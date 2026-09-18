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LUNAR – „Светлините на София“ в СНИМКИ

LUNAR – „Светлините на София“ в СНИМКИ

18 Септември, 2026 21:18 240 0

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Шоу програмата може да бъде наблюдавана всяка вечер в часовия диапазон от 20:00 до 23:00 часа

LUNAR – „Светлините на София“ в СНИМКИ - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Фестивалът на светлините LUNAR провежда ексклузивното си издание „Светлините на София“, което трансформира архитектурното сърце на столицата от 17 до 20 септември. Седем водещи артисти и студиа от шест държави ще представят авторски видеомапинг спектакли върху ключови административни и исторически сгради.

Във впечатляващата светлинна сцена се превръщат фасадите на Народното събрание, Министерския съвет, Президентството и Министерството на образованието и науката.

Шоу програмата може да бъде наблюдавана всяка вечер в часовия диапазон от 20:00 до 23:00 часа, като достъпът за всички посетители е напълно свободен.


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