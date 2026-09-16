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71-годишният Кевин Костнър си хвана 30-години по-младо гадже (СНИМКИ)

71-годишният Кевин Костнър си хвана 30-години по-младо гадже (СНИМКИ)

16 Септември, 2026 16:31 880 10

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Актьорът беше забелязан в компанията на красива блондинка

71-годишният Кевин Костнър си хвана 30-години по-младо гадже (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският актьор и режисьор Кевин Костнър предизвика слухове за нова връзка, след като беше забелязан в компанията на 31 години по-младата Дженифър Милбърн в Санта Барбара, Калифорния.

71-годишният носител на „Оскар“ и 40-годишната лайфстайл консултантка са били заснети по време на съвместно пазаруване в супермаркет Albertsons, съобщава Daily Mail. Според очевидци двамата демонстрирали „изключителна близост“, но нито Кевин Костнър, нито Дженифър Милбърн са потвърдили романтични отношения.

Дженифър Милбърн е от Аспен, Колорадо, където звездата от „Йелоустоун“ притежава голямото имение Dunbar Ranch. Според изданието тя прекратила телефонния разговор, когато била потърсена с въпрос дали има връзка с актьора. Милбърн е работила като стюардеса в Delta Air Lines и като модел. Според професионалния ѝ профил тя заема позиция, свързана с партньорствата в The Optimism Company на автора и мотивационен лектор Саймън Синек. В миналото е работила и за известния магазин за уестърн мода Kemo Sabe в Аспен.

Появата на Кевин Костнър с Дженифър Милбърн идва две години след края на 18-годишния му брак с дизайнерката Кристин Баумгартнър. Двамата се разделиха през 2023 г. след бурен бракоразводен процес. Баумгартнър впоследствие сключи брак с Джош Конър.

След развода Кевин Костнър беше свързван с няколко известни жени. В края на 2024 г. се появиха слухове за отношения между него и певицата и актриса Дженифър Лопес, след като двамата бяха забелязани в Kemo Sabe в Аспен. Информация за романтична връзка между тях обаче не беше потвърдена.

През 2025 г. актьорът беше свързван и с Кели Нунан Горес, бивша съпруга на милиардера Алек Горес. Според тогавашни публикации отношенията им били „дискретни и неангажиращи“, а двамата прекарвали време в имението на Костнър в Санта Барбара, включително на домашни вечери и разходки по плажа.

Източници твърдяха, че след публичния и скъп развод с Кристин Баумгартнър актьорът е бил значително по-предпазлив по отношение на личния си живот.

Кевин Костнър е баща на седем деца. От брака си с Кристин Баумгартнър има трима, Кейдън, Хейс и Грейс. От първата си съпруга Синди Силва има две дъщери, Ани и Лили, и син Джо. Актьорът има и син Лиъм от предишната си връзка с Бриджит Руни.

Кевин Костнър и Синди Силва се развеждат през 1994 г. след 16 години брак. Почти три десетилетия по-късно приключи и вторият му брак с Кристин Баумгартнър.


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  • 1 Хорейшио

    6 0 Отговор
    Ами нали трябва да има кой да му харчи парите...

    16:34 16.09.2026

  • 2 Вече ще

    5 1 Отговор
    танцува с кучки.

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  • 6 Хмм

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    16:42 16.09.2026

  • 7 Значи

    4 3 Отговор
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    Коментиран от #10

    16:43 16.09.2026

  • 8 провинциалист

    3 1 Отговор
    "Актьорът беше забелязан в компанията на красива блондинка" - в същото време Гюров е бил забелязан в компанията на Кандев.

    16:50 16.09.2026

  • 9 Събке, мое пухкаво меченце,

    2 0 Отговор
    аз съм на 45 и с теб ще си подхождаме идеално. Обади ми се

    16:50 16.09.2026

  • 10 Хмм

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Значи":

    по-скоро обратното, той вече е на години със съмнение дали му е в ред главата, това в кръга на шегата, в Йелоустоун е неотразим, жалко че се скараха с режисьора и сериалът прекъсна, разни преди и след бяха заснети, но не ми харесаха

    16:51 16.09.2026