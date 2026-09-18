Феновете на Колин Фарел едва го разпознаха с остригана коса (СНИМКИ)

Ирландският актьор Колин Фарел изглежда неразпознаваем с напълно обръсната глава при появата си в Лос Анджелис, докато се подготвя да се завърне в ролята на Оз Коб, известен като Пингвина, в „Батман 2“.

50-годишната звезда от „Пингвинът“ беше заснета в сряда по време на обяд в града. Колин Фарел носеше маслиненозелена тениска, черен панталон и слънчеви очила, а на част от снимките прикри новата си прическа с тъмносиня бейзболна шапка.

📸 | O ator Colin Farrell foi flagrado com um novo visual carequinha em Los Angeles. pic.twitter.com/5MRtFSpwRp — Cinema CLT 👷🏻 (@cinemaclt) September 17, 2026

Причината за промяната във външния вид на актьора не е известна. Тя обаче идва в период, когато Фарел се подготвя отново да се превъплъти в гангстера Оз Коб в продължението на „Батман“. През юни носителят на „Златен глобус“ потвърди, че започва работа по „Батман 2“, и определи сценария на продължението като „изключителен“.

„Много съм развълнуван да го видя и като фен“, каза Колин Фарел пред Collider. Актьорът похвали режисьора и косценарист Мат Рийвс, определяйки го като творец, който подхожда с изключително внимание към историите, които разказва.

Фарел претърпя една от най-драстичните трансформации в кариерата си за „Батман“ от 2022 г. За ролята на Пингвина той беше почти неузнаваем благодарение на сложни лицеви протези, грим, белези и частично оплешивяване. Същата визия беше използвана и в сериала на HBO „Пингвинът“, който продължи историята на Оз Коб.

Изпълнението донесе на Колин Фарел широко признание, включително „Златен глобус“ през 2025 г. за ролята му в сериала. Засега обаче няма потвърждение дали „Пингвинът“ ще получи втори сезон.

Новата прическа не е напълно непозната за звездата от „Баншите от Инишерин“. През 2021 г., преди премиерата на първия „Батман“, Колин Фарел също беше забелязан с изцяло обръсната глава в квартал Лос Фелис в Лос Анджелис.

Самият актьор вече е говорил за необичайното усещане да види напълно промененото си лице като Оз Коб. На премиерата на „Пингвинът“ през 2024 г. Фарел сравни първата си реакция с котка, която се вижда в огледало и не разпознава отражението си.

„Беше странно“, призна актьорът. По думите му гримът никога не го е карал напълно да губи усещането за собствената си идентичност, но промяната му е дала своеобразен „чист лист“, върху който да изгради образа на безмилостния престъпен бос.

„Беше невероятно, много силно и почти хипнотично преживяване“, споделя Колин Фарел за трансформацията си в Пингвина.