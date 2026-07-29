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Илон Мъск нарече Ан Хатауей "марионетка" заради нейна реч за гей правата

Илон Мъск нарече Ан Хатауей "марионетка" заради нейна реч за гей правата

29 Юли, 2026 15:31 508 8

  • илон мъск-
  • ан хатауей-
  • актриса-
  • гей права-
  • лгбт-
  • холивуд

Милиардерът не спира да атакува новата "политически коректна" адаптация на "Одисея"

Илон Мъск нарече Ан Хатауей "марионетка" заради нейна реч за гей правата - 1
Снимки: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският предприемач Илон Мъск отправи остри критики към холивудската актриса Ан Хатауей, след като в социалната мрежа X отново беше разпространена нейна реч от 2018 г. в подкрепа на правата на ЛГБТ хората.

В изказването си на годишната вечеря на организацията Human Rights Campaign във Вашингтон Ан Хатауей говори за равенството и за привилегиите, които има като хетеросексуална бяла жена. Носителката на „Оскар“ получи тогава награда за подкрепата си към ЛГБТ общността.

След като видеото от речта отново набра популярност, Илон Мъск нарече актрисата „марионетка“ и заяви, че според него текстът е написан от друг човек. Представители на Ан Хатауей , нито актрисата, не са коментирали публично думите му.

Критиките към Ан Хатауей идват на фона на поредица от изказвания на Илон Мъск срещу актьорския състав на „Одисея“, новия филм на режисьора Кристофър Нолан.

В продукцията Ан Хатауей изпълнява ролята на Пенелопа, а Мат Деймън играе Одисей. Сред останалите актьори са Том Холанд, Лупита Нионго, Зендая, Робърт Патинсън, Чарлийз Терон и Елиът Пейдж.

По-рано Илон Мъск разкритикува включването на кенийско-мексиканската актриса Лупита Нионго и трансджендър актьора Елиът Пейдж.

Технологичният предприемач съобщи още, че платформата Grok Imagine на компанията xAI ще създаде до края на 2026 г. пълнометражна версия на Омировата „Одисея“, която според него ще бъде по-близка до оригиналното произведение. Проектът засега е само публично заявено намерение.

Филмът на Кристофър Нолан излезе по кината на 17 юли 2026 г. и реализира глобални приходи от 264,1 млн. долара през първия си уикенд. До края на втория уикенд продукцията вече беше събрала близо 640 млн. долара в световния боксофис.

„Одисея“ е екранизация на древногръцката поема на Омир и проследява пътуването на владетеля на Итака Одисей към дома след Троянската война.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ревизор

    4 0 Отговор
    Прав е г-н Илон Мъск за думите си. За мен Ан Хатауей дали си пада по жени или е хетеросексуална няма значка,ще я суча навсякъде по тялото й.

    15:36 29.07.2026

  • 3 Нормален

    6 0 Отговор
    Все повече трябва да се преследват такива гаври. Мъск е прав.

    15:36 29.07.2026

  • 4 Пич

    3 0 Отговор
    Поредното доказателство, че Холивуд е слуга на Сатаната!!! Горката белужнява овца, която е възмутена колко много повече права има от маймуните!!! Всъщност е точно обратното, и нахалните извратеняци и туземци вече ни се качиха на главите!!! Това не може да продължи до плюс безкрайност!!!

    15:37 29.07.2026

  • 5 Както се казва:

    2 0 Отговор
    Деца, прочетете световната класика, преди Холивуд да я е прочел вместо вас! - след това нищо не остава от нея!

    Коментиран от #7

    15:42 29.07.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    И е абсолютно прав! Не му харесвам електродивотиите, но за почти всичко друго е прав и е хубаво, че имаме човек като него, който има и силата и желанието да казва нещата в прав текст!

    Тя имала привлиегии като хетеросексуална, а горките гейчета нямали - какви права нямат откачените?! Имат дори право да се лекуват, което не ползват!

    15:43 29.07.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Както се казва:":

    Късно вече! Децата вече не могат да четат! Дори тези, които могат не разбират прочетеното 50% е официалната функционална неграмотност на излизащите от училище! Напълно негоден за употреба материал, който само хаби тоалетна хартия и се ползва за ръкопляскане на откачалници като Анчето

    15:45 29.07.2026

  • 8 в кратце

    0 0 Отговор
    Не може хетеросексуална жена да говори за гейправа. Това е неприлично!

    15:47 29.07.2026