът се превъплъщава в манипулативен конспиратор, който изгражда собствена мрежа от доносници.

Сред другите му запомнящи се филмови участия са „Времето е наше“, „Снимка с Юки“ и „18% сиво“. За ролята си в „18% сиво“ Руши Видинлиев получава наградата за най-добър актьор на Международния кинофестивал в Таормина. Журито отличава неговата деликатна и интимна интерпретация на героя.

През годините артистът неведнъж се отдръпва от публичното пространство, но всяко негово завръщане предизвиква силен интерес. Руши остава сред изпълнителите, които промениха представата за българската поп звезда в началото на XXI век – с различна визия, провокативни видеоклипове и желание да експериментира както в музиката, така и в киното.

Днес Руши Видинлиев посреща своя 46-и рожден ден с богата творческа биография и песни, които повече от две десетилетия продължават да звучат в българския ефир.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Езвенете

    7 0 Отговор
    Ну ас къто по недуучил дъ питъм - Тоз колу пъти съ омъжва?

    09:48 03.08.2026

  • 3 Разбирач

    3 1 Отговор
    Едно време правилно пееше Устата "как няма кой да удуши руши

    09:48 03.08.2026

  • 4 в кратце

    3 1 Отговор
    На кого е кръстен този мъж? На някой разрушител ли? Не вярвам да има и такова име Видинли.

    Коментиран от #8

    09:49 03.08.2026

  • 5 хмм

    1 0 Отговор
    Руши ми е набор и не е на 46 г.

    Коментиран от #6

    09:58 03.08.2026

  • 6 Некой си ᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "хмм":

    И аз тва викам, да не са пропуснали да добавят 120 месеца. Ама кой ти брои месеците?!!

    10:13 03.08.2026

  • 7 Хмм

    1 0 Отговор
    на мама детето, каквото можа направи, колко народ работеха за него - не стана певец дори като Дара, не стана артист дори като Иво Аръков, дори във филми се снимал, а широката публика не ги знае

    10:24 03.08.2026

  • 8 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "в кратце":

    името е турско, баща му е Метин Тургут, турчин милионер, представител на групировката "Сивите вълци"

    10:33 03.08.2026

  • 9 Мюмюн

    1 0 Отговор
    кой па тоя

    10:35 03.08.2026