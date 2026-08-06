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Най-младият в орбита: 65 години от историческия полет на Герман Титов

Най-младият в орбита: 65 години от историческия полет на Герман Титов

6 Август, 2026 11:44 689 7

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  • орбита-
  • рекорди

Титов става първият човек, прекарал повече от 24 часа в Космоса, първият, който спи в орбита, и един от първите, управлявали ръчно ориентацията на космически кораб

Най-младият в орбита: 65 години от историческия полет на Герман Титов - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 6 август се навършват 65 години от полета на съветския космонавт Герман Титов – втория човек, обиколил Земята, и най-младия човек в историята, достигнал околоземна орбита. Едва на 25 години той прекарва повече от едно денонощие в Космоса и доказва, че човешкият организъм може да понесе продължителен престой в безтегловност.

Космическият кораб „Восток 2“ е изстрелян от Байконур на 6 август 1961 г. – по-малко от четири месеца след историческия полет на Юрий Гагарин. Докато Гагарин извършва една обиколка около планетата, задачата на Титов е значително по-сложна: да остане в орбита цяло денонощие и да изследва въздействието на космическата среда върху човека.

Мисията продължава 25 часа и 18 минути – от 6 до 7 август. Под радиопозивната „Орёл“, или „Орел“, Титов прави 17 обиколки около Земята и изминава повече от 700 000 километра. Спускаемият апарат се приземява близо до град Красни Кут в Саратовска област, а космонавтът се катапултира от кабината и достига земята с парашут, както предвижда конструкцията на корабите „Восток“.

Полетът поставя редица световни рекорди. Титов става първият човек, прекарал повече от 24 часа в Космоса, първият, който спи в орбита, и един от първите, управлявали ръчно ориентацията на космически кораб. Той заснема и кадри на Земята през илюминатора, превърнали се в едни от най-ранните движещи се изображения, направени от човек в Космоса.

Мисията обаче показва и неизвестните дотогава рискове. По време на полета Титов изпитва гадене, замайване и загуба на апетит – симптоми, които по-късно стават известни като синдром на космическата адаптация. Така той се смята и за първия човек, документирал проявите на космическа болест. Наблюденията му дават ценна информация за подготовката на следващите, значително по-продължителни мисии.

Герман Титов е роден на 11 септември 1935 г. в село Верхнее Жилино, Алтайски край. Завършва военно авиационно училище и през 1960 г. влиза в първата група съветски космонавти. Той е сред основните кандидати за първия човешки полет и е определен за дубльор на Юрий Гагарин при мисията „Восток 1“.

Макар впоследствие в Космоса да летят и по-млади участници в суборбитални мисии, Титов остава най-младият човек, извършил пълна орбитална обиколка около Земята. При старта той е на 25 години и малко под 11 месеца – рекорд, който не е подобрен и 65 години по-късно.

След полета Титов продължава кариерата си във военната авиация и в съветската космическа програма, но повече не лети в Космоса. Достига звание генерал-полковник и остава активен участник в развитието на космическите и отбранителните технологии. Умира на 20 септември 2000 г. в Москва на 65-годишна възраст.

Полетът на „Восток 2“ остава един от решаващите моменти в ранната история на космонавтиката. Той превръща космическото пътуване от кратък експеримент в реална възможност човекът да живее, да спи и да работи извън Земята. Само четири месеца след пробива на Гагарин 25-годишният Титов показва, че бъдещето на човека в Космоса няма да се измерва само в минути, а в дни, месеци и години.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Бог да го прости

    5 1 Отговор
    Велик човек

    11:49 06.08.2026

  • 2 Укротролюгата да хване скоротечен рак.

    1 3 Отговор
    Укротролюгата да хване скоротечен рак.

    11:55 06.08.2026

  • 3 Как

    3 5 Отговор
    Полета е сниман в студията на Мосфилм.

    Коментиран от #7

    11:55 06.08.2026

  • 4 ПОДРОБНОСТ!!!

    3 4 Отговор
    Всъшност той е по-добър от Гагарин, но никита преценява, че името Герман за първи съветски космонавт не е подходящо….и так се спират на Гагарин за първия полет!

    Коментиран от #6

    11:57 06.08.2026

  • 5 Българин

    2 9 Отговор
    Кво ни интересува кочината?

    12:00 06.08.2026

  • 6 Наблюдател

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "ПОДРОБНОСТ!!!":

    Точно така е било. С това име Герман, все едно германец е първият човек в космоса. Титов е бил дубльорът на Гагарин.

    12:10 06.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.