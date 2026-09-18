Тейлър Суифт и Травис Келси засилиха охраната около новото си имение

Американската певица Тейлър Суифт и звездата от NFL Травис Келси са поискали да изградят близо 2,4-метрова ограда около новото си имение край езерото Ери в Охайо като част от плановете да засилят охраната около дома си, но местните власти не са одобрили първоначалния им план.

Според Daily Mail двойката е планирала висока ограда около имота си в Братенал с цел повече уединение и сигурност. Предложението обаче не е получило одобрение от местната комисия по архитектурен контрол при разглеждането му през август и септември.

Причината са местните правила за имотите по крайбрежието на езерото Ери. Плътните огради там не трябва да надвишават около 76 сантиметра, освен ако конструкцията не е поне 75% прозрачна. Ограничението има за цел да запази гледката към езерото и стойността на съседните имоти.

Exclusive: Travis Kelce purchased a lakefront home in Ohio for $5.35 million. The Kansas City Chiefs tight end closed on the house a few months before marrying pop superstar Taylor Swift.



🔗: https://t.co/yEEVxVchaK pic.twitter.com/Ex8uR894lC — The Wall Street Journal (@WSJ) September 1, 2026

След разговори с представители на Братенал и със съседи Тейлър Суифт и Травис Келси са се съгласили на по-ниска ограда, която няма да обгражда целия имот. Според публикацията Травис Келси е приел решението спокойно и е бил коректен в комуникацията си с местните власти.

Двойката вече е предприела и други мерки за сигурност. Според Page Six около къщата е инсталирана система, която с гласово предупреждение уведомява приближаващите се, когато навлязат прекалено близо до частната собственост. Съсед разказва, че лично е чул подобно предупреждение при приближаване към имота.

Травис Келси е закупил имението през март за 5,35 млн. долара. Къщата е с площ около 21 000 квадратни фута, или приблизително 1950 кв. метра, и разполага с осем спални, 11 бани, стая за игри и собствено кино.

Имотът се намира в Братенал, крайбрежно селище на няколко километра от Кливланд Хайтс, където 36-годишният Травис Келси е израснал.

Според публикацията футболистът е купил къщата преди брака си с Тейлър Суифт през юли. Двамата разполагат с разрастващо се портфолио от недвижими имоти, което включва собственост в Канзас, Ню Йорк, Тенеси, Роуд Айлънд и Калифорния.

Местни жители следят с интерес пристигането на известната двойка, но според брокер от района преместването им досега не е предизвикало сериозни проблеми или допълнителни ограничения за останалите жители.