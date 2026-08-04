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Меган Маркъл навърши 45 години

Меган Маркъл навърши 45 години

4 Август, 2026 08:18 547 11

  • меган маркъл-
  • рожден ден

Животът ѝ се промени коренно след началото на връзката ѝ с принц Хари

Меган Маркъл навърши 45 години - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Меган Маркъл празнува 45-ия си рожден ден днес, 4 август. Бившата американска актриса, която след брака си с принц Хари стана херцогиня на Съсекс, остава една от най-обсъжданите личности, свързани с британското кралско семейство.

Рейчъл Меган Маркъл е родена на 4 август 1981 г. в Лос Анджелис. Преди да стане част от кралската фамилия, тя придоби световна известност с ролята на адвокатката Рейчъл Зейн в телевизионния сериал „Костюмари“.

Животът ѝ се промени коренно след началото на връзката ѝ с принц Хари. Двамата сключиха брак на 19 май 2018 г. в параклиса „Сейнт Джордж“ в замъка Уиндзор. Те имат две деца – принц Арчи и принцеса Лилибет.

През 2020 г. Меган Маркъл и принц Хари се оттеглиха като работещи членове на британското кралско семейство и се установиха в Калифорния. Решението им предизвика огромен международен отзвук и постави началото на нов етап, в който двамата започнаха самостоятелни медийни, благотворителни и бизнес проекти.

След напускането на Великобритания херцогинята на Съсекс се завърна към публичните изяви и продуцентската дейност. Тя участва в документални продукции, води подкаста „Archetypes“ и издаде детската книга „Пейката“.

През 2025 г. Меган представи лайфстайл поредицата на Netflix „С обич, Меган“, в която споделя идеи за готвене, градинарство и посрещане на гости. Проектът я показа в различна роля – далеч от дворцовия протокол и съсредоточена върху ежедневието и семейния уют.

Успоредно с това тя развива собствената си лайфстайл марка As ever, вдъхновена от интересите ѝ към кулинарията, домашното гостоприемство и продуктите, създадени по нейни рецепти.

На 45 години Меган Маркъл продължава да предизвиква противоречиви реакции. За едни тя е символ на независимост и жена, отказала да се подчини на ограниченията на монархията. За други решенията и публичните ѝ изяви са причина за продължаващото напрежение между семейство Съсекс и останалите представители на британската корона.

Независимо от оценките, херцогинята на Съсекс успя да изгради собствена публична идентичност – като актриса, съпруга на британски принц, майка, продуцент и предприемач. На своя 45-и рожден ден Меган Маркъл остава сред личностите, чиито действия продължават да привличат вниманието на медиите по целия свят.


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  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 патент

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    Рейчъл Меган Маркъл е родена на 4-ти август 1981-ва г. в Лос Енджилис.

    08:22 04.08.2026

  • 5 бушприт

    0 1 Отговор
    ...като актриса, съпруга на британски принц, майка, продуцентка и предприемачка.

    08:30 04.08.2026

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