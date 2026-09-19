Намеци, че Лейди Гага ще става майка, които останаха незабелязани

Феновете на Лейди Гага бяха изненадани, когато стана ясно, че попзвездата и годеникът ѝ Майкъл Полански са станали родители за първи път. 40-годишната певица и Полански са посрещнали дъщеря си чрез сурогатна майка, съобщава TMZ, пише Dir.bg.

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Момичето носи името Роуз Бийн Полански и се е родило на 9 юни в 23:19 ч. в известния медицински център „Сидърс-Синай“ в Лос Анджелис.

Новината за раждането беше последвана и от първите публични снимки на Гага с новороденото, получени от Page Six. На кадрите певицата нежно гали дъщеря си, с което за първи път двете са забелязани публично след появата на бебето.

Причината двойката да избере сурогатното майчинство не е известна.

Гага се оттегли от публичния живот

Макар новината за раждането да дойде изненадващо, през последните месеци имаше няколко знака, че Гага и Полански се подготвят за следващата голяма стъпка във връзката си.

След края на последното си турне изпълнителката постепенно се оттегли от светлините на прожекторите и започна да се появява значително по-рядко на публични места.

Последното турне на Гага, The Mayhem Ball, продължи повече от година. То започна през април 2025 г. и приключи на 13 април тази година с концерт в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк.

След края му певицата и авторка на песни до голяма степен се отдръпна от сцената. За Гага това е необичаен ход, тъй като кариерата ѝ през годините почти винаги е била свързана с мащабни концерти и постоянни публични изяви.

Едно от последните ѝ събития на червения килим е на 20 април тази година, когато се появи в елегантна черна рокля на премиерата на „Дяволът носи Прада 2“ в Манхатън.

Почти месец по-късно, на 14 май, Гага се появи на премиерата на Apple Music Live: Mayhem Requiem в Лос Анджелис. Тогава тя беше с дълга черна коса, заменяйки русата прическа, която от години е сред запазените ѝ визии.

След премиерата певицата отново се оттегли от публичното пространство.

Гага почти изчезна и от социалните мрежи

Източник, близък до Гага, споделя пред Daily Mail, че дори приятелите ѝ не са знаели къде се намира.

„Никой не я е виждал или чувал от повече от месец“, твърди източникът. „Всички от кръга ѝ мислят, че е избягала с Майкъл и сега е на меден месец, опитвайки се да зачене бебе.“

По-рано този месец обаче източници разкриха пред Daily Mail, че певицата и годеникът ѝ са се установили в окръг Марин в Северна Калифорния. Там Гага притежава дом, който е купила за 10 милиона долара.

„Има безброй случаи, в които Лейди Гага е била забелязвана из Марин. Всички я обожават и тя вече е част от местната общност“, разказва жител на района пред изданието.

Повечето от тези срещи така и не стават публично достояние. Изключение прави случка от август, когато фенка успява да се срещне с певицата и публикува в Instagram усмихнато селфи с нея.

Гага почти напълно прекъсна и активността си в социалните мрежи. След поредица от публикации през май, с които рекламира концертния си филм Mayhem Ball Tour, певицата е публикувала само три пъти в Instagram.

На 21 август тя споделя публикация, свързана с козметичния ѝ проект Outer Bio, който се занимава с изследвания в областта на здравето на кожата.

Четири дни по-късно, на 25 август, тя публикува снимка, на която е с бяла блуза и дълга руса коса, стигаща до кръста. Към кадъра няма текст.

Последната ѝ публикация се появява на 3 септември. Тогава Гага споделя кратко видео с урок по гримиране, без да добавя описание.

Майчинството е сред мечтите ѝ

Най-силните сигнали за желанието на Гага да създаде семейство идват от самата певица.

Откакто тя и Полански се сгодиха, Гага неведнъж е говорила открито за желанието си да стане майка.

По време на гостуването си през октомври 2025 г. в The Late Show with Stephen Colbert тя дори определи майчинството като своята „следваща главна роля“.

„Бих искала да правя много неща, да, всички тези неща“, казва тя, след като водещият я пита дали иска да продължи да се снима във филми или да се изявява на Бродуей. „Но това, което наистина искам, е да бъда майка. Надявам се, че това ще е следващата ми главна роля.“

В интервю за „Ню Йорк Таймс“ през март 2025 г. Гага споделя, че е развълнувана да стане майка, въпреки че преди е изпитвала много притеснения по този повод.

Плановете на Гага да стане майка може би няма да се ограничат само до едно дете.

„Тя има само една сестра, Натали, и винаги е искала да има повече братя и сестри. Затова иска децата ѝ да имат много братя и сестри, за да могат всички да разчитат един на друг“, споделя източник пред Daily Mail.

Гага и Полански планират и сватба

Засега няма информация кога Гага и Полански планират да сключат брак, но през март тази година певицата намекна, че сватбата може да се състои скоро.

По време на участието си в Romantic Radio TikTok Live на Бруно Марс изпълнителката на Poker Face изпрати записано съобщение, в което казва:

„Аз и годеникът ми пътувахме цяла година, но скоро ще се оженим. Надявахме се, че ще изберете специална песен за нас.“

В по-ранното си интервю със Стивън Колбер Гага също не скри колко много цени бъдещия си съпруг.

„Той е най-добрият ми приятел на целия свят“, казва тя за Полански.

„Той просто ме порази от първата минута, в която го срещнах. Мисля, че той винаги ме е виждал такава, каквато съм, и мисля, че аз винаги съм го виждала такъв, какъвто е.“

Още през октомври 2024 г. Гага споделя пред Джими Кимъл, че двамата с Полански са обсъждали вариант да пропуснат голямата сватба и да сключат граждански брак само двамата.