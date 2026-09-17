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Христо Мутафчиев спря спекулациите след инцидента: По-жив съм отвсякога (СНИМКИ)

Христо Мутафчиев спря спекулациите след инцидента: По-жив съм отвсякога (СНИМКИ)

17 Септември, 2026 18:57 739 10

  • христо мутафчиев-
  • инцидент-
  • здраве-
  • спекулации-
  • актьор

Актьорът претърпя неочакван инцидент, заради който трябваше да отмени спектакъл

Христо Мутафчиев спря спекулациите след инцидента: По-жив съм отвсякога (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Христо Мутафчиев се включи в социалните мрежи с послание, след като преди дни отмени свой спектакъл заради неочакван инцидент. За да сложи край на спекулациите по адрес на здравето си, председателят на Съюза на артистите в България публикува нови свои снимки, с които увери почитателите си, че е добре и скоро ще се върне на театралната сцена.

"Приятели, искам да ви поздравя с една снимка от днес. Добре съм. По-жив съм отвсякога, напук на всички спекулации", написа Христо Мутафчиев във фейсбук профила си.

Актьорът публикува две снимки с родния драматург, поет и писател Стефан Цанев, с които се обърна към зрителите , които са очаквали с нетърпение представленията, които за жалост бяха отменени.

"Извинявам се на публиката за отменените представления! Скоро ще се видим отново в театъра", написа Христо Мутафчиев и добави към посланието си силна творба на Стефан Цанев:

Ако не бях се сблъскал
с подли хора,
добрите нямаше да оценя.

Ако не беше мракът,
нямаше да имаме
понятие за светлина.

От враговете си,
от подлеците,
от озверените глупци
аз взех най-мъдрите уроци.

Благодаря ви,
подлеци!"

Припомняме, че преди близо две седмици Христо Мутафчиев съобщи, че се налага да отмени моноспектакъла си "Плач на ангел" в Балчик заради лек инцидент.

"Скъпи приятели, поради лек неочакван инцидент се наложи да отменя представлението си в Балчик тази вечер. Всичко е наред. Благодаря ви за интереса. Надявам се да се видим в най-скоро време", написа тогава актьорът без да разкрива повече подробности за случилото се, но сега показа, че всичко е наред с него и е готов отново да влиза в роля.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Посредствен

    7 0 Отговор
    Във второстепенна роля.
    Аман от некадърници, сикоито ни занимават!

    18:59 17.09.2026

  • 2 Факт

    6 0 Отговор
    Самолета го пратиха и за него ,а хиляди мрат ,защото не са от шайката .

    18:59 17.09.2026

  • 3 ГРОБ МУ ПЛАТИХА ЛЕЧЕНИЯТА И СЯ

    8 0 Отговор
    ИМ Е РОБ.

    .РОБ. ....ГРОБ....

    Коментиран от #7

    19:00 17.09.2026

  • 4 То от тебе

    4 0 Отговор
    Дали има по подъл джанъм?

    19:28 17.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Георги над всички ви

    0 0 Отговор
    Честит празник софиянци. Не слушайте завистливите хора и не им ходете по гайдата. Ще си останете нещастни стари моми

    19:39 17.09.2026

  • 7 Всички ти се смеят

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ГРОБ МУ ПЛАТИХА ЛЕЧЕНИЯТА И СЯ":

    Верно ли бе смешка в коя фантазия на хбо го гледа тва

    19:40 17.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гост

    1 0 Отговор
    Този аз не го харесвам. Хората притеснени за здавето му, а той се репчи и им се кара. Вместо да се радва, че го харесват и са притеснени за него, този ги обижда и нарича как ли не.

    19:44 17.09.2026

  • 10 Факт

    0 0 Отговор
    Аз съм най малкия в тайфата с най голями възможности. Всички ги сложих в малкия джоб

    19:46 17.09.2026