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Анастейша на 58 г.: Гласът, който победи съдбата

Анастейша на 58 г.: Гласът, който победи съдбата

17 Септември, 2026 09:17 558 3

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Поп дивата с феноменален алтов глас и вдъхновяваща съдба празнува рожден ден на 17 септември

Анастейша на 58 г.: Гласът, който победи съдбата - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес световната поп дива Анастейша (Anastacia) празнува своя 58-и рожден ден. Родена на 17 септември 1968 г. в Чикаго, Илинойс, тя остава един от най-разпознаваемите и силни гласове в съвременната поп и рок музика. Изпълнителката с мегахитове като "I'm Outta Love" и "Left Outside Alone" извървя забележителен път, за да се превърне в глобална музикална икона с милиони продадени албуми по целия свят.

Освен с грандиозните си музикални триумфи, Анастейша е символ на огромна воля и борбеност. Певицата премина през редица тежки здравословни изпитания, включително две успешни битки с рака на гърдата и дългогодишна борба с болестта на Крон. Със своята фондация "Anastacia Fund" тя активно помага за информираността и превенцията на онкологичните заболявания сред младите жени.

Как изглежда животът и кариерата на Анастейша през 2026 г.

Анастейша (Anastacia) посреща рождения си ден буквално на сцената. Точно на 17 септември тя има концерт в Белфаст в рамките на турнето #NTK 2026, а след това продължава с дати в Дъблин, Глазгоу, Манчестър, Лондон, Амстердам, Германия, Австрия, Полша, Чехия, Белгия и Испания. На 26 септември предстои и голямото ѝ завръщане в лондонската OVO Arena Wembley – първото ѝ участие там от 2004 г.

Турнето е продължение на честванията на 25 години от дебютния ѝ албум „Not That Kind“, който я превърна в световна звезда с „I'm Outta Love“. Предходното юбилейно турне премина през 64 концерта във Великобритания и Европа, като организаторите го определят като напълно разпродадено.

И това не е просто носталгично завръщане. През 2026 г. певицата подготвя нов албум – „Symphonic Revolution“, планиран за ноември. В него познатите ѝ хитове получават нови аранжименти с пълен симфоничен оркестър. През юни вече излезе симфонична версия на един от най-разпознаваемите ѝ хитове – „Left Outside Alone“.

Паралелно с това през 2026 г. излезе и концертният проект „#Ntk25 Anastacia Live in Concert“, документиращ юбилейния период в кариерата ѝ.

Любопитен по-личен акцент за статията е, че в интервю тази година Анастейша разказва, че днес води сравнително спокоен живот извън сцената и живее близо до Денвър, Колорадо, заедно с майка си, сестра си и брат си. Тя говори открито и за здравословните изпитания, през които е преминала – включително битките си с рака на гърдата – и за подкрепата, която е получавала от хора като Елтън Джон.

Самата певица изглежда далеч от мисълта за оттегляне. В интервю през лятото тя говори и за писането на нова музика, като описва посоката ѝ като по-позитивна. За нея музиката продължава да бъде форма на терапия и начин за връзка с публиката.


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