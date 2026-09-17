Христо Мутафчиев спря спекулациите след инцидента: По-жив съм отвсякога (СНИМКИ)

Христо Мутафчиев се включи в социалните мрежи с послание, след като преди дни отмени свой спектакъл заради неочакван инцидент. За да сложи край на спекулациите по адрес на здравето си, председателят на Съюза на артистите в България публикува нови свои снимки, с които увери почитателите си, че е добре и скоро ще се върне на театралната сцена.
"Приятели, искам да ви поздравя с една снимка от днес. Добре съм. По-жив съм отвсякога, напук на всички спекулации", написа Христо Мутафчиев във фейсбук профила си.
Актьорът публикува две снимки с родния драматург, поет и писател Стефан Цанев, с които се обърна към зрителите , които са очаквали с нетърпение представленията, които за жалост бяха отменени.
"Извинявам се на публиката за отменените представления! Скоро ще се видим отново в театъра", написа Христо Мутафчиев и добави към посланието си силна творба на Стефан Цанев:
Ако не бях се сблъскал
с подли хора,
добрите нямаше да оценя.
Ако не беше мракът,
нямаше да имаме
понятие за светлина.
От враговете си,
от подлеците,
от озверените глупци
аз взех най-мъдрите уроци.
Благодаря ви,
подлеци!"
Припомняме, че преди близо две седмици Христо Мутафчиев съобщи, че се налага да отмени моноспектакъла си "Плач на ангел" в Балчик заради лек инцидент.
"Скъпи приятели, поради лек неочакван инцидент се наложи да отменя представлението си в Балчик тази вечер. Всичко е наред. Благодаря ви за интереса. Надявам се да се видим в най-скоро време", написа тогава актьорът без да разкрива повече подробности за случилото се, но сега показа, че всичко е наред с него и е готов отново да влиза в роля.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Посредствен
Аман от некадърници, сикоито ни занимават!
18:59 17.09.2026
2 Факт
18:59 17.09.2026
3 ГРОБ МУ ПЛАТИХА ЛЕЧЕНИЯТА И СЯ
.РОБ. ....ГРОБ....
Коментиран от #7
19:00 17.09.2026
4 То от тебе
19:28 17.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Георги над всички ви
19:39 17.09.2026
7 Всички ти се смеят
До коментар #3 от "ГРОБ МУ ПЛАТИХА ЛЕЧЕНИЯТА И СЯ":Верно ли бе смешка в коя фантазия на хбо го гледа тва
19:40 17.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Гост
19:44 17.09.2026
10 Факт
19:46 17.09.2026