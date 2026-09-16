71-годишният Кевин Костнър си хвана 30-години по-младо гадже (СНИМКИ)

Американският актьор и режисьор Кевин Костнър предизвика слухове за нова връзка, след като беше забелязан в компанията на 31 години по-младата Дженифър Милбърн в Санта Барбара, Калифорния.

71-годишният носител на „Оскар“ и 40-годишната лайфстайл консултантка са били заснети по време на съвместно пазаруване в супермаркет Albertsons, съобщава Daily Mail. Според очевидци двамата демонстрирали „изключителна близост“, но нито Кевин Костнър, нито Дженифър Милбърн са потвърдили романтични отношения.

Beaming Kevin Costner, 71, spotted getting 'extremely affectionate' with mystery blonde while grocery shopping near his $145M California compound https://t.co/5xAaRlnfJD — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 15, 2026

Дженифър Милбърн е от Аспен, Колорадо, където звездата от „Йелоустоун“ притежава голямото имение Dunbar Ranch. Според изданието тя прекратила телефонния разговор, когато била потърсена с въпрос дали има връзка с актьора. Милбърн е работила като стюардеса в Delta Air Lines и като модел. Според професионалния ѝ профил тя заема позиция, свързана с партньорствата в The Optimism Company на автора и мотивационен лектор Саймън Синек. В миналото е работила и за известния магазин за уестърн мода Kemo Sabe в Аспен.

Kevin Costner, 71, sparks romance rumors with much-younger lifestyle coach, 40 https://t.co/6ZJjZaOgqv pic.twitter.com/C5TFMagIZF — New York Post (@nypost) September 15, 2026

Появата на Кевин Костнър с Дженифър Милбърн идва две години след края на 18-годишния му брак с дизайнерката Кристин Баумгартнър. Двамата се разделиха през 2023 г. след бурен бракоразводен процес. Баумгартнър впоследствие сключи брак с Джош Конър.

След развода Кевин Костнър беше свързван с няколко известни жени. В края на 2024 г. се появиха слухове за отношения между него и певицата и актриса Дженифър Лопес, след като двамата бяха забелязани в Kemo Sabe в Аспен. Информация за романтична връзка между тях обаче не беше потвърдена.

През 2025 г. актьорът беше свързван и с Кели Нунан Горес, бивша съпруга на милиардера Алек Горес. Според тогавашни публикации отношенията им били „дискретни и неангажиращи“, а двамата прекарвали време в имението на Костнър в Санта Барбара, включително на домашни вечери и разходки по плажа.

Източници твърдяха, че след публичния и скъп развод с Кристин Баумгартнър актьорът е бил значително по-предпазлив по отношение на личния си живот.

Кевин Костнър е баща на седем деца. От брака си с Кристин Баумгартнър има трима, Кейдън, Хейс и Грейс. От първата си съпруга Синди Силва има две дъщери, Ани и Лили, и син Джо. Актьорът има и син Лиъм от предишната си връзка с Бриджит Руни.

Кевин Костнър и Синди Силва се развеждат през 1994 г. след 16 години брак. Почти три десетилетия по-късно приключи и вторият му брак с Кристин Баумгартнър.