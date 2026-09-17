Христо Мутафчиев спря спекулациите след инцидента: По-жив съм отвсякога (СНИМКИ)

Христо Мутафчиев се включи в социалните мрежи с послание, след като преди дни отмени свой спектакъл заради неочакван инцидент. За да сложи край на спекулациите по адрес на здравето си, председателят на Съюза на артистите в България публикува нови свои снимки, с които увери почитателите си, че е добре и скоро ще се върне на театралната сцена.

"Приятели, искам да ви поздравя с една снимка от днес. Добре съм. По-жив съм отвсякога, напук на всички спекулации", написа Христо Мутафчиев във фейсбук профила си.

Актьорът публикува две снимки с родния драматург, поет и писател Стефан Цанев, с които се обърна към зрителите , които са очаквали с нетърпение представленията, които за жалост бяха отменени.

"Извинявам се на публиката за отменените представления! Скоро ще се видим отново в театъра", написа Христо Мутафчиев и добави към посланието си силна творба на Стефан Цанев:

Ако не бях се сблъскал

с подли хора,

добрите нямаше да оценя.

Ако не беше мракът,

нямаше да имаме

понятие за светлина.

От враговете си,

от подлеците,

от озверените глупци

аз взех най-мъдрите уроци.

Благодаря ви,

подлеци!"

Припомняме, че преди близо две седмици Христо Мутафчиев съобщи, че се налага да отмени моноспектакъла си "Плач на ангел" в Балчик заради лек инцидент.

"Скъпи приятели, поради лек неочакван инцидент се наложи да отменя представлението си в Балчик тази вечер. Всичко е наред. Благодаря ви за интереса. Надявам се да се видим в най-скоро време", написа тогава актьорът без да разкрива повече подробности за случилото се, но сега показа, че всичко е наред с него и е готов отново да влиза в роля.