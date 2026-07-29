Илон Мъск нарече Ан Хатауей "марионетка" заради нейна реч за гей правата

Американският предприемач Илон Мъск отправи остри критики към холивудската актриса Ан Хатауей, след като в социалната мрежа X отново беше разпространена нейна реч от 2018 г. в подкрепа на правата на ЛГБТ хората.

В изказването си на годишната вечеря на организацията Human Rights Campaign във Вашингтон Ан Хатауей говори за равенството и за привилегиите, които има като хетеросексуална бяла жена. Носителката на „Оскар“ получи тогава награда за подкрепата си към ЛГБТ общността.

След като видеото от речта отново набра популярност, Илон Мъск нарече актрисата „марионетка“ и заяви, че според него текстът е написан от друг човек. Представители на Ан Хатауей , нито актрисата, не са коментирали публично думите му.

She has a little bird brain — Elon Musk (@elonmusk) July 26, 2026

Критиките към Ан Хатауей идват на фона на поредица от изказвания на Илон Мъск срещу актьорския състав на „Одисея“, новия филм на режисьора Кристофър Нолан.

В продукцията Ан Хатауей изпълнява ролята на Пенелопа, а Мат Деймън играе Одисей. Сред останалите актьори са Том Холанд, Лупита Нионго, Зендая, Робърт Патинсън, Чарлийз Терон и Елиът Пейдж.

По-рано Илон Мъск разкритикува включването на кенийско-мексиканската актриса Лупита Нионго и трансджендър актьора Елиът Пейдж.

Технологичният предприемач съобщи още, че платформата Grok Imagine на компанията xAI ще създаде до края на 2026 г. пълнометражна версия на Омировата „Одисея“, която според него ще бъде по-близка до оригиналното произведение. Проектът засега е само публично заявено намерение.

Филмът на Кристофър Нолан излезе по кината на 17 юли 2026 г. и реализира глобални приходи от 264,1 млн. долара през първия си уикенд. До края на втория уикенд продукцията вече беше събрала близо 640 млн. долара в световния боксофис.

„Одисея“ е екранизация на древногръцката поема на Омир и проследява пътуването на владетеля на Итака Одисей към дома след Троянската война.