Кола се блъсна с бясна скорост в ресторанта на Лео Бианки (ВИДЕО)

Автомобил се блъсна в ресторанта на Лео Бианки в столичния квартал Драгалевци, но за щастие се размина без сериозни щети. За случилото се съобщи самият кулинар в профила си във фейсбук, публикувайки видео от охранителните камери на ресторанта, които запечатват това, което можеше да е жестока трагедия.

„Нямам думи! Днес в ресторанта ни имаше толкова много хора и деца. За щастие, кашпите предотвратиха трагедия. Жегата ли беше? Здравословен проблем? Или прекалено много алкохол или наркотици? Живеем само веднъж – бъдете по-внимателни!“, написа възмутеният Лео Бианки.

По думите на риалити героя единствено масивните кашпи с растения пред заведението са спрели автомобила и са предотвратили тежък инцидент, въпреки че по това време ресторантът е бил пълен с посетители, сред които и много деца.

Малко по-късно Лео публикува и второ послание, в което насочва вниманието към проблема с високата скорост по улицата.

„Няколко пъти съм предупреждавал общината в Драгалевци, че по този участък автомобилите се движат с прекалено висока скорост. Но, докато някой не пострада тежко или не загине, явно няма да бъде направено нищо. Тогава вече ще бъде твърде късно!“, заяви той.

Към момента няма официална информация каква е причината автомобилът да излезе от пътното платно. Не е ясно дали става дума за здравословен проблем на водача, техническа неизправност или друга причина, но от кадрите се вижда, че той шофира с висока скорост и за момент губи контрол над колата. Очаква се компетентните органи да изяснят обстоятелствата около инцидента