Мат Лебланк с нова любов? Звездата от "Приятели" излиза с йога инструкторка

Американският актьор Мат Лебланк беше забелязан на вечеря с инструкторката по йога Чаз в популярния сред знаменитостите ресторант Giorgio Baldi в Санта Моника, Калифорния.

59-годишната звезда от сериала „Приятели“ и неговата спътница бяха снимани във вторник вечерта, докато напускат заведението и се отправят към паркиран автомобил. Мат Лебланк вървеше на няколко крачки пред Чаз, облечен с черна риза, дънки и шапка. Тя привлече вниманието с прилепнала червена рокля и обувки на ток.

Към момента не е ясно дали двамата са приятели, или между тях има романтична връзка. Представители на актьора и инструкторката не са коментирали съвместната им поява.

Чаз се представя като преподавател по йога с повече от 25 години професионален опит. Тя започва да практикува на 14-годишна възраст и посочва, че заниманията са ѝ помогнали да се справи с проблеми, свързани със самочувствието, хранителни разстройства и отношението към собственото ѝ тяло.

‘Friends’ alum Matt LeBlanc steps out for dinner with yoga instructor in Santa Monica https://t.co/yBT4NGW9kU pic.twitter.com/y0Xem1jHuC — New York Post (@nypost) August 6, 2026

През 2006 г. Чаз основава в град Фресно женското студио Sisters Yoga и обучителната школа Sisters Yoga School. Три години по-късно продава бизнеса, а впоследствие започва да консултира йога студиа за тяхното развитие и изграждането на общности. Тя организира и уелнес занимания, включително различни форми на йога по време на специализирани ретрийти.

Мат Лебланк беше женен за модела Мелиса Макнайт от 2003 до 2006 г. Двамата имат дъщеря Марина Лебланк. След развода актьорът имаше продължителна връзка с Андреа Андерс, негова партньорка в сериала „Джоуи“, а по-късно беше свързван с телевизионната продуцентка на „Топ Гиър“ Аврора Мълиган.

Американският актьор придоби световна популярност като Джоуи Трибиани в „Приятели“, а по-късно участва в продукциите „Джоуи“, „Епизоди“ и „Човек с план“. Мат Лебланк рядко се появява публично след края на последния си телевизионен сериал през 2020 г.